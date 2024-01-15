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"Все русские тёлки - шлюхи, от и до!": подросток из Оренбурга оскорбил девушек, испугался и извинился

"Все русские тёлки - шлюхи, от и до!": подросток из Оренбурга оскорбил девушек, испугался и извинился

Автор:
15 января 2024 15:43
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   извинения   оренбург   оскорбление   подростки   полиция   русские девушки   
2958
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От оскорбления до извинений - несколько часов.

Парень по имени Самир преисполнился смелости и на камеру заявил всё, что думает о русских девушках. Неизвестно, откуда у него такой опыт, учитывая возраст (15 лет).


Несмотря на заверения, что парню плевать на последствия, спустя некоторое время, как пишут СМИ, он спешно удалил свой профиль из ВК и Телеграм.


А потом последовали традиционные извинения.

«Я Самир 2005 года рождения, 11 января из моих уст звучали нецензурные выражения в адрес русских женщин. Мне очень стыдно за свои слова и за свой поступок. Я искренне приношу извинения. Больше такого не повторится», - повторяет заученные фразы Самир, впрочем, без тени раскаяния на лице.


Т.к. видео извинений записано на фоне портретов сотрудников МВД, наверняка парнем заинтересовались в полиции. Правда, о дальнейших действиях по отношению к "герою дня" ничего неизвестно (в официальных аккаунтах МВД региона о каких-либо процессуальных действиях в отношении неадеквата пока не сообщается), но, может, товарища всё-таки научат родину любить? А если РФ для Самира случайно окажется просто страной пребывания, то, возможно, ему лучше вернуться туда, где нет "русских тёлок- шлюх"? Его и его родителям - благо, прецеденты уже имеются.

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Метки: Видео   извинения   оренбург   оскорбление   подростки   полиция   русские девушки   
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32  комментария
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13k
Rus77 2 часа назад
Этот ослоё6, просто перепутал всех со своей тупой-шлюхой мамашей!
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34k
Юр21 3 минуты назад
А русских сопляков там не было? Некому было чуреку табло разбить за оскорбление своего народа?
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10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 4 минуты назад
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51k
Aleksandr 13 минут назад
Ну конечно русские плохие.
То ли дело овцы в его родном кишлаке-никогда не отказывали...
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29k
Alex 21 минуту назад
Пусть у мамы своей спросит, кто его папа,,, ослойоп обрезаный
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5k
Александр 24 минуты назад
У меня только один вопрос: зачем этому клоуну это было надо?
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754
Максим Химки 38 минут назад
Парень по имени Самир преисполнился смелости и на камеру заявил всё, что думает о русских девушках. Неизвестно, откуда у него такой опыт, учитывая возраст (15 лет).

Нет опыта . С детства так учат . Родители.
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471
На хер ЗАПАД! 38 минут назад
Обратил внимание, что какой-то ишак минусы всем ставит. Видимо любовник "геррррроя"
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5k
Григорий 40 минут назад
опять ослоёб и опять он без мозга... всю фамилию в кишлак.
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30k
Aqueronte 42 минуты назад
А он разве подросток из Оренбурга? По-моему он Мастурбек из Чуркистана. И очень ему тут не нравится, так что он домой сильно захотел вместе со своей семьей вернуться, в родной кишлак.
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1k
Михаил 42 минуты назад
Очередной сперматозоид переросток, случайно получивший возможность развиться... но так и не развился... тьфу мразь черная... Вот таких недолюдей, если уж хотят извиняться на камеру, напхают пусть предварительно в рот буев своих таких же недоразвитых приматов... так хоть понятно будет что реально жаль и стыдно перед сородичами... да и какой никакой перфоманс...
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2k
ГюльнарШарипова 44 минуты назад
С этими "извинениями" что-то нужно делать.
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11k
Zемляк 45 минут назад
Если он с 2005 г, то ему уже все 18 лет. И ни одна не дала, даже резиновая отказала, даже за деньги.
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471
На хер ЗАПАД! 46 минут назад
Может,лучше ему годик колонии, для несовершеннолетних?! Учитывая его неприязнь к женщинам,особенно русским,ему понравится есть колбасу
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2k
Мария Коненкова 51 минуту назад
Пора уже извинения на камеру принимать как отягчающие. И совершённое правонарушение трактовать как "с особым цинизмом". Потому что что это как не цинизм - нагадил, извинился, как справедливо отмечено, без тени раскаяния - и вроде как индульгенцию себе зарабатывает. А надо наоборот. Чтоб не раздражать людей своими высерами про "больше так не буду".
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16k
Александр 52 минуты назад
Обсмотрятся всяких "Слов..." и давай корчить из себя, прекрасно зная, что собрав несколько "просмотров", надо просто быстро "подтереть", а если за шкирку схватят - "извиниться" на камеру... Всё, "строгий выговор", не более... Ктати, для Оренбурга Самир не такое уж редкое имя...
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1k
Kra 53 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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13
N M 56 минут назад
а можно его грохнуть а потом извиниться на камеру?
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260
ivandike 59 минут назад
И где эта шлюха сейчас?
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25k
ЦСКА 59 минут назад
Старо как мир....Русские женщины, в своем большинстве имеют отвращение к плохо пахнущим брУнетам, с нестриженными черными ногтями, которые они периодически запускают себе в ноздри, потом в штаны, а потом опять в ноздри...На первом видео отчетливо видно, как этот гамадрил, "отдриставшись", полез на кровать в носках, в которых только что ходил по полу без тапок! Они категорически не понимают, как можно не восхищяться такими "орлами"! Ну и "логический" вывод-все щлюхи! Своих гаремных телок они ипуть по приказу, в любой точке дома, немытыми(после овец и ослов) "свистками"!
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42k
Сергей Час назад
Не со своих слов поёт, привлечь родителей и выгнать на хрен.
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