Для многих людей не будет секретом, что Япония — страна контрастов и индивидуальностей. Долгое время страна находилась в достаточной изоляции от других государств, чтобы сформировать уникальные культурные особенности. Это коснулось всего, даже животноводческой сферы. Так появился тоса-ину — пёс-сумоист.

Иронично, что уникальная порода появилась тогда, когда политика национальной самоизоляции прекратила своё существование. В XIX веке в Японию хлынул поток гостей, у которых, естественно, свои собаки тоже были. А ещё были крайне специфичные вкусы на развлечения. Речь о собачьих боях. Японские породы не вывозили против понаехавших. Оно и понятно — бульдогов и бультерьеров создавали для того, чтобы те выступали на арене. Так предприимчивыми собаководами было принято решение разбавить кровь аборигенных собак.