Кто не попал в титры фильма "Джентльмены удачи"

Люди, которые сыграл настолько небольшие роли в фильме "Джентльмены удачи", что их даже не указали в титрах. Некоторых из них вполне можно узнать.
Всего лишь несколько секунд на экране, но эпизод запомнился всем зрителям. На момент съемок в "Джентльменах удачи" Светлана Старикова была вполне опытной актрисой. К примеру, это именно она сыграла Зосю Синицкую в "Золотом теленке" 1968 года:
А это кадр из фильма "Тайна железной двери", где Светлана Старикова сыграла учительницу географии:
В 80-е годы ролей у актрисы стало меньше, а потому она стала заниматься озвучиванием фильмов. Последний фильм с ее участием датирован 1988 годом, но ее голос мы можем услышать и в современных иностранных фильмах.
Виктория Токарева
Виктория Токарева является одним из сценаристов этого фильма. По ее сценариям были сняты почти три десятка фильмов, но увидеть Викторию Токареву на экране можно только в "Джентльменах удачи". Да и то - появление там на секунду.
Наталия Санько
Сыграла жену Мишки. В фильме у нее буквально одна фраза. Фильм "Джентльмены удачи" стал вторым фильмом, в котором сыграла Наталья Санько.
У актрисы не было больших ролей в кино, но зато в ее биографии есть съемки в эпизодах очень известных фильмов - "Москва слезам не верит", "Три дня в Москве", "Старики-разбойники".
В 1984 году Наталья Санько сыграла последнюю роль в советском кино, а с 2003 года вновь вернулась в кинематограф - стала сниматься в российских фильмах и сериалах. Снимается до сих пор.
Ольга Серая
Сыграла девочку на лыжах. Является дочерью режиссера фильма Александра Серого.
Актрисой не стала. Данный фильм был ее единственной работой в кино.
Александр Лукьянов
Александр Лукьянов много снимался в кино, но в небольших ролях.
Александр Лукьянов сыграл небольшие роли в таких известных фильмах как "Два капитана", "Когда наступает сентябрь", "Любовь земная", "Земля Санникова", "Михайло Ломоносов" и других.
Георгий Данелия
Сыграл прохожего. Просто мелькнул в кадре. Георгий Данелия помогал снимать этот фильм Александру Серому, но, как часто вспоминают очевидцы, только благодаря ему фильм получился именно таким. Сам Георгий Данелия частенько появлялся в эпизодах фильмов, над которыми работал.
Иван Турченков
Сыграл заключенного маленького роста. Большинство его ролей - это эпизоды, но зато в его биографии десятки ролей в самых известных фильмах.
Наталья Токарева
Сыграла дочь бывшего уголовника. Родная дочь сценариста Виктории Токаревой. Это был единственный фильм, в котором ее можно увидеть.
Юрий Потемкин
Много снимался в советских фильмах, но в небольших ролях. На его счету участие в съемках таких фильмов как "Иван Васильевич меняет профессию", "Достояние республики", "Легенда о Тиле", "Ты - мне, я - тебе", "Берегите мужчин!".
А многие знают этого актера по роли в "Ералаше", где он сыграл инспектора, который почти стал отцом трудному подростку.
Николай Данелия
Сыграл мальчика с собакой. Николай - родной сын Георгия Данелии. Николай успел сыграть в четырех фильмах. Его не стало, когда он был еще совсем молодым.
Николай Сморчков
На счету актера почти 200 ролей в отечественном кино. Первая роль датирована еще 1951 годом, а последняя - 2018-м.
В биографии актера много известных фильмов - "Верные друзья", "Девушка с гитарой", "Баллада о солдате", "Иваново детство", "Ход конем", "Штрафной удар", "Ошибка резидента", "Любовь земная", "Дни Турбиных", "Ты - мне, я - тебе" и десятки других.
Источник:
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