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Отходное искусство Вадима Сидура

Отходное искусство Вадима Сидура

Автор:
08 июля 2023 18:35
Сообщество : Искусство
Метки: Вадим Сидур   боль   искусство   материал   мусор   направление   отходы   раненый   скульптура   страдание   
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Создавать прекрасное из стекла, бронзы, мрамора и даже древесины относительно легко, поскольку эти материалы сами по себе прекрасны. А как насчёт мусора – осколков, обломков, ненужных частей?

Вадим Абрамович Сидур (1924 – 1986) – один из ярчайших представителей авангардного направления в русской скульптуре второй половины XX века. И самого себя скульптор тоже считал своего рода чужеродным обломком общества. И использовал для своих работ материалы, которые можно найти на любой помойке.

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В 1942 году уроженец Екатеринослава, как и тысячи советских людей, пошёл на фронт. В бою получил серьёзное ранение, сделавшее совсем ещё юного парня инвалидом. После демобилизации по ранению в звании гвардии старшего лейтенанта был награждён орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени и боевыми медалями.

Вадим пытался найти своё место в жизни: осваивал целину, трудился на заводе токарем. Даже попробовал себя в качестве медика. Но проучился в медицинском только год и понял, что не в состоянии переносить человеческие муки. Которые воспринимал через свою собственную боль. И решил бороться со страданиями через их воплощение. И помогать в этом другим через искусство.

Сидур окончил Высшее художественно-промышленное училище, стал скульптором и начал работать с железными болванками – не нужными другим, но подходящими для его идей материалами.

Основная тема работ скульптора – боль и страдания. Самой известной стала скульптура «Раненый», в которой автор передал свою – боль молодого парня, которому пуля раздробила лицо, и боль миллионов других людей, испытавших ужасы войны.

В 1962 году Хрущёв жёстко раскритиковал экспонаты выставки современного искусства в столице. И чётко дал понять, что авангардизм в Союзе не приветствуется. Искусство должно быть позитивным, понятным и патриотическим.

Скульптора из-за его пацифистских взглядов исключили из партии. На горизонте замаячило и исключение из Союза Художников СССР, что значило потерю возможности профессионально заниматься творчеством. Скульптор ушёл в тень. И занялся изготовление надгробий. Своё направление деятельности он даже с иронией именовал «Гроб-артом».

Ради улучшения имиджа Союза за рубежом в 70-х смягчили отношение к авангардистам. И Сидур продолжил работу. Правда, с металлом работать было уже слишком тяжело физически. Он перешёл на графику, занимался иллюстрированием, писал стихи и прозу.

За рубежом скульптор был отлично известен. А у нас проекты Сидура нашли воплощение только после перестройки. Авангардиста, на счету которого более 500 работ (самые известные – «Раненый» (1963), «Отчаяние» (1963), «Памятник погибшим от насилия» (1965), «Бабий Яр» (1966), «Треблинка» (1966)) уже несколько лет не было в живых.

Вадим Абрамович, называвший себя инопланетным пришельцем и стоявший особняком от всех течений и направлений, скончался от инфаркта 26 июня 1986 года и обрёл своей последний приют на Переделкинском кладбище.

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Метки: Вадим Сидур   боль   искусство   материал   мусор   направление   отходы   раненый   скульптура   страдание   
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11  комментариев
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5k
Горожанин 11 часов назад
Неплохой скульптор. Одно но - таких, как он, в СССР и сейчас было и есть пруд пруди. Резонанс, поддержку Запада они получали и получают только в одном случае - когда вляпываются в политические скандалы. Идут на это намеренно. Остальное их творчество - неплохая, но художественная массовка, не более того. В истории остаются - вот здесь на Фишках. Тоже по человечески неплохо. Всё.
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462
Olldd Горожанин 9 часов назад
>>Одно но - таких, как он, в СССР и сейчас было и есть пруд пруди.
-Таких, как он и в Союзе и сейчас, можно по пальцам пересчитать.
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7k
newegg 7 часов назад
Отходное искусство?
Отойду ка я в сторону. Не мое это. Мне бы что попроще

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22
juri.frog 9 часов назад
Как был исходный материал мусором, так мусором и остался.
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1k
Павел 9 часов назад
Достаточно любопытно, теперь знаю как советский авангардизм выглядит, этим и ограничимся.
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1k
Павел 9 часов назад
До
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1k
zu4ara 9 часов назад
хрень полнейшая и тухлая
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10k
Борис Карабанов 11 часов назад
Всё понятно - гнилой либерал, враг народа, западная подстилка.
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20k
Вишенка Крокодилова 11 часов назад
В данном случае Хрущев был прав. За душу такое искусство не берет.
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