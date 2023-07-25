Лесной пожар в Кемере подступил к туристическим районам

В нескольких провинциях Турции бушуют лесные пожары. Огонь подобрался к типично туристическим местам. Отдыхающие делятся фото и видео происходящего и удивляются, что в отелях пока даже не заговаривают об эвакуации.
Опасный лесной пожар разгорелся ночью 25 июля в популярном у туристов турецком Кемере. Отдыхающие сообщают, что огонь распространился в районе Фазелис Бей со стороны отеля Queen’s Park - это место находится всего лишь в нескольких километрах от курортной зоны. Пожар был также хорошо виден из отелей «Мираж» и Seven seas, фото и видео из которых туристы публикуют в соцсетях.
Пламя почти дошло до отелей в посёлке Гёйнюк.
А это видео было снято одним из постояльцев отеля Elamir во вторник, 25 июля.На кадрах видно, как лес полыхает буквально в нескольких километрах от курортной зоны.
В популярной у туристов провинции Анталья огонь вплотную подошел к районам Каш, Кемер. Также борьба со стихией ведется в провинциях Маниса и Кахраманмараш на юго-востоке страны.
Несмотря на эту ситуацию, эвакуации из отелей нет. Туристы жалуются, что дымом заволокло побережье, ощущается сильный запах гари и часто отключают электричество.
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Прогноз погоды, между тем, неутешительный: в Турции - сильная жара, ветер, и температура местами держится у отметки 45 градусов тепла. Дождей нет, и синоптики не прогнозируют осадки.
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В тушении пожаров участвуют и российские самолёты-амфибии. Ранее президент Турции Эрдоган сообщил об укреплении технической базы, в которой задействованы "24 самолета (из них 2 больших самолёта-амфибии), 100 вертолетов и 10 беспилотных летательных аппаратов". В наземном пункте реагирования работают 4800 единиц техники и 25 тысяч специалистов лесного хозяйства.
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