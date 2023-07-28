Валентин Будилин: исчезнувший бархатный баритон советской эстрады

Парадоксально, но если об одних артистах советской эпохи довольно много информации, есть записи, видео, даже книги и фильмы, то другие – не менее достойные словно растворяются в прошлом и остаются в том далёком времени, к которому нет возврата.
Родился Валентин Будилин в 1937 году в донской станице, где песенное искусство было важной составляющей жизни. Поэтому после окончания школы парень уехал в Воронеж, где отучился в музыкальном училище. Затем была знаменитая Гнесинка, после которой Будилин стал солистом Московской филармонии.
Основное направление творчества – военно-патриотическая песня. Проникновенный баритон певца идеально ему соответствовал. В 1973 году вышла пластинка с лаконичным названием «Поёт Валентин Будилин». На которой были собраны песни ведущих авторов своего времени – Шаинского, Фельцмана, Френкеля и других.
Каждая песня, исполненная Будилиным, это рассказ, повесть, поэма. Даже исповедь. И если упустить из канвы хотя бы пару слов, то история останется недосказанной.
Это относится и к лирической песне «Признание в любви», и к жизнеутверждающей композиции «Друзья мои», и к романтической «Морской застольной».
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Очень яркой получилась запись «Возвращение романса», трогательной – «Это было вчера» и проникновенной «Одинокая».
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Голос Будилина звучит удивительно ностальгически. Даже записанные в 70-х композиции чувствуются как минимум довоенными.
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В 80-х певец активно гастролировал, а потом пропал из информационного пространства. И никаких сведений в открытом доступе о нём и дальнейшей жизни, к сожалению, нет.
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