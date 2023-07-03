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История пары, которая прожила в браке почти век

История пары, которая прожила в браке почти век

Автор:
03 июля 2023 10:40
Метки: брак   в мире   история   любовь   люди   пара   
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Трогательная история любви, которая длится уже более 90 лет.

В наши дни, когда любовные письма заменены "свайпами" в приложениях знакомств, а понятие «смерть разлучит нас» нередко заменяется понятием «увидимся в суде по бракоразводным процессам», легко пресытиться идеей романтики и долгой и счастливой жизни. Но так считать можно только до тех пор, пока мы не увидим очаровательную пожилую пару, с любовью смотрящую друг на друга или делящую выпечку на скамейке в парке. Их истории любви дают нам надежду на то, что, возможно, однажды мы тоже встретим свою вторую половинку, как это сделали они. И если вам действительно повезёт, вы проживёте вместе почти столетие, как эта еврейская пара.

Захарии и Шамае было 12 и 10 лет соответственно, когда они поженились. В наше время это кажется немыслимым, но тогда времена были другими.

Сначала это было детское увлечение, которое переросло в крепкий фундамент любви. Оба они были сиротами, но тяжёлое начало жизни не сломило их духа, и они стойко преодолели множество трудностей, таких как крайняя нищета и гонения. И вот сейчас они вместе, рука об руку, в течение 91 года.

Когда его спросили, в чём секрет их любви, Захария улыбнулся и сказал:

«Её мне послал Бог. Мне посчастливилось её завоевать.»

Рассматривать своего партнёра в качестве главного джек-пота, подаренного Вселенной, — верный способ сохранить искру.

«Женщины сбегались ко мне, как стадо овец, но я ни одну из них не взял», — нахально добавил он, подчеркнув то, что все эти годы он смотрел только в сторону своей жены.

Проведение стольких лет вместе может быть чем-то невероятно скучным, но, похоже, для них это не является проблемой — им обоим нравится игриво подшучивать и дразнить друг друга. Это подарок — иметь кого-то, с кем можно посмеяться после столь долгого жизненного пути вместе.

В конце концов, они пришли к выводу, что радость от счастья быть вместе — вот что поддерживало их брак так долго.

Способность испытывать любовь — это самое прекрасное, что есть в человеке. Конечно, у этого есть свои периоды испытаний и трудностей, но возможность обнять любимого человека того на самом деле стоит.

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: брак   в мире   история   любовь   люди   пара   
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1  комментарий
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Борис Карабанов 53 минуты назад
Неандертальцы! Упущен такой прекрасный шанс иметь штук по 200-300 "бывших".
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