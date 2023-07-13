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Я тут покуфать принес

Я тут покуфать принес

Автор:
13 июля 2023 07:42
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   друзья   котенок   позитив   собака   
558
1

...чур все напополам!

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Метки: домашние животные   друзья   котенок   позитив   собака   
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6  комментариев
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190
София 2 часа назад
Как же это мило !
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299
thrashbox 52 минуты назад
Чего ж тут милого-то ?
Собакен сразу бы отобрал сосиску - он явно проявляет нетерпение, но в метре стоит хозяин его с телефоном и запрещает это делать, вероятно голосом.
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110k
parallax Час назад
Друг в беде не бросит, лишнего не спросит - Вот что значит настоящий верный друг.
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9k
hairov Час назад
Тебе половину
Мене половину
Твою половину
Еще пополам
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16k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Все почестному: "Половина моя, половина наша!")))
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
18691



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