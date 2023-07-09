В Нидерландах создали дрон, который будет истреблять насекомых-вредителей

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В Нидерландах сделали дрон для уничтожения насекомых. Как только специальная система засекает вредителя, она отправляет за ним мини-дрон.
В Нидерландах сделали дрон – убийцу насекомых. Система PATS-C (Pest Autonomous Termination System) засекает летающего паразита и направляет к нему мини-коптер PATS-X, который размалывает его винтами прямо в полете.
При этом полезных насекомых, таких как пчёлы, система распознает и не трогает. Техника предназначена для работы в теплицах. Интересно, комаров тоже гасит?
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Но только что Ястреб сделал открытие: есть еще и другие разновидности живых существ...
Их тоже следует убивать."
Роберт Шекли, "Страж-птица"
Всех подряд мочит видимо
Бгг
Как выяснил не далее, чем позавчера, электрическая мухобойка в лесу отлично заменяет фейерверк и помогает даже с оводами справиться на раз, которых и доской не вдруг пришлепнешь. Соответственно, если мы возьмем пачку дронов с хорошими аккумами, снабдим их защитой винтов и широкими сетками по принципу той самой мухобойки, активируем это все и запустим в стаю саранчи полетать, популяция этой твари проредится знатно и без вреда для окружающей среды. Повторять пролеты до достижения желаемого результата
Достаточно просто снизу на дрон ещё один моторчик и лезвие газонокосилки вместо винта на него!