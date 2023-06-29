Как сложилась судьба Марины Шаляпиной - дочери знаменитого оперного певца

Она выиграла конкурс “Мисс Россия”, снялась в нескольких фильмах и за всю жизнь не сказала ни одного плохого слова о Родине.
Федор Шаляпин был прекрасным певцом, страстным любителем скачек и ценителем женской красоты. У него было пять детей от брака с бывшей балериной Иолой Торнаги, но и это не удержало знаменитого баса от нового романа.
В 1906 году Федор Иванович отправился на московский ипподром и познакомился там с 24-летней вдовой немецкого пивного фабриканта Марией Петцольд. Между ними пробежала искра и вскоре певец стал жить на две семьи: одна официальная, а вторая - тайная, с Марией. Но вскоре всё стало известно его супруге и у них с Шаляпиным произошёл серьёзный разговор. В итоге умная женщина дала добро на развод, при условии, что он будет полностью содержать её и детей. Так и случилось, отпрыски Шаляпина никогда ни в чём не нуждались.
У Шаляпина и Марии родилось трое дочерей. Средняя, Марина, появилась на свет в 1912 году. Пожалуй, самая красивая в этом семействе: лёгкая, артистичная, она мечтала о карьере балерины.
После революции Шаляпин уехал в Париж, а в начале 1920-х вывез туда новую семью. Там Марина занималась в балетной студии Матильды Кшесинской и все считали, что через несколько лет она будет блистать на сцене. Но случайная травма поставила крест на мечтах девушки. После непростого лечения, о балете пришлось забыть.
В парижском доме Шаляпиных любили собирать гостей. Там бывали Куприн, Бунин, Коровин. Один из них и рассказал юной Марине о предстоящем конкурсе красоты и уговорил в нём поучаствовать. Девушка согласилась, а на следующий день газета “Русское время” поздравила её с титулом “Мисс Россия”.
Но Марина отнеслась к победе спокойно. Будто даже немного её стеснялась. Несколько лет после этого она всерьёз интересовалась кино, смотрела все возможные балетные постановки и наслаждалась жизнью. А в 1938 году не стало Фёдора Шаляпина - семья потеряла настоящего защитника и человека, знаменитого на весь мир. Но перед уходом, он успел отложить приличную сумму, так что дочери и вдова были обеспечены на всю дальнейшую жизнь. Ответственный Фёдор Иванович не забыл и о первой семье и вывез старших детей за границу. Незадолго до своей смерти, он писал бывшей жене:
Федька работает в кино. Боря пишет красками натуру и работает, учится всерьёз. Надеюсь, что будет художник. Лида живёт по-прежнему. Марфа ждёт детё. Маринка сходит с ума по балету и по Бенвенуто Челлини...
Вскоре после кончины отца, Марина поехала в Нью-Йорк, учится в Академии дизайна. Потом отправилась в Италию, там она закрутила роман с продюсером Луиджи Фредди и он дал ей роли в трёх фильмах. Но профессиональной актрисой она так и не стала.
После войны Марина устроилась экскурсоводом на круизный лайнер "Andrea Doria", заодно вела музыкальные вечера и радовала слушателей прекрасным голосом. Все-таки от родителей она унаследовала прекрасные способности. Да и здоровьем её не обделили: Марина Фёдоровна дожила до 98 лет, воспитала дочь Анжелу и путешествовала по всему миру.
Несколько раз Марина Шаляпина бывала на Родине и до конца жизни считала себя русской.
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