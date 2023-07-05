16 популярных фильмов и мультфильмов, снятых на основе книг

В досужей беседе мы нередко обсуждаем искусство. Вы наверняка не раз встречали людей, которые предпочитают книгам кино, или тех, кто наоборот хвастает своей любовью к чтению, отрицая немалый вклад кинематографа в современную культуру.

Но знали ли вы, что любителей фильмов можно немало удивить, а порой и вовсе поставить в тупик всего одним фактом? Дело в том, что многие полюбившиеся киноманам картины сняты по мотивам книг. Сюжеты, собравшие миллионы долларов в прокате, нередко являются лишь наглядным изображением уже существующих художественных произведений. Давайте посмотрим, какие киноленты и мультипликационные фильмы были рождены благодаря труду писателей.

«Крепкий орешек» (1988)