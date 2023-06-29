Как сложилась судьба Марины Шаляпиной - дочери знаменитого оперного певца

Вскоре после кончины отца, Марина поехала в Нью-Йорк, учится в Академии дизайна. Потом отправилась в Италию, там она закрутила роман с продюсером Луиджи Фредди и он дал ей роли в трёх фильмах. Но профессиональной актрисой она так и не стала.

После войны Марина устроилась экскурсоводом на круизный лайнер "Andrea Doria", заодно вела музыкальные вечера и радовала слушателей прекрасным голосом. Все-таки от родителей она унаследовала прекрасные способности. Да и здоровьем её не обделили: Марина Фёдоровна дожила до 98 лет, воспитала дочь Анжелу и путешествовала по всему миру.