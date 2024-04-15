Шумогенератор – любимая вещь соседей в Южной Корее

- Нет ничего лучше ощущения спокойствия, когда ты отомстил за все испорченные тебе нервы, - признаются покупатели таких штук. Они говорят, что отбилась каждая заплаченная вона.

Почему не сделать просто изоляцию получше? Потому что очень много корейцев снимают жилье, возраст покупки первого жилья в ипотеку довольно высокий.

Нет смысла делать ремонт в съемной квартире, тем более тебя оттуда могут выселить. Потому возят с собой вот такие шумовые пушки. Война – значит война!