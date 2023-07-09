18 фотографий очень больших котиков

Мы привыкли к тому, что собаки разных пород очень сильно отличаются друг от друга. У кошек такой особенности нет, и мало какие кошачьи породы выделяются на фоне других представителей кошачьего семейства. Однако мейн-куны — это исключение из правил. Их легко отличить от других пород благодаря выдающемуся размеру. К удивлению хозяев, за несколько месяцев маленький пищащий комок может вырасти в огромного мохнатого мурлыкающего зверя.

Своя ноша не тянет