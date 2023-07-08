Отходное искусство Вадима Сидура

Вадим пытался найти своё место в жизни: осваивал целину, трудился на заводе токарем. Даже попробовал себя в качестве медика. Но проучился в медицинском только год и понял, что не в состоянии переносить человеческие муки. Которые воспринимал через свою собственную боль. И решил бороться со страданиями через их воплощение. И помогать в этом другим через искусство.

Сидур окончил Высшее художественно-промышленное училище, стал скульптором и начал работать с железными болванками – не нужными другим, но подходящими для его идей материалами.