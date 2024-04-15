Шумогенератор – любимая вещь соседей в Южной Корее

В Южной Корее война между шумными соседями перешла на новый, технологичный уровень. Теперь те, кто часто меняет квартиры, возит собой звуковые системы противососедной борьбы.
Что такое шумодоставалка?
Это прикрепляющийся к потолку прибор, похожий на люстру или датчик дыма (разные фирмы выпускают разный формат, всего около 10 вариантов). Их включают тогда, когда соседи сверху сильно шумят и не реагируют на просьбы быть потише.
Тогда врубаешь «шуматор», хотя использовать его на соседей слева и справа тоже никто не запрещал.
Самым действенным шуматоров корейцы сочли динамик Smartor, который лучше всего сочетает шум для соседей, но заглушает звуки внутри квартиры владельца.
Устраиваешь другим ад на земле, а сам спокойно смотришь телевизор. Стоит такая штука порядка 170 000 вон (11 тысяч рублей), и есть во многих семьях. В какой-то момент разразились настоящие соседские побоища с соревнованием, у кого шумелка мощнее.
- Нет ничего лучше ощущения спокойствия, когда ты отомстил за все испорченные тебе нервы, - признаются покупатели таких штук. Они говорят, что отбилась каждая заплаченная вона.
Почему не сделать просто изоляцию получше? Потому что очень много корейцев снимают жилье, возраст покупки первого жилья в ипотеку довольно высокий.
Нет смысла делать ремонт в съемной квартире, тем более тебя оттуда могут выселить. Потому возят с собой вот такие шумовые пушки. Война – значит война!
Такие шуматоры абсолютно законны в Южной Корее, правда властям приходилось выпускать памятки и просьбы разрешать соседские споры иначе. Что люди должны пожаловаться в органы на тех, кто шумит.
Забавно, ведь такая индустрия и появилась-то потому, что официальные каналы и полиция были бесполезны. Народ был загнан в угол и придумал такое изобретение.
Примечательно то, что борьба с шумными соседями шумом популярна во всех странах. В России для этого используют кастрюлю и смартфон, в Китае всякие строительные перфораторы и мешалки. А Корейцы хотят подгадить соседям стильно и красиво, чтобы это был не мусор в квартире.
Не могу с ними согласиться, потому что перфоратор и кастрюля все же еще в хозяйстве пригождаются. А шумогенератор еще для чего нужен? Ни для чего.
Источник:
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Так он гарнирует шум или глушит?
Какой именно шум он генерирует? Стук? вибрацию? Вой?
Какие звуки заглушает (если заглушает конечно)?
В общем есть вопросы.