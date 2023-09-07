История ковбоев без налета героизма и романтизма

Ковбои — весьма интересное явление, которое порой вызывает больше вопросов, чем дает ответов.

Эти бравые парни вдохновляют и восхищают, наводят на мысли о вольной жизни и приключениях. Но почему? И так ли это на самом деле? Давайте подумаем вместе.

Каким рисуется типичный ковбой большинству людей? Это образ бравого парня, который спасает прекрасных дам, участвует в авантюрах, перестрелках и поимках преступников. Он отважен, благороден и столь же реалистичен, как единорог, прыгающей на блестящей радуге в мире сахарной ваты, ведь с реальными ковбоями такие описания не имеют ничего общего.

Кем же были тогда ковбои, если не благородными героями и защитниками всех бедных и обездоленных? Ответ прост — они были... пастухами. Вот так вот просто, без излишней романтики и ненужного альтруизма. Всего лишь парни, которые следили за стадом коров или лошадей. И которые оказались ни много, ни мало, символами целой эпохи!

Немного истории

Вообще ковбои появились спонтанно и по большой необходимости. Во второй половине позапрошлого века началась эпоха покорения Дикого Запада. Большая часть Америки, проживающая, в большинстве своем, на Востоке, вообще не знала и не понимала, что происходит на другом конце страны, как там живут люди и чем занимаются. Но некоторые смельчаки рискнули-таки попытать счастье и в добыче золота, и в скотоводстве.