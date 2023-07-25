FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 472 поста • 26 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
Лесной пожар в Кемере подступил к туристическим районам

Лесной пожар в Кемере подступил к туристическим районам

Автор:
25 июля 2023 12:00
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Анталья   Видео   Кемер   Турция   Эрдоган   лесной пожар   туристы   тушение огня   
916
1
4

В нескольких провинциях Турции бушуют лесные пожары. Огонь подобрался к типично туристическим местам. Отдыхающие делятся фото и видео происходящего и удивляются, что в отелях пока даже не заговаривают об эвакуации.

Опасный лесной пожар разгорелся ночью 25 июля в популярном у туристов турецком Кемере. Отдыхающие сообщают, что огонь распространился в районе Фазелис Бей со стороны отеля Queen’s Park - это место находится всего лишь в нескольких километрах от курортной зоны. Пожар был также хорошо виден из отелей «Мираж» и Seven seas, фото и видео из которых туристы публикуют в соцсетях.


Пламя почти дошло до отелей в посёлке Гёйнюк.



А это видео было снято одним из постояльцев отеля Elamir во вторник, 25 июля.На кадрах видно, как лес полыхает буквально в нескольких километрах от курортной зоны.



В популярной у туристов провинции Анталья огонь вплотную подошел к районам Каш, Кемер. Также борьба со стихией ведется в провинциях Маниса и Кахраманмараш на юго-востоке страны.

Несмотря на эту ситуацию, эвакуации из отелей нет. Туристы жалуются, что дымом заволокло побережье, ощущается сильный запах гари и часто отключают электричество.


Прогноз погоды, между тем, неутешительный: в Турции - сильная жара, ветер, и температура местами держится у отметки 45 градусов тепла. Дождей нет, и синоптики не прогнозируют осадки.




В тушении пожаров участвуют и российские самолёты-амфибии. Ранее президент Турции Эрдоган сообщил об укреплении технической базы, в которой задействованы "24 самолета (из них 2 больших самолёта-амфибии), 100 вертолетов и 10 беспилотных летательных аппаратов". В наземном пункте реагирования работают 4800 единиц техники и 25 тысяч специалистов лесного хозяйства.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Анталья   Видео   Кемер   Турция   Эрдоган   лесной пожар   туристы   тушение огня   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
сеньор Леонсио Час назад
Эрдогану повод задуматься, может как то не так себя ведёт! Переворот, землятресения, теперь леса горят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
385
Человек Наблюдающий 7 минут назад
А мы как всегда всем помогаем =)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
772
jnkbxybr 14 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
ПаганецЪ Полчаса назад
(С) В тушении пожаров участвуют и российские самолёты-амфибии. (/С)

А в благодарность турки поставляют хохлам "байрактары".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Shtoppi Час назад
это кары небесные на головы вероломным басурманам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

134833



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Набирающие популярность в сообществах
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Самарский полицейский стал героем интернета
Самарский полицейский стал героем интернета
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Но можно купить тяжёлое одеяло...

Лучшие демотиваторы
Коза при бабках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#интересно#машина#аварии#история#кино#СССР#Автовсячина#Китай
#люди#Прикол#автомир#интересное#авто аварии#забавно#Россия#факты#собака#птицы
#в мире#автомобили#животные#ДТП#подборка#США#красота#шоу бизнес#Еда#смертельное ДТП
WP28 - премьера защищенного смартфона от OUKITEL WP28 - премьера защищенного смартфона от OUKITEL Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться