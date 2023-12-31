Как сточные канавы немецкого городка стали местом отдыха

Сегодня в городских каналах плескаются дети, но когда-то они источали зловоние.
Жители Фрайбург ездят на работу в Швейцарию, а на выходные ― во Францию. Тут есть одна любопытная достопримечательность: по всему городу бегут ручейки чистой воды.
Вдоль дорог и тротуаров здесь проложены каналы: в жаркие летние дни жители любят опускать в них ноги, чтобы охладиться, а в воде плескаются дети. Местная мудрость гласит, что если кто-то из гостей упадет в ручеек, он обязательно выйдет замуж за фрайбуржца.
Сточные воды, которым несколько столетий
Фрайбургские ручьи ― это одна из самых известных в Германии система водостоков. Фрайбург стоит на склоне, а подземные воды в городе залегают очень глубоко, из-за чего доступ к воде всегда был затруднен. Фрайбург расположился на берегу реки Драйзам, и в XII веке прямо по центру улиц проложили деревянные каналы, по которым в город стала поступать речная вода.
Один из немногих ручьев, который до сих пор располагается в центре улицы. Фото: wikipedia.org
Вскоре эти ручьи стали неотъемлемой частью городского ландшафта.
Ручьи использовали для различных нужд: они были местом водопоя для животных, отсюда брали воду для полива и тушения пожаров, и конечно же их использовали в качестве водостоков.
Из-за этого в воду попадали нечистоты, так что в Средневековье фрайбургские ручьи не были такими чистыми, как сегодня. В XIV веке слив нечистот ограничили: отходы в ручьи можно было выбрасывать только в ночное время. Это не особо изменило ситуацию, и город все равно выглядел отталкивающе.
В то время во Фрайбурге побывал ученый Эразм Роттердамский из Голландии, и он написал, что в городе «царит великая нечистота». По его словам, мясники в ручьи сливают кровь, из воды пьет скот, а люди, у которых нет туалета, используют ручьи для своих нужд.
Сточная канава, ставшая достопримечательностью
В XVI веке загрязнять городские ручьи Фрайбурга запретили, и вскоре вода в них очистилась. Сегодня длина ручьев составляет примерно 16 километров, и больше половины из них проложено на поверхности.
Город много раз перестраивали, но местные жители не хотели отказываться от своих ручейков, которые стали символом города. Когда начали отстраивать дороги, ручьи переместили: какие-то направили под землю, другие перенесли на край дорог и тротуаров.
Конечно, сейчас все стараются поддерживать чистоту каналов, поэтому вода в них прозрачная, а, фрайбургские ручьи стали местной достопримечательностью. Во многих немецких городах столетиями также действовала подобная система водостоков, но именно ручейки Фрайсбурга самые известные.
Источник:
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Не очень приятная перспектива для нормальных мужчин)
Даже во время\ ЧМ по футболу?