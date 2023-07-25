Лесной пожар в Кемере подступил к туристическим районам

В популярной у туристов провинции Анталья огонь вплотную подошел к районам Каш, Кемер. Также борьба со стихией ведется в провинциях Маниса и Кахраманмараш на юго-востоке страны.

Несмотря на эту ситуацию, эвакуации из отелей нет. Туристы жалуются, что дымом заволокло побережье, ощущается сильный запах гари и часто отключают электричество.