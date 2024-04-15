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Шумогенератор – любимая вещь соседей в Южной Корее

Шумогенератор – любимая вещь соседей в Южной Корее

Автор:
15 апреля 2024 08:58
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Шумогенератор   Южная Корея   в мире   вещт   соседи   фото   шум   
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В Южной Корее война между шумными соседями перешла на новый, технологичный уровень. Теперь те, кто часто меняет квартиры, возит собой звуковые системы противососедной борьбы.

Что такое шумодоставалка?

Это прикрепляющийся к потолку прибор, похожий на люстру или датчик дыма (разные фирмы выпускают разный формат, всего около 10 вариантов). Их включают тогда, когда соседи сверху сильно шумят и не реагируют на просьбы быть потише.

Тогда врубаешь «шуматор», хотя использовать его на соседей слева и справа тоже никто не запрещал.

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Самым действенным шуматоров корейцы сочли динамик Smartor, который лучше всего сочетает шум для соседей, но заглушает звуки внутри квартиры владельца.

Устраиваешь другим ад на земле, а сам спокойно смотришь телевизор. Стоит такая штука порядка 170 000 вон (11 тысяч рублей), и есть во многих семьях. В какой-то момент разразились настоящие соседские побоища с соревнованием, у кого шумелка мощнее.

- Нет ничего лучше ощущения спокойствия, когда ты отомстил за все испорченные тебе нервы, - признаются покупатели таких штук. Они говорят, что отбилась каждая заплаченная вона.

Почему не сделать просто изоляцию получше? Потому что очень много корейцев снимают жилье, возраст покупки первого жилья в ипотеку довольно высокий.

Нет смысла делать ремонт в съемной квартире, тем более тебя оттуда могут выселить. Потому возят с собой вот такие шумовые пушки. Война – значит война!

Такие шуматоры абсолютно законны в Южной Корее, правда властям приходилось выпускать памятки и просьбы разрешать соседские споры иначе. Что люди должны пожаловаться в органы на тех, кто шумит.

Забавно, ведь такая индустрия и появилась-то потому, что официальные каналы и полиция были бесполезны. Народ был загнан в угол и придумал такое изобретение.

Примечательно то, что борьба с шумными соседями шумом популярна во всех странах. В России для этого используют кастрюлю и смартфон, в Китае всякие строительные перфораторы и мешалки. А Корейцы хотят подгадить соседям стильно и красиво, чтобы это был не мусор в квартире.

Не могу с ними согласиться, потому что перфоратор и кастрюля все же еще в хозяйстве пригождаются. А шумогенератор еще для чего нужен? Ни для чего.

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Метки: Шумогенератор   Южная Корея   в мире   вещт   соседи   фото   шум   
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9  комментариев
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10k
vasilykopkov 39 минут назад
Не очень понятен механизм действия прибора.
Так он гарнирует шум или глушит?
Какой именно шум он генерирует? Стук? вибрацию? Вой?
Какие звуки заглушает (если заглушает конечно)?
В общем есть вопросы.
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−6
8k
Marlboro Полчаса назад
У меня соседи шумят с террасы соседнего дома. На ум приходит только гранатомет :) может быть есть средства попроще и полегальней?
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967
ZeroCross.ru 41 минуту назад
стиральных машинок не держат ? В режиме отжима ночью может сбить с ритма несколько этажей.
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2k
Димыч 43 минуты назад
К полу же эта штука тоже крепится, по идее. У нас в доме поселились долбонавты этажом ниже. Орут на кухне до рассвета. Дверь никому не открывают, даже наряду полиции.
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79k
Viktor 44 минуты назад
У нас агрегат попроще - вибродинамик называется!

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Круэлла
  • Дата регистрации: 12.08.2011
  • 1758 постов (1729 в горячем)

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