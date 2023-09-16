Несколько культовых злодеев и маньяков и их предыстория

Злодеи и маньяки из популярных фильмов ужасов из нашего детства и юности.
Несмотря на то, что в детстве многим из нас запрещали смотреть фильмы ужасов, мы все равно добирались до них и наслаждались просмотром культовых ужастиков с не менее культовыми и харизматичными злодеями.
Фредди Крюгер
Ну а начать мне хотелось бы со знаменитого маньяка Фредди Крюгера, который убивал подростков. У Фредди есть своя фишка, которая отличает его от других злодеев. Он убивает не наяву, а во сне. Данного персонажа воплотил на экране актер Роберт Инглунд.
Фредди был незапланированный ребенком, и это мягко говоря. Его мать Аманда была случайно заперта среди сотен маньяков, которые на протяжение пары недель издевались и насиловали бедную женщину.
В последствии Аманда сошла с ума, а сам Фредди попал в дом алкоголика. Естественно, и в школе мальчик был изгоем, и именно тогда у него и начали проявляться его маниакальные способности.
Со временем злоба Фредди только росла. И даже несмотря на то, что он обзавелся семьей, он продолжал похищать и убивать детей. Родители убитых им детей решили сплотиться и заживо сожгли маньяка, от чего Крюгер и стал таким "Красивым". Но это был вовсе не конец.
Заключив сделку с демонами снов, обрел бессмертие. Он не мог жить в реальном мире, но зато мог проникать в сны подростков и убивать их там.
Фильм "Кошмар на улице Вязов" стал настолько популярным, что продолжение не заставило себя ждать. В итоге, вышло 7 полноценный фильмов, 2 сезона сериала "Кошмары Фредди", один кроссовер "Фредди против Джейсона" и даже перезапуск, вышедший в 2010 году.
Лепрекон
Лепрекон - это персонаж ирландского фольклора, который представлен как некий волшебный гном, любящий золото и исполняющий желания.
В фильме "Лепрекон" (1993) Лепрекону оставили все его способности и особенности, но представили его уже как обезображенного и жестокого гнома, который пойдет на всё, чтобы вернуть свое золото и убить своих обидчиков.
Лепрекон - это бессмертное существо, но это не значит, что его нельзя убить. Правда, методы борьбы с ним менялись от части к части .В первой части он боялся четырехлистного клевера, во второй - кованного железа, а в третьей части его можно было убить только уничтожив его золото.
Всего франшиза "Лепрекон" насчитывает 6 фильмов основной серии, один приквел и одно продолжение, вышедшее в 2018 году, но уже без Уорвика Дэвиса.
Пинхэд
Пинхэд - главный злодей франшизы "Восставший из ада", сыгранный Дагом Бредли в 8 частях. Некогда Пинхэд был обычным человеком по имени Эллиот Спенсер. Но во времена Первой мировой войны капитан Спенсер потерял веру в человечество, из-за чего решил поменять свою жизнь, опустившись в распутство и пьянство.
Однажды ему в руки попала некая шкатулка Лемаршана, и открыв ее, Спенсер открыл для себя запретный мир страданий и удовольствий. Пройдя через мучения и страдания, Спенсер изменился до неузнаваемости.
Его лысую голову стали покрывать десятки булавок, кожа посинела, а глаза были чернее ночи. Тело же его также было изувечено, но теперь он больше не чувствовал боли, так как стал настоящим слугой ада и лидером сенобитов (демонов, которые раньше были людьми), забыв о том, кем он был раньше.
Всего франшиза "Восставший из ада" насчитывает 10 частей и один перезапуск. Причем, в последнем перезапуске 2022 года Пинхэд стал женщиной. Всё по заветам американской толерантности.
Зубастики
Зубастики - этом маленькие плотоядные существа из космоса, которые попали на Землю с целью слопать всё ее население. Забавные на вид комочки, напоминающие ежей, на самом деле являются злобными существами, которые за мгновение способны съесть целого человека.
Их сила в их количестве. Более того, эти существа способны соединиться вместе, став одним большим "колобком", который сметает всё на своем пути.
Помимо острых зубов и способности быстро перекатываться, зубастики способны выпускать иглы, которые усыпляют их жертву.
На борьбу с ними отправляется два космических охотника, цель которых - борьба с космическими ежиками. А помогает им в этом местный чудак по имени Чарли, который впоследствии сам становится одним из космических охотников.
Комедийный фильм ужасов "Зубастики" насчитывает 6 частей и одну короткометражку. Но, пожалуй, в основную серию можно включить лишь первые 4 части (1986-1992).
Джейсон Вурхиз
Джейсон Вурхиз - главный злодей франшизы "Пятница 13-е", которая берет свое начало аж с 1980 года.
Памела Вурхиз родила своего сына Джейсона, когда ей было всего 16 лет. Мальчик появился на свет с опухолью, из-за которой у него со временем развилась гидроцефалия. А когда малышу был всего один год, из семьи ушел его биологический отец.
Но несмотря на свой юный возраст, Памела постаралась окружить своего больного сына лаской и заботой. Но из-за диагноза Памела решила не отдавать сына в обычную школу, где бы над ним насмехались. Вместо этого она обучала его сама. Правда, из-за низкого интеллектуального развития Джейсона, он так и не смог нормально обучаться.
Когда Джейсону было 11 лет, его мать получила должность повара в детском лагере "Хрустальное озеро". И так как она не смогла найти для сына няню, она взяла его с собой в надежде на то, что он сможет развлечься и найти новых друзей.
Но всё вышло наоборот. Джейсон не смог найти общий язык со сверстниками. Он был не уверен в себе и считал себя "белой вороной". Поэтому, он решает совершить заплыв на 300 метров. Но не проплыв и 250 метров Джейсон тонет. Безутешная мать винит во всем вожатых, а затем потихоньку сходит с ума, после чего начинает слышать голос погибшего сына, который приказывает ей убивать.
Но в первой части Джейсон не является убийцей. Фактическое его появление в виде маньяка начинается лишь со второй части фильма. Оказывается, он не умер, и став свидетелем убийства своей матери, начинает жестоко мстить, убивая всех, кто находится в лагере.
Всем известно, что отличительной особенностью Джейсона является хоккейная маска на его лице. Но на самом деле она появилась лишь в третьей части фильма. Во второй части Джейсон носил на голове мешок.
Майк Майерс
Знаменитый слэшер "Хэллоуин" вышел еще в далеком 1978 году и рассказывал нам о маньяке по имени Майкл Майерс, лицо которого покрывает маска.
Еще будучи ребенком Майкл убил свою старшую сестру Джудит, после чего он попадает в психиатрическую лечебницу. Но спустя 15 лет Майкл сбегает из психушки и начинает преследовать няню по имени Лори Строуд в исполнении Джейми Ли Кертис, кроша всех на своем пути.
Всего серия "Хэллоуин" насчитывает 11 частей. Актриса Джейми Ли Кертис появилась в 7 частях, включая последнюю, вышедшую в 2021 году.
А вот Майкла Майерса постоянно играли разные актеры. Ну а в принципе, зачем брать одного и того же, если злодей все равно носит маску? Более того, только в первой части роль Майкла сыграли 7 актеров, включая Майкла в детстве. Но все же в основном мы видим актера Ника Касла. Другие актеры появляются лишь в специальных моментах. Лишь актер Тайлер Мэйн сыграл Майерса в двух фильмах подряд.
А кто был вашим любимым маньяком из фильмов ужасов в детстве?
Источник:
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По мне, так это самый жОсткий фильм про маньяков...