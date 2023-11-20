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Кто не попал в титры фильма "Джентльмены удачи"

Кто не попал в титры фильма "Джентльмены удачи"

Автор:
20 ноября 2023 07:24
Сообщество : Кино
Метки: актёры   джентльмены удачи   интресно   кино   подборка   фильм   
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Люди, которые сыграл настолько небольшие роли в фильме "Джентльмены удачи", что их даже не указали в титрах. Некоторых из них вполне можно узнать.

Всего лишь несколько секунд на экране, но эпизод запомнился всем зрителям. На момент съемок в "Джентльменах удачи" Светлана Старикова была вполне опытной актрисой. К примеру, это именно она сыграла Зосю Синицкую в "Золотом теленке" 1968 года:

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А это кадр из фильма "Тайна железной двери", где Светлана Старикова сыграла учительницу географии:

В 80-е годы ролей у актрисы стало меньше, а потому она стала заниматься озвучиванием фильмов. Последний фильм с ее участием датирован 1988 годом, но ее голос мы можем услышать и в современных иностранных фильмах.

Виктория Токарева

Виктория Токарева является одним из сценаристов этого фильма. По ее сценариям были сняты почти три десятка фильмов, но увидеть Викторию Токареву на экране можно только в "Джентльменах удачи". Да и то - появление там на секунду.

Наталия Санько

Сыграла жену Мишки. В фильме у нее буквально одна фраза. Фильм "Джентльмены удачи" стал вторым фильмом, в котором сыграла Наталья Санько.

У актрисы не было больших ролей в кино, но зато в ее биографии есть съемки в эпизодах очень известных фильмов - "Москва слезам не верит", "Три дня в Москве", "Старики-разбойники".

В 1984 году Наталья Санько сыграла последнюю роль в советском кино, а с 2003 года вновь вернулась в кинематограф - стала сниматься в российских фильмах и сериалах. Снимается до сих пор.

Ольга Серая

Сыграла девочку на лыжах. Является дочерью режиссера фильма Александра Серого.

Актрисой не стала. Данный фильм был ее единственной работой в кино.

Александр Лукьянов

Александр Лукьянов много снимался в кино, но в небольших ролях.

Александр Лукьянов сыграл небольшие роли в таких известных фильмах как "Два капитана", "Когда наступает сентябрь", "Любовь земная", "Земля Санникова", "Михайло Ломоносов" и других.

Георгий Данелия

Сыграл прохожего. Просто мелькнул в кадре. Георгий Данелия помогал снимать этот фильм Александру Серому, но, как часто вспоминают очевидцы, только благодаря ему фильм получился именно таким. Сам Георгий Данелия частенько появлялся в эпизодах фильмов, над которыми работал.

Иван Турченков

Сыграл заключенного маленького роста. Большинство его ролей - это эпизоды, но зато в его биографии десятки ролей в самых известных фильмах.

Наталья Токарева

Сыграла дочь бывшего уголовника. Родная дочь сценариста Виктории Токаревой. Это был единственный фильм, в котором ее можно увидеть.

Юрий Потемкин

Много снимался в советских фильмах, но в небольших ролях. На его счету участие в съемках таких фильмов как "Иван Васильевич меняет профессию", "Достояние республики", "Легенда о Тиле", "Ты - мне, я - тебе", "Берегите мужчин!".

А многие знают этого актера по роли в "Ералаше", где он сыграл инспектора, который почти стал отцом трудному подростку.

Николай Данелия

Сыграл мальчика с собакой. Николай - родной сын Георгия Данелии. Николай успел сыграть в четырех фильмах. Его не стало, когда он был еще совсем молодым.

Николай Сморчков

На счету актера почти 200 ролей в отечественном кино. Первая роль датирована еще 1951 годом, а последняя - 2018-м.

В биографии актера много известных фильмов - "Верные друзья", "Девушка с гитарой", "Баллада о солдате", "Иваново детство", "Ход конем", "Штрафной удар", "Ошибка резидента", "Любовь земная", "Дни Турбиных", "Ты - мне, я - тебе" и десятки других.

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Метки: актёры   джентльмены удачи   интресно   кино   подборка   фильм   
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