История ковбоев без налета героизма и романтизма

Кинообраз ковбоев имел мало общего с тем, что было в реальности.
Ковбои — весьма интересное явление, которое порой вызывает больше вопросов, чем дает ответов.
Эти бравые парни вдохновляют и восхищают, наводят на мысли о вольной жизни и приключениях. Но почему? И так ли это на самом деле? Давайте подумаем вместе.
Каким рисуется типичный ковбой большинству людей? Это образ бравого парня, который спасает прекрасных дам, участвует в авантюрах, перестрелках и поимках преступников. Он отважен, благороден и столь же реалистичен, как единорог, прыгающей на блестящей радуге в мире сахарной ваты, ведь с реальными ковбоями такие описания не имеют ничего общего.
Кем же были тогда ковбои, если не благородными героями и защитниками всех бедных и обездоленных? Ответ прост — они были... пастухами. Вот так вот просто, без излишней романтики и ненужного альтруизма. Всего лишь парни, которые следили за стадом коров или лошадей. И которые оказались ни много, ни мало, символами целой эпохи!
Немного истории
Вообще ковбои появились спонтанно и по большой необходимости. Во второй половине позапрошлого века началась эпоха покорения Дикого Запада. Большая часть Америки, проживающая, в большинстве своем, на Востоке, вообще не знала и не понимала, что происходит на другом конце страны, как там живут люди и чем занимаются. Но некоторые смельчаки рискнули-таки попытать счастье и в добыче золота, и в скотоводстве.
Ведь Запад того времени — это бескрайние прерии, огромные территории для выпаса скота, где стадо может круглый год щипать травку, просто переходя с одного места на другое. Вот для этого и понадобились ковбои — конные пастухи — следившие за стадом и не дающие коровам заблудиться и отбиться от общей массы животных.
И, нет, ковбои не были одиночками. Чаще всего пастухи работали группами по несколько человек, заключая стадо в импровизированное кольцо. В их обязанности входил и перегон стада, и их охрана, ведь порой стадо целенаправленно шло в другой штат, где цена на мясо выше.
В обязанность пастухов же входила и забота о животных, и их охрана от бандитов, и постановка клейма новым животным. В общем, забот хватало.
Репутация ковбоев того времени
И, как уже можно понять из сказанного ранее, ковбои не были прекрасными рыцарями. Условно говоря, работа их была тяжела и... скучна. В ней не было ничего примечательного. Платили парням мало, поэтому в ковбои шли в основном простые работяги без каких-либо перспектив. Были тут и эмигранты, и индейцы, и бездомные нищие, которым нужна была хоть какая-то копеечка. Попадались и бывшие рабы, которые не знали, куда податься после освобождения.
По этой причине ковбои не пользовались популярностью у людей. А шли работать туда больше от нужды, нежели из жажды приключений. Да и репутация у ковбоев была... не самая лучшая.
Начнем с того, что парни любили веселиться и идти в разнос. Так, получив свою плату за перегон стада, группа ковбоев могла закутить и... устроить беспорядок в городе. Из-за чего некоторые люди даже ставили знак равно между ковбоями и бандитами.
Кроме того, некоторые ковбои бандитами и были — в погоне за звонкой монетой они были не прочь напасть на коллег и угнать у тех стадо. Не редки были и перестрелки — бандиты могли напасть на группу в любой момент, многие ковбои носили с собой оружие, которое потом и участвовало в борьбе междоусобных конфликтах.
Да и отношения с бандитами были не всегда определенными. Бывали случаи, когда ковбои просто отдавали стадо нападающим группировкам: своя жизнь дороже чужих коров. Бывало же, что ковбои и вовсе имели процент за перегон скота на бойню под руководством бандитов, угоняя коров сами же у себя.
В общем, образ бравого и смелого парня трещит по швам. Нет, были там и бравые, и смелые. Но большинство к ним, увы, не относилось.
Киношный образ рыцаря без страха и упрека
Но почему же тогда ковбои стали так популярны? Все просто. Причиной тому стал Голливуд. В тридцатых годах прошлого века американской нации нужен был герой. Светлый образ, который мог бы сплотить вокруг себя людей, дав тем веру в лучшее. В то, что любые трудности преодолимы (на дворе была Великая Депрессия, и такой ход был буквально жизненно необходим Америке).
Кого же выбрать? Кто в Америке был способен стать этим героем? Солдаты гражданской войны? Все было слишком неоднозначно. Бывшие рабы? К чернокожим в обществе все еще относились как ко второму сорту. Бандиты и мафия? Это было уже слишком. Вот и пал выбор на ковбоев. Больше просто никого не было.
Впрочем, пьяные рассказы бывалых этому немного поспособствовали. Принявшие на грудь парни рассказывали удивительные истории о том, как они покоряли Дикий Запад, боролись с бандитами и спасали девиц в беде. В общем, язык до Киева доведет, а ковбоев — до Голливуда.
Из бывших пастухов моментально сделали бренд, который и сейчас является визитной карточкой Америки. Чистая случайность — парням просто повезло.
Современные ковбои
Есть ли ковбои сейчас? Есть. Однако, ничего общего с теми, весторновскими парнями, они не имеют. Современные американские ковбои — это вполне цивилизованные и образованные люди. Они ухаживают за животными на фермах, кормят и убирают за ними. Следят за их самочувствием и наличием клейма на племенных животных.
В общем, едва ли не каждый второй американский фермер теперь подходит под это понятие. И это нужная работа. Важная, очень ответственная, но не имеющая ничего общего с образом парня с пистолетом где-то посреди прерий, в кругу индейцев и бандитов.
И эта ситуация прекрасно иллюстрирует то, как белое становится черным, а черное — белым. Конечно, говорить о том, что все ковбои были негодяями нельзя. Но и с реальным положением вещей их кинообраз имеет мало общего.
Источник:
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И все мысли - "когда-то у меня будут деньги и бабы!"
Не сейчас, а через много месяцев, когда хозяин продаст нагулявший массу скот.....
Потом попойка с б.лядями длиной в неделю (или меньше) и опять в степь....
Как были они быдлом, так и остались, ни о каком "образовании" там речи нет.
С образованием говно из-под коров убирать не станешь.
Это т.н. подённые работники, низший класс, не надо путать их с владельцами ферм.
Нанимают их как правило на сезон, дальше - свободен...
И и вот у меня вопрос нахрена надо было пасти коров в пустыне,если восточнее есть поля и луга?
не так? коровы ж любят сочную травку,не? а от клевера вообще кончают,насколько я знаю.
Т.е подходит в пустыне - перегон скота.
Т.е. где-то в Техасе и тому подобных штатах вырастили поголовье и погнали его на Запад или в города этой пустыни Такие как Денвер,Финикс, Лас-Вегас...
С Краснодарского края (тогда Кубанская область), где они жили, гоняли подрощенных бычков гуртом. Гнали с весны до зимы в Санкт-Петербург, где сдавали на скотобойни.
Гурты конечно не по тысячи голов, но по несколько сотен. По пути у них были арендованные пастбища, где откармливали на стоянках бычков.
Современный образ ковбоев и дикого запада сложился и укрепился в водевильных представлениях "Шоу Дикого Запада", которые в 1870-1920х катались по восточной части США и по всей Европе. Именно оттуда идут все стереотипы и клише.
Тоже те еще были бандиты и воры, но поднялись до "храбрых защитников Отечества" благодаря лубочной пропаганде.
Да, они были буферной зоной на границе, защищающей от аналогичных набегов со стороны тех же татар и прочих степняков. Но их мерзотного образа жизни это не отменяет...