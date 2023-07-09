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В Нидерландах создали дрон, который будет истреблять насекомых-вредителей

В Нидерландах создали дрон, который будет истреблять насекомых-вредителей

Автор:
09 июля 2023 11:33
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Нидерланды   в мире   вредители   дрон   интересно   насекомые   
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В Нидерландах сделали дрон для уничтожения насекомых. Как только специальная система засекает вредителя, она отправляет за ним мини-дрон.


В Нидерландах сделали дрон – убийцу насекомых. Система PATS-C (Pest Autonomous Termination System) засекает летающего паразита и направляет к нему мини-коптер PATS-X, который размалывает его винтами прямо в полете.

При этом полезных насекомых, таких как пчёлы, система распознает и не трогает. Техника предназначена для работы в теплицах. Интересно, комаров тоже гасит?

Источник:

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Метки: Видео   Нидерланды   в мире   вредители   дрон   интересно   насекомые   
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15  комментариев
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49k
turyst 4 часа назад
Страж птица. Начало.
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18k
Karagi 2 часа назад
"Бронированная машина-убийца за несколько дней многому научилась. У нее было одно-единственное назначение: убивать. Сейчас оно было направлено против совершенно определенного вида живых существ, металлических, как и сам Ястреб.
Но только что Ястреб сделал открытие: есть еще и другие разновидности живых существ...
Их тоже следует убивать."
Роберт Шекли, "Страж-птица"
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1k
Уходим отсюда 2 часа назад
На темный цвет кожи реагирует?
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8k
Trenzel2003 3 часа назад
Лучше оснастили бы боевыми лазерами. Вот это были бы "звездные войны".
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5k
Евгений Д 4 часа назад
И как оно определяет полезное насекомое или нет ??
Всех подряд мочит видимо
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
8k
296
thrashbox 4 часа назад
Ничоничо, вот сделают такое же для дома - и к жужжанию комаров ночью добавится жужжание дрона
Бгг
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268
iskra 6 часов назад
Я сомневаюсь,что дрон сможет муху догнать. И что он будет делать,когда муха сядет на люстру?
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14k
Shtoppi 6 часов назад
в случае нашествия саранчи, эта поделка так же эффективна будет, как на видео или это другое?
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