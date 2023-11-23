FISHKINET
Сообщество Юмор 17950 постов • 3633 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Женщина устроила вечеринку по случаю "рождения" второго куклёнка

Женщина устроила вечеринку по случаю "рождения" второго куклёнка

Автор:
23 ноября 2023 14:35
Сообщество : Юмор
Метки: Бразилия   Кукла   беременность   история   муж   пара   
901
10
2

В прошлом году жительница Бразилии выбрала в мужья тряпичную куклу, а на днях устроила праздник в честь второго "малыша". Мейривоне Роча Мораес и её "муж" Марсело с нетерпением ждут рождения дочери.

Этот год выдался насыщенным для семьи Мораес: от слухов об изменах до похищений. Но теперь 37-летнюю женщину переполняет счастье - в скором времени на свет появится долгожданная дочь.

Супруги провели гендерную вечеринку в своём доме в окружении семьи и друзей.

Мейривоне сказала: "Праздник удался. Приготовили курицу, пасту, салат и торт. У нас даже были сладости с нашими инициалами, музыка, прохладительные напитки и много гостей - около 40 человек".

У пары подрастает сын Марселиньо, имя для дочери уже выбрали - Марсела.

"Я хотела, чтобы это был мальчик, потому что слышала, что растить девочку сложнее и накладнее, - признаётся бразильянка. - Но ребёнок всё равно желанный и очень любимый".

"Марсело очень, очень счастлив, потому что он хотел девочку. У него уже есть Марселиньо, наш мальчик, так что девочка его очень обрадовала"

В начале месяца Мейривоне сходила на ультразвуковое исследование и сообщила о беременности. Ребёнок родится в декабре.


За годы своей нестандартной жизни супруги не раз попадали в заголовки газет.

В июне женщина пожаловалась, что Марсело изменил ей во второй раз. После такой выходки она отправила мужа спать на диван и даже отобрала у него "пенис".

В феврале Мейривоне заявила, что их ребенок Марселиньо находится в заложниках у похитителей, которые требуют за его освобождение 161 фунт стерлингов (около 18000 рублей).

Она расклеивала листовки и просила всех неравнодушных помочь ей с поисками.

Мать получила видеозапись, на которой ее сын сидит в углу заброшенного здания. К счастью, ей удалось вернуть Марселиньо целым и невредимым.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Бразилия   Кукла   беременность   история   муж   пара   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
GROMOZEKA 2 часа назад
Ну тут комментировать, только портить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
156
Александра С Полчаса назад
Она хоть знает, что то такое и как им пользоваться?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Ego sum qui sum 36 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
WithU Час назад
Человек с серьезными психическими отклонениями разгуливает на свободе , афишируя свое безумие . Какой - то тягостный, депрессивный пост ,- « осадочек остался».
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
АнтонПолднев Час назад
Молодец мужик. Находит в себе силы с таким крокодилом жить. Понятно, что на лево похаживает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Наталья 2 часа назад
Человек сам кузнец своего счастья...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fuchsia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

497678



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Женщина в ростовой кукле кролика избила пьяного мужчину в Красноярске
Женщина в ростовой кукле кролика избила пьяного мужчину в Красноярске
"Я больше так не буду!": певца Шарлота задержали в аэропорту Санкт-Петербурга
"Я больше так не буду!": певца Шарлота задержали в аэропорту Санкт-Петербурга
Набирающие популярность в сообществах
Загадочные женщины-рыбачки
Загадочные женщины-рыбачки
Почему ни у одной страны нет флага с фиолетовым цветом
Почему ни у одной страны нет флага с фиолетовым цветом
Даже Робинзон не мечтал о такой Пятнице!
Даже Робинзон не мечтал о такой Пятнице!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Нашёл новую жертву

Лучшие демотиваторы
В 30 километрах от города зафиксированы толчки

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#машина#в мире#кино#люди#история#США#кот#Разное
#Юмор#автомобили#животные#дети#Прикол#авто аварии#фильм#факты#милота#работа
#интересное#автомир#ДТП#забавно#аварии#Ynews#позитив#Россия#Автовсячина#полиция
Даже Робинзон не мечтал о такой Пятнице! Даже Робинзон не мечтал о такой Пятнице! «Русская матушка» Нина Кухарчук «Русская матушка» Нина Кухарчук Гений брачных афер, удостоившийся чести попасть в Книгу рекордов Гиннесса Гений брачных афер, удостоившийся чести попасть в Книгу рекордов Гиннесса Бразильянка вышла замуж за тряпичную куклу и родила от неё ребёнка Бразильянка вышла замуж за тряпичную куклу и родила от неё ребёнка Отец-молодец, который претендует на звание самого плодовитого в мире Отец-молодец, который претендует на звание самого плодовитого в мире История пары, которая прожила в браке почти век История пары, которая прожила в браке почти век

На что жалуетесь?

Вернуться