Несколько культовых злодеев и маньяков и их предыстория

Ну а начать мне хотелось бы со знаменитого маньяка Фредди Крюгера, который убивал подростков. У Фредди есть своя фишка, которая отличает его от других злодеев. Он убивает не наяву, а во сне. Данного персонажа воплотил на экране актер Роберт Инглунд.

Фредди был незапланированный ребенком, и это мягко говоря. Его мать Аманда была случайно заперта среди сотен маньяков, которые на протяжение пары недель издевались и насиловали бедную женщину.

В последствии Аманда сошла с ума, а сам Фредди попал в дом алкоголика. Естественно, и в школе мальчик был изгоем, и именно тогда у него и начали проявляться его маниакальные способности.



