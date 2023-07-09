18 фотографий очень больших котиков

Подборка фотографий котов и кошек, которые впечатляют своими размерами.
Мы привыкли к тому, что собаки разных пород очень сильно отличаются друг от друга. У кошек такой особенности нет, и мало какие кошачьи породы выделяются на фоне других представителей кошачьего семейства. Однако мейн-куны — это исключение из правил. Их легко отличить от других пород благодаря выдающемуся размеру. К удивлению хозяев, за несколько месяцев маленький пищащий комок может вырасти в огромного мохнатого мурлыкающего зверя.
Своя ноша не тянет
Мой кот по сравнению с моим мужем
Не пугайся, но, кажется, на твоём муже лежит лев.
Смотри, Джейд. Всё на что падает свет — наше царство
Пожалуйста, скажите мне, что твоего кота зовут Муфаса.
Разница между фото — год
Спящий великан
Кажется, ему нужна лежанка побольше
Джуманджи подружился со своим новым ветеринаром
Какой-то странный попугай.
Пушистый груз
Для других кошек мейн-куны настоящие великаны
Большая девочка Моти
Требует кофе
У него лапы больше, чем мои руки!
Его зовут Ангел. Ему 7 месяцев
Либо он действительно огромен, либо ты хоббит.
Знакомство с бабушкой
Мой домашний лев
Когда хотела золотистого ретривера, но родители разрешили только кошку
Я не буду чистить этот лоток…
Величественный Оливер
Его морда размером с голову хозяина
Лучшее украшение стола
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