"Все русские тёлки - шлюхи, от и до!": подросток из Оренбурга оскорбил девушек, испугался и извинился

Т.к. видео извинений записано на фоне портретов сотрудников МВД, наверняка парнем заинтересовались в полиции. Правда, о дальнейших действиях по отношению к "герою дня" ничего неизвестно (в официальных аккаунтах МВД региона о каких-либо процессуальных действиях в отношении неадеквата пока не сообщается), но, может, товарища всё-таки научат родину любить? А если РФ для Самира случайно окажется просто страной пребывания, то, возможно, ему лучше вернуться туда, где нет "русских тёлок- шлюх"? Его и его родителям - благо, прецеденты уже имеются.