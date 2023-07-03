История пары, которая прожила в браке почти век

Захарии и Шамае было 12 и 10 лет соответственно, когда они поженились. В наше время это кажется немыслимым, но тогда времена были другими.

Сначала это было детское увлечение, которое переросло в крепкий фундамент любви. Оба они были сиротами, но тяжёлое начало жизни не сломило их духа, и они стойко преодолели множество трудностей, таких как крайняя нищета и гонения. И вот сейчас они вместе, рука об руку, в течение 91 года.