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17 фильмов, которые в некоторых странах были запрещены к показу

17 фильмов, которые в некоторых странах были запрещены к показу

Автор:
11 июля 2023 17:00
Сообщество : Кино
Метки: запрещенные фильмы   интересно   кино   кинопрокат   киношное   любопытно   список фильмов   фильмы под запретом   
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Предлагаем вашему вниманию любопытный список фильмов — от старых чёрно-белых комедий и фильмов ужасов до последних новинок анимационного кино, — которые по разным причинам попали под запрет в кинопрокате отдельных стран.

Интересно, что если раньше кинокартины запрещали в основном из-за показанной в них жестокости, насилия или богохульства, то сейчас на первый план выходят запреты из-за пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

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Это разделитель, используемый Китаем для обозначения своих территориальных претензий в Южно-Китайском море. Не все страны с ними согласны, так что это не первый случай, когда изображение линии девяти пунктиров в фильме приводит к его запрету.


Затем в некоторых странах были выпущены альтернативные версии этой сцены, например, в России, где слово «girlfriend» («подружка») было заменено на «партнёр».


И не только в США. С 1979 по 1987 год фильм был запрещён в Ирландии, с 1979 по 1980 год его запретила Норвегия. Студия даже использовала эти запреты как способ продвижения фильма. Для раскрутки картины в Швеции, например, добавили слоган «Фильм настолько забавный, что его запретили в Норвегии».

В Австралии есть категория RC («отказ в классификации») для таких вещей, как фильмы и видеоигры. По сути, всё, что имеет этот рейтинг, не может быть «продано, сдано в аренду, рекламировано или легально ввезено в Австралию». «Человеческая многоножка - 2» изначально получила рейтинг RC, потому что содержала «беспричинные, эксплуататорские или оскорбительные изображения насилия с очень высокой степенью воздействия и жестокости». Позже фильм был повторно представлен для получения нового рейтинга.

Первоначально фильм был выпущен в Великобритании и целый год демонстрировался в Лондоне, но затем был запрещён на 25 лет. Британский совет по классификации фильмов даже запретил в то время использовать слово «бензопила» в названиях фильмов.


Тобе Хоппер, режиссер фильма, не согласился с запретом, утверждая, что в самом фильме «относительно мало крови». Он подробно рассказал об одной сцене, в частности, когда персонаж Пэм вешают на мясной крюк, сказав: «Вы не видите проникновения. Вы не видите брызг крови. Камера показывает её тело, подвешенное над ванной... Люди не видят текущей крови, но сами всё додумывают».


Совет по цензуре Ирландии изначально не назвал истинную причину запрета. Кроме того, выпуск фильма в Великобритании был отложен до следующего года, потому что Британский совет по классификации фильмов не был уверен в том, что его следует показывать.


Оливер Стоун, режиссер фильма, защищал свое детище, объясняя, что это «сатира на то, как средства массовой информации могут превращать серийных убийц в знаменитостей».


Братья Маркс вместе сняли более дюжины фильмов на протяжении 20–40-х годов, и хотя их мать, Миене Шенберг, родилась в Дорнуме (деревня в Германии), их фильмы в этой стране были запрещены.


Более известный фильм братьев Маркс «Утиный суп» (1933) был запрещён в Италии на протяжении более десяти лет по приказу Бенито Муссолини, потому что картина высмеивала диктаторов, и Муссолини расценивал это как личное оскорбление.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: запрещенные фильмы   интересно   кино   кинопрокат   киношное   любопытно   список фильмов   фильмы под запретом   
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2k
Артур Котовой 2 часа назад
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485
Александр 17 минут назад
«Пятьдесят оттенков серого» - скорее из за тупости фильма запретили. бОльшая часть "шедевров" из списка - откровенное дерьмо, запретив их в этих странах сэкономили людям деньги и время.
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12k
Denissg 46 минут назад
Будь моя воля, я бы запретил полностью бОльшую часть из этого.
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30k
Головасыр коричнештанник Час назад
да пиD-O ры они все
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1k
КАКАнгел Час назад
ну фильмы пропагандирующие геев и лесбиянок , особенно если это не уместно , должны быть запрещены . сейчас в америке и европе слишком много этих бесполых, точнее все фильмы созданы для пропаганды этого явления . вчера только смотрел детский мултфильм где все построено именно на пропаганде заднеприводности и главная героиня говорит что высшее счастье есть свобода смены внешности пола и меняться это самое приятное в жизни.
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36k
russger Час назад
Короче, запреты в основном у муслимов. Тоже мне новость
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11k
ron 2 часа назад
Самый ранний известный полнометражный фильм в мире был австралийского производства "Подлинная история банды Келли" (1906, режиссёры Д. и Н. Тейт). В 1912-м году полиция запретила показ этого фильма, опасаясь его негативного воздействия на закон и порядок.

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51
Alex Roland 3 часа назад
Вот «Человеческая многоножка - 2» - полностью согласен .. а мульты вроде как давно под разные страны адаптируют ...
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