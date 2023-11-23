Женщина устроила вечеринку по случаю "рождения" второго куклёнка

"Я хотела, чтобы это был мальчик, потому что слышала, что растить девочку сложнее и накладнее, - признаётся бразильянка. - Но ребёнок всё равно желанный и очень любимый".

"Марсело очень, очень счастлив, потому что он хотел девочку. У него уже есть Марселиньо, наш мальчик, так что девочка его очень обрадовала"