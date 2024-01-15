"Все русские тёлки - шлюхи, от и до!": подросток из Оренбурга оскорбил девушек, испугался и извинился

От оскорбления до извинений - несколько часов.
Парень по имени Самир преисполнился смелости и на камеру заявил всё, что думает о русских девушках. Неизвестно, откуда у него такой опыт, учитывая возраст (15 лет).
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Несмотря на заверения, что парню плевать на последствия, спустя некоторое время, как пишут СМИ, он спешно удалил свой профиль из ВК и Телеграм.
А потом последовали традиционные извинения.
«Я Самир 2005 года рождения, 11 января из моих уст звучали нецензурные выражения в адрес русских женщин. Мне очень стыдно за свои слова и за свой поступок. Я искренне приношу извинения. Больше такого не повторится», - повторяет заученные фразы Самир, впрочем, без тени раскаяния на лице.
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Т.к. видео извинений записано на фоне портретов сотрудников МВД, наверняка парнем заинтересовались в полиции. Правда, о дальнейших действиях по отношению к "герою дня" ничего неизвестно (в официальных аккаунтах МВД региона о каких-либо процессуальных действиях в отношении неадеквата пока не сообщается), но, может, товарища всё-таки научат родину любить? А если РФ для Самира случайно окажется просто страной пребывания, то, возможно, ему лучше вернуться туда, где нет "русских тёлок- шлюх"? Его и его родителям - благо, прецеденты уже имеются.
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То ли дело овцы в его родном кишлаке-никогда не отказывали...
Нет опыта . С детства так учат . Родители.