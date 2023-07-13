Я тут покуфать принес

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...чур все напополам!
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Метки: домашние животные друзья котенок позитив собака
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Собакен сразу бы отобрал сосиску - он явно проявляет нетерпение, но в метре стоит хозяин его с телефоном и запрещает это делать, вероятно голосом.
Мене половину
Твою половину
Еще пополам