17 фильмов, которые в некоторых странах были запрещены к показу

В Австралии есть категория RC («отказ в классификации») для таких вещей, как фильмы и видеоигры. По сути, всё, что имеет этот рейтинг, не может быть «продано, сдано в аренду, рекламировано или легально ввезено в Австралию». «Человеческая многоножка - 2» изначально получила рейтинг RC, потому что содержала «беспричинные, эксплуататорские или оскорбительные изображения насилия с очень высокой степенью воздействия и жестокости». Позже фильм был повторно представлен для получения нового рейтинга.