Как сточные канавы немецкого городка стали местом отдыха

Вдоль дорог и тротуаров здесь проложены каналы: в жаркие летние дни жители любят опускать в них ноги, чтобы охладиться, а в воде плескаются дети. Местная мудрость гласит, что если кто-то из гостей упадет в ручеек, он обязательно выйдет замуж за фрайбуржца.

Сточные воды, которым несколько столетий

Фрайбургские ручьи ― это одна из самых известных в Германии система водостоков. Фрайбург стоит на склоне, а подземные воды в городе залегают очень глубоко, из-за чего доступ к воде всегда был затруднен. Фрайбург расположился на берегу реки Драйзам, и в XII веке прямо по центру улиц проложили деревянные каналы, по которым в город стала поступать речная вода.