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Сообщество Без кота и жизнь не та 1655 постов • 473 подписчика подписаться
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18 фотографий очень больших котиков

18 фотографий очень больших котиков

Автор:
09 июля 2023 09:42
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Мейн-кун   Размер   животные   коты   подборка   
2341
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Подборка фотографий котов и кошек, которые впечатляют своими размерами.

Мы привыкли к тому, что собаки разных пород очень сильно отличаются друг от друга. У кошек такой особенности нет, и мало какие кошачьи породы выделяются на фоне других представителей кошачьего семейства. Однако мейн-куны — это исключение из правил. Их легко отличить от других пород благодаря выдающемуся размеру. К удивлению хозяев, за несколько месяцев маленький пищащий комок может вырасти в огромного мохнатого мурлыкающего зверя.

Своя ноша не тянет

×
×

Мой кот по сравнению с моим мужем

Не пугайся, но, кажется, на твоём муже лежит лев.

Смотри, Джейд. Всё на что падает свет — наше царство

Пожалуйста, скажите мне, что твоего кота зовут Муфаса.

Разница между фото — год

Спящий великан


Кажется, ему нужна лежанка побольше

Джуманджи подружился со своим новым ветеринаром

Какой-то странный попугай.

Пушистый груз

Для других кошек мейн-куны настоящие великаны

Большая девочка Моти

Требует кофе

У него лапы больше, чем мои руки!

Его зовут Ангел. Ему 7 месяцев

Либо он действительно огромен, либо ты хоббит.

Знакомство с бабушкой

Мой домашний лев

Когда хотела золотистого ретривера, но родители разрешили только кошку

Я не буду чистить этот лоток…

Величественный Оливер

Его морда размером с голову хозяина

Лучшее украшение стола

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Метки: Видео   Мейн-кун   Размер   животные   коты   подборка   
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10  комментариев
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173
София 6 часов назад
Поздравляю всех с Днем рыбака !
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1k
sergey5791 Полчаса назад
вот, что перспектива животворящая с котиками делает!
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5k
dchizh 2 часа назад
а они тоже в тапки ссут???
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23k
Валерий 6 часов назад
Комментарий к фото
какой муж маленький...
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5k
Мангуст 7 часов назад
За котиков однозначно плюс!
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33k
АнтонПолднев 8 часов назад
Офигеть. У сестры моей девушки был мейнкун, но мне кажется всё таки он не такой огромный.
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