16 популярных фильмов и мультфильмов, снятых на основе книг

Подборка фильмов и мультфильмов, которые, к удивлению многих, были сняты на основе книг.
В досужей беседе мы нередко обсуждаем искусство. Вы наверняка не раз встречали людей, которые предпочитают книгам кино, или тех, кто наоборот хвастает своей любовью к чтению, отрицая немалый вклад кинематографа в современную культуру.
Но знали ли вы, что любителей фильмов можно немало удивить, а порой и вовсе поставить в тупик всего одним фактом? Дело в том, что многие полюбившиеся киноманам картины сняты по мотивам книг. Сюжеты, собравшие миллионы долларов в прокате, нередко являются лишь наглядным изображением уже существующих художественных произведений. Давайте посмотрим, какие киноленты и мультипликационные фильмы были рождены благодаря труду писателей.
«Крепкий орешек» (1988)
Фильм основан на романе 1979 года «Ничто не вечно» Родерика Торпа.
«Миссис Даутфайр» (1993)
Фильм основан на романе Энн Файн «Мадам Даутфайр» 1987 года. Наверняка вы о нём никогда не слышали.
«Шрек» (2001)
Мультфильм основан на одноимённой детской книге Уильяма Стейга, посвящённой антисоциальному людоеду.
«Кто подставил кролика Роджера» (1988)
В основу сюжета лёг роман 1981 года «Кто подверг цензуре Роджера Рэббита?» Гэри Вульфа.
«Как приучить дракона» (2010)
Мультфильм снят по мотивам книг британской детской писательницы Крессиды Коуэлл. Всего ею было написано тринадцать книг. Каждая из них представляет собой мемуары Иккинга Кровожадного Карасика III о своём детстве.
«Клуб первых жен» (1996)
Комедию сняли по роману Оливии Голдсмит «Клуб первых жён», который был опубликован в 1992 году.
«Джуманджи» (1995)
В 1981 году Крис Ван Оллсбург написал удивительную книгу о заколдованной игре под названием «Джуманджи». Она и легла в основу популярного фильма.
«Дневники принцессы» (2001)
Фильм снят по мотивам романа Мэг Кэбот «Дневники принцессы», который был написан в 2000 году.
«Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» (2009)
Мультфильм основан на детской книжке супругов Джуди и Рона Барретов, выпущенной в 1982 году.
«Дьявол носит Prada» 2006
Комедийная драма была снята по книге Лорен Вайсбергер, опубликованной в 2003 году.
«Великий мышиный сыщик» (1986)
Мультфильм о мышонке-детективе был снят по мотивам серии повестей детской писательницы Ив Тайтус, публиковавшихся с 1958 по 1982 год.
«Блондинка в законе» (2001)
Роман Аманды Браун, вышедший в 2001 году, вдохновил Роберта Лукетича на создание популярной комедии.
«Ловушка для родителей» (1998)
Сценарий фильма основан на книге «Двойная лотерея» Эриха Кестнера, который опубликовал её ещё в 1949 году.
«Чумовая пятница» (2003)
Сюжет основан на книге Мэри Роджерс «Причудливая пятница», опубликованном в 1972 году.
«Челюсти» (1975)
Фильм ужасов про кровожадную акулу появился на свет благодаря одноимённому роману Питера Бенчли, который был выпущен в 1974 году.
«Большой и добрый великан» (2016)
Увлекательный приключенческий фильм основан на романе Роальда Даля, вышедшем в 1982 году.
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Капитан Врунгель - опубликован 1937 г. Мультфильм - 1976 г
Остров Сокровищ - опубликован 1883 г. Мультфильм - 1988 г
Многие мульфильмы нарисованы по мотивам известных книг - Айболит, Дюймовочка, Буратино...
Такая же ситуация и с фильмами.