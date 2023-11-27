Каменная сказка Алексея Антонова

Некоторое время Антонов работал на заводе «Русские самоцветы». Потом открыл собственное дело – творческую мастерскую «Камнерезный дом». За время работы успел получить множество грамот и наград за участие в конкурсах и выставках. С 2002 года резчик является членом Союза художников России.

Уникальность работ камнереза, ставшего основоположником такого направления как объёмная цветная мозаика, заключается в том, что в работе не используются краски. Все элементы скульптур – разные породы камня, дополняемые благородными металлами.

Такой подход очень трудоёмкий, поскольку в глыбе камня может находиться всего один небольшой фрагмент, необходимый для создания, к примеру, радужки глаза персонажа или эфеса меча. А для его получения приходится потратить время и постараться.