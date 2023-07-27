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Тоса-ину: пёс-сумоист

Тоса-ину: пёс-сумоист

Автор:
27 июля 2023 07:50
Сообщество : Животные
Метки: Пёс   Япония   животные   интересно   собака   тоса-ину   
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У истинного японца должна быть выдержка. Даже если это собака. Сегодня вы узнаете о породе тоса-ину и о том, как проходят тихие собачьи поединки в Японии.

Для многих людей не будет секретом, что Япония — страна контрастов и индивидуальностей. Долгое время страна находилась в достаточной изоляции от других государств, чтобы сформировать уникальные культурные особенности. Это коснулось всего, даже животноводческой сферы. Так появился тоса-ину — пёс-сумоист.

Иронично, что уникальная порода появилась тогда, когда политика национальной самоизоляции прекратила своё существование. В XIX веке в Японию хлынул поток гостей, у которых, естественно, свои собаки тоже были. А ещё были крайне специфичные вкусы на развлечения. Речь о собачьих боях. Японские породы не вывозили против понаехавших. Оно и понятно — бульдогов и бультерьеров создавали для того, чтобы те выступали на арене. Так предприимчивыми собаководами было принято решение разбавить кровь аборигенных собак.

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К знаменитой аките-ину и её близким родственникам добавили питбулей, бульдогов и бультерьеров, завезли английского мастифа и парочку немецких пород. Охапку дров — и винегрет готов! С таким набором генов тоса-ину начал стремительно подниматься по карьерной лестнице и занял свою нишу как мастер боевого искусства, чем занимается и посейчас.

Но даже собачьи бои в Японии особые. Там нет места крови и травмам. Только красота движений при демонстрации физической силы. Опрокинуть противника на лопатки и удерживать своим весом? Пожалуйста! Выгнать за края ринга? Вот и определился победитель!

За рану оппоненту — пожизненная дисквалификация и вывод из селекции, а бой полностью прекращается. Но самое главное — весь поединок происходит в полной тишине. Собаки не лают, не скулят, не рычат. За это — автоматический проигрыш. У истинного японца должна быть выдержка. Даже если это собака.

Традиция собачьих боёв в Японии очень похожа на традицию в борьбе сумо. Есть обязательный свод строгих правил, устанавливающий границы приемлемого. Такое же деление на весовые категории и на ранги мастерства, призванные указать на количество проведённых боёв и побед в них. Их целых шесть штук, опять же, как и сумоистов — от начинающего «маэгасира» до победителя турнира — «юсёкэн». Но самый почетный титул — «ёкодзуна». Это пёс, который когда-либо достиг титула чемпиона.

Тоса-ину — животное серьезное. Японский боец абсолютно не подходит для новичков. Не смотрите на его флегматичный нрав за рингом — пёс, как истинный спортсмен: самостоятелен, целеустремлен и бесстрашен. Чтобы правильно воспитать такого волевого питомца, человек сам должен быть чуть ли не самураем.

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Метки: Пёс   Япония   животные   интересно   собака   тоса-ину   
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