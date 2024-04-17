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Ситуации у бьюти-мастеров, после которых их вносят в чёрный список

Ситуации у бьюти-мастеров, после которых их вносят в чёрный список

Автор:
17 апреля 2024 18:29
Сообщество : Истории из жизни
Метки: интересно   истории   маникюр   прикольно   салон красоты   сфера услуг   фото   
1677
16

Женщины всех возрастов хотят быть красивыми: они ходят на массаж, наращивание ресниц, маникюр, эпиляцию. И порой найти всего мастера бывает не так уж и просто. Прежде, чем реально встретить профессионала, девушки испытали истинную боль в сфере услуг красоты.

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Метки: интересно   истории   маникюр   прикольно   салон красоты   сфера услуг   фото   
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1  комментарий
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Дмитрий 2 часа назад
Ах....ть! И чё, и чё?
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1618 постов (1570 в горячем)

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