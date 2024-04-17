Ситуации у бьюти-мастеров, после которых их вносят в чёрный список

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Женщины всех возрастов хотят быть красивыми: они ходят на массаж, наращивание ресниц, маникюр, эпиляцию. И порой найти всего мастера бывает не так уж и просто. Прежде, чем реально встретить профессионала, девушки испытали истинную боль в сфере услуг красоты.
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