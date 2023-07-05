Порция очень знойных принтов для одежды

Я не люблю принты, но есть такие, которыми просто нельзя не поделиться. А если серьёзно, то немного фантазии, китайские технологии и чуть-чуть денег помогут облагородить любую футболку или платье.

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1. Урбанизма много не бывает 0 Источник:

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2. Девушка с отличным чувством юмора, ну и платье, конечно, тоже неплохое 0 Источник:

3. Погнали, смотреть футболки 0 Источник:

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8. Скорее не русская, а питерская 0 Источник:

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10. Парные футболки бывают по-настоящему крутыми 0 Источник:

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12. Видимо, фанат рекурсии 0 Источник:

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