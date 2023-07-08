Отходное искусство Вадима Сидура

Создавать прекрасное из стекла, бронзы, мрамора и даже древесины относительно легко, поскольку эти материалы сами по себе прекрасны. А как насчёт мусора – осколков, обломков, ненужных частей?
Вадим Абрамович Сидур (1924 – 1986) – один из ярчайших представителей авангардного направления в русской скульптуре второй половины XX века. И самого себя скульптор тоже считал своего рода чужеродным обломком общества. И использовал для своих работ материалы, которые можно найти на любой помойке.
В 1942 году уроженец Екатеринослава, как и тысячи советских людей, пошёл на фронт. В бою получил серьёзное ранение, сделавшее совсем ещё юного парня инвалидом. После демобилизации по ранению в звании гвардии старшего лейтенанта был награждён орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени и боевыми медалями.
Вадим пытался найти своё место в жизни: осваивал целину, трудился на заводе токарем. Даже попробовал себя в качестве медика. Но проучился в медицинском только год и понял, что не в состоянии переносить человеческие муки. Которые воспринимал через свою собственную боль. И решил бороться со страданиями через их воплощение. И помогать в этом другим через искусство.
Сидур окончил Высшее художественно-промышленное училище, стал скульптором и начал работать с железными болванками – не нужными другим, но подходящими для его идей материалами.
Основная тема работ скульптора – боль и страдания. Самой известной стала скульптура «Раненый», в которой автор передал свою – боль молодого парня, которому пуля раздробила лицо, и боль миллионов других людей, испытавших ужасы войны.
В 1962 году Хрущёв жёстко раскритиковал экспонаты выставки современного искусства в столице. И чётко дал понять, что авангардизм в Союзе не приветствуется. Искусство должно быть позитивным, понятным и патриотическим.
Скульптора из-за его пацифистских взглядов исключили из партии. На горизонте замаячило и исключение из Союза Художников СССР, что значило потерю возможности профессионально заниматься творчеством. Скульптор ушёл в тень. И занялся изготовление надгробий. Своё направление деятельности он даже с иронией именовал «Гроб-артом».
Ради улучшения имиджа Союза за рубежом в 70-х смягчили отношение к авангардистам. И Сидур продолжил работу. Правда, с металлом работать было уже слишком тяжело физически. Он перешёл на графику, занимался иллюстрированием, писал стихи и прозу.
За рубежом скульптор был отлично известен. А у нас проекты Сидура нашли воплощение только после перестройки. Авангардиста, на счету которого более 500 работ (самые известные – «Раненый» (1963), «Отчаяние» (1963), «Памятник погибшим от насилия» (1965), «Бабий Яр» (1966), «Треблинка» (1966)) уже несколько лет не было в живых.
Вадим Абрамович, называвший себя инопланетным пришельцем и стоявший особняком от всех течений и направлений, скончался от инфаркта 26 июня 1986 года и обрёл своей последний приют на Переделкинском кладбище.
Источник:
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
-Таких, как он и в Союзе и сейчас, можно по пальцам пересчитать.
Отойду ка я в сторону. Не мое это. Мне бы что попроще