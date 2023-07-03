История пары, которая прожила в браке почти век

Трогательная история любви, которая длится уже более 90 лет.
В наши дни, когда любовные письма заменены "свайпами" в приложениях знакомств, а понятие «смерть разлучит нас» нередко заменяется понятием «увидимся в суде по бракоразводным процессам», легко пресытиться идеей романтики и долгой и счастливой жизни. Но так считать можно только до тех пор, пока мы не увидим очаровательную пожилую пару, с любовью смотрящую друг на друга или делящую выпечку на скамейке в парке. Их истории любви дают нам надежду на то, что, возможно, однажды мы тоже встретим свою вторую половинку, как это сделали они. И если вам действительно повезёт, вы проживёте вместе почти столетие, как эта еврейская пара.
Захарии и Шамае было 12 и 10 лет соответственно, когда они поженились. В наше время это кажется немыслимым, но тогда времена были другими.
Сначала это было детское увлечение, которое переросло в крепкий фундамент любви. Оба они были сиротами, но тяжёлое начало жизни не сломило их духа, и они стойко преодолели множество трудностей, таких как крайняя нищета и гонения. И вот сейчас они вместе, рука об руку, в течение 91 года.
«У нас не было дома. Мы почистили ослиный сарай и жили в нём», — пара рано столкнулась с крайней нищетой в своей жизни
У них родилось 11 детей. «Один. Двое. Трое … Я даже не могу вспомнить, сколько их было», — в шутку говорит Захария.
Кроме того, они были благословлены 64 внуками. Только представьте себе их семейные встречи!
Несмотря на долгие годы совместной жизни, они до сих пор наслаждаются обществом друг друга
Когда его спросили, в чём секрет их любви, Захария улыбнулся и сказал:
«Её мне послал Бог. Мне посчастливилось её завоевать.»
Рассматривать своего партнёра в качестве главного джек-пота, подаренного Вселенной, — верный способ сохранить искру.
«Женщины сбегались ко мне, как стадо овец, но я ни одну из них не взял», — нахально добавил он, подчеркнув то, что все эти годы он смотрел только в сторону своей жены.
Проведение стольких лет вместе может быть чем-то невероятно скучным, но, похоже, для них это не является проблемой — им обоим нравится игриво подшучивать и дразнить друг друга. Это подарок — иметь кого-то, с кем можно посмеяться после столь долгого жизненного пути вместе.
В конце концов, они пришли к выводу, что радость от счастья быть вместе — вот что поддерживало их брак так долго.
То, как они спустя много лет, проведённых вместе, смотрят друг на друга, лишний раз напоминает всем нам, что настоящая любовь действительно существует
Способность испытывать любовь — это самое прекрасное, что есть в человеке. Конечно, у этого есть свои периоды испытаний и трудностей, но возможность обнять любимого человека того на самом деле стоит.
Источник:
Источник:
- 20 медиков рассказали о самых глупых пациентах в своей карьере
- Индиец 2 года бесплатно жил в роскошном отеле — и не платил
- 13 случаев, когда горе-туристы облетели заголовки
- Трешовые истории знакомств в Тиндере