Кто не попал в титры фильма "Джентльмены удачи"

Сыграла жену Мишки. В фильме у нее буквально одна фраза. Фильм "Джентльмены удачи" стал вторым фильмом, в котором сыграла Наталья Санько.

У актрисы не было больших ролей в кино, но зато в ее биографии есть съемки в эпизодах очень известных фильмов - "Москва слезам не верит", "Три дня в Москве", "Старики-разбойники".