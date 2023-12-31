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Как сточные канавы немецкого городка стали местом отдыха

Как сточные канавы немецкого городка стали местом отдыха

Автор:
31 декабря 2023 09:39
Сообщество : ФотоМир
Метки: Германия   Место отдыха   Фрайбург   в мире   немцы   сточные канавы   факты   фото   
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Сегодня в городских каналах плескаются дети, но когда-то они источали зловоние.

Жители Фрайбург ездят на работу в Швейцарию, а на выходные ― во Францию. Тут есть одна любопытная достопримечательность: по всему городу бегут ручейки чистой воды.

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Вдоль дорог и тротуаров здесь проложены каналы: в жаркие летние дни жители любят опускать в них ноги, чтобы охладиться, а в воде плескаются дети. Местная мудрость гласит, что если кто-то из гостей упадет в ручеек, он обязательно выйдет замуж за фрайбуржца.


Сточные воды, которым несколько столетий

Фрайбургские ручьи ― это одна из самых известных в Германии система водостоков. Фрайбург стоит на склоне, а подземные воды в городе залегают очень глубоко, из-за чего доступ к воде всегда был затруднен. Фрайбург расположился на берегу реки Драйзам, и в XII веке прямо по центру улиц проложили деревянные каналы, по которым в город стала поступать речная вода.

Один из немногих ручьев, который до сих пор располагается в центре улицы. Фото: wikipedia.org

Вскоре эти ручьи стали неотъемлемой частью городского ландшафта.

Ручьи использовали для различных нужд: они были местом водопоя для животных, отсюда брали воду для полива и тушения пожаров, и конечно же их использовали в качестве водостоков.

Из-за этого в воду попадали нечистоты, так что в Средневековье фрайбургские ручьи не были такими чистыми, как сегодня. В XIV веке слив нечистот ограничили: отходы в ручьи можно было выбрасывать только в ночное время. Это не особо изменило ситуацию, и город все равно выглядел отталкивающе.

В то время во Фрайбурге побывал ученый Эразм Роттердамский из Голландии, и он написал, что в городе «царит великая нечистота». По его словам, мясники в ручьи сливают кровь, из воды пьет скот, а люди, у которых нет туалета, используют ручьи для своих нужд.

Сточная канава, ставшая достопримечательностью

В XVI веке загрязнять городские ручьи Фрайбурга запретили, и вскоре вода в них очистилась. Сегодня длина ручьев составляет примерно 16 километров, и больше половины из них проложено на поверхности.

Город много раз перестраивали, но местные жители не хотели отказываться от своих ручейков, которые стали символом города. Когда начали отстраивать дороги, ручьи переместили: какие-то направили под землю, другие перенесли на край дорог и тротуаров.

Конечно, сейчас все стараются поддерживать чистоту каналов, поэтому вода в них прозрачная, а, фрайбургские ручьи стали местной достопримечательностью. Во многих немецких городах столетиями также действовала подобная система водостоков, но именно ручейки Фрайсбурга самые известные.

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Метки: Германия   Место отдыха   Фрайбург   в мире   немцы   сточные канавы   факты   фото   
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6  комментариев
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29k
Axel 3 часа назад
"...если кто-то из гостей упадет в ручеек, он обязательно выйдет замуж за фрайбуржца"

Не очень приятная перспектива для нормальных мужчин)
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2k
Alex 11 минут назад
Был там этим летом, канавы с водой и правда очень чистые. Единственное, они ничем не огорожены и люди туда частенько оступаются, за 15 минут три человека увидел оступившихся

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44k
SinigamiRuuk 53 минуты назад
И что прям никто в них не справляет нужду?
Даже во время\ ЧМ по футболу?
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61
Рамиль Шагиахметов Час назад
Я в 2017 гостил там у брата, там кроме этих ручейков еще и костел очень старинный и красивый.
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2k
Rom Час назад
Ну вот когда бухой из пивнушки там пойду, буду старательно обходить все ручейки. А то мало ли что, чтоб замуж не выйти потом...
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