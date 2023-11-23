Женщина устроила вечеринку по случаю "рождения" второго куклёнка

В прошлом году жительница Бразилии выбрала в мужья тряпичную куклу, а на днях устроила праздник в честь второго "малыша". Мейривоне Роча Мораес и её "муж" Марсело с нетерпением ждут рождения дочери.
Этот год выдался насыщенным для семьи Мораес: от слухов об изменах до похищений. Но теперь 37-летнюю женщину переполняет счастье - в скором времени на свет появится долгожданная дочь.
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Супруги провели гендерную вечеринку в своём доме в окружении семьи и друзей.
Мейривоне сказала: "Праздник удался. Приготовили курицу, пасту, салат и торт. У нас даже были сладости с нашими инициалами, музыка, прохладительные напитки и много гостей - около 40 человек".
У пары подрастает сын Марселиньо, имя для дочери уже выбрали - Марсела.
"Я хотела, чтобы это был мальчик, потому что слышала, что растить девочку сложнее и накладнее, - признаётся бразильянка. - Но ребёнок всё равно желанный и очень любимый".
"Марсело очень, очень счастлив, потому что он хотел девочку. У него уже есть Марселиньо, наш мальчик, так что девочка его очень обрадовала"
В начале месяца Мейривоне сходила на ультразвуковое исследование и сообщила о беременности. Ребёнок родится в декабре.
За годы своей нестандартной жизни супруги не раз попадали в заголовки газет.
В июне женщина пожаловалась, что Марсело изменил ей во второй раз. После такой выходки она отправила мужа спать на диван и даже отобрала у него "пенис".
В феврале Мейривоне заявила, что их ребенок Марселиньо находится в заложниках у похитителей, которые требуют за его освобождение 161 фунт стерлингов (около 18000 рублей).
Она расклеивала листовки и просила всех неравнодушных помочь ей с поисками.
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Мать получила видеозапись, на которой ее сын сидит в углу заброшенного здания. К счастью, ей удалось вернуть Марселиньо целым и невредимым.
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Такое вот счастье : из говна и палок .