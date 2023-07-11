17 фильмов, которые в некоторых странах были запрещены к показу

Предлагаем вашему вниманию любопытный список фильмов — от старых чёрно-белых комедий и фильмов ужасов до последних новинок анимационного кино, — которые по разным причинам попали под запрет в кинопрокате отдельных стран.
Интересно, что если раньше кинокартины запрещали в основном из-за показанной в них жестокости, насилия или богохульства, то сейчас на первый план выходят запреты из-за пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.
1. Анимированный фильм «Человек-паук: Паутина вселенных» (2023) был запрещён в ОАЭ, Египте и Ливане из-за того, что на одном из кадров в нём показан транс-флаг
2. Комедия «Барби» (2023) была запрещена во Вьетнаме, потому что там есть сцена, на которой изображена карта с «девятипунктирной линией»
Это разделитель, используемый Китаем для обозначения своих территориальных претензий в Южно-Китайском море. Не все страны с ними согласны, так что это не первый случай, когда изображение линии девяти пунктиров в фильме приводит к его запрету.
3. Например, в 2019 году во Вьетнаме был запрещён анимационный фильм «Эверест». Правительство Филиппин также призвало к его бойкоту
4. Анимационный фильм «Базз Лайтер» (2022) был запрещён в нескольких государствах-членах ОИС (Организация исламского сотрудничества), включая Египет, Индонезию и Саудовскую Аравию, из-за поцелуя между персонажами одного пола
Первоначально студия Disney полностью вырезала эту сцену, но в её добавили обратно после того, как группа сотрудников Pixar выступила против в открытом письме Disney
Затем в некоторых странах были выпущены альтернативные версии этой сцены, например, в России, где слово «girlfriend» («подружка») было заменено на «партнёр».
5. Фильм «Житие Брайана по Монти Пайтону» (1979) был запрещён в нескольких городах США из-за «спорных тем о христианстве»
И не только в США. С 1979 по 1987 год фильм был запрещён в Ирландии, с 1979 по 1980 год его запретила Норвегия. Студия даже использовала эти запреты как способ продвижения фильма. Для раскрутки картины в Швеции, например, добавили слоган «Фильм настолько забавный, что его запретили в Норвегии».
6. Фильм «Вечные» (2021) был запрещён в Саудовской Аравии и Омане, потому что у супергероя Фастоса (первого открытого гея среди героев Marvel) в фильме есть муж, с которым он целуется в кадре
Та же картина была запрещена в Кувейте и Катаре, но, скорее всего, потому, что в этих странах плохо относятся к кощунственному изображению в кино богов и пророков
7. Фильм «Пятьдесят оттенков серого» (2015) был запрещён во многих странах — например, в Кении, Папуа-Новой Гвинее, Зимбабве и ОАЭ — за демонстрацию откровенных сцен сексуального содержания
В ОАЭ предложили выпустить сокращённую версию фильма, но студии пришлось бы вырезать 35 минут «неуместных сцен», чтобы это произошло, так что с этим ничего не вышло
8. Фильм «Борат» (2006) был запрещён в России и в ряде других стран за «оскорбительное отношение к религиозным или национальным чувствам некоторых людей»
9. «Код да Винчи» (2006 г.) был запрещён в ряде стран, включая Египет, Иорданию и Ливан, из-за «богохульного содержания»
Например, в Иордании пришли к выводу, что он «очерняет память о христианских и исламских деятелях и противоречит истине, написанной в Библии и Коране об Иисусе»
10. Фильм «Чудо-женщина» (2017) был запрещён в Тунисе и Ливане, потому что Галь Гадот, звезда фильма, родившаяся в Израиле, отслужила обязательную двухлетнюю службу в Армии обороны Израиля
В Ливане есть закон о бойкоте Израиля, но, по-видимому, он «непоследовательно соблюдается». Вот почему другие фильмы с участием Галь Гадот транслировались там без запрета, например «Форсаж-6» и «Рыцарь дня»
11. Фильм «Человеческая многоножка - 2» (2011 г.) был временно запрещён в Австралии из-за «уровня изображения насилия»
В Австралии есть категория RC («отказ в классификации») для таких вещей, как фильмы и видеоигры. По сути, всё, что имеет этот рейтинг, не может быть «продано, сдано в аренду, рекламировано или легально ввезено в Австралию». «Человеческая многоножка - 2» изначально получила рейтинг RC, потому что содержала «беспричинные, эксплуататорские или оскорбительные изображения насилия с очень высокой степенью воздействия и жестокости». Позже фильм был повторно представлен для получения нового рейтинга.
12. Анимационный фильм «Вперёд» (2020) был запрещён в нескольких странах Ближнего Востока, потому что в нём изображен гей-персонаж
13. Фильм «Призрак оперы» (1925) был запрещён в Великобритания по нескольким причинам. В первую очередь потому, что он был «слишком жутким и пугающим» для широкой публики
Карл Леммле, один из неофициальных продюсеров «Призрака оперы», пытался оспорить этот запрет еще в 1926 году, но Ассоциация кинопрокатчиков стояла на своём
14. Фильм ужасов в жанре слэшер «Техасская резня бензопилой» (1974) был запрещён в некоторых странах Европы, в том числе в Финляндии в 1974–1996 годах, из-за чрезмерной жестокости
Первоначально фильм был выпущен в Великобритании и целый год демонстрировался в Лондоне, но затем был запрещён на 25 лет. Британский совет по классификации фильмов даже запретил в то время использовать слово «бензопила» в названиях фильмов.
Тобе Хоппер, режиссер фильма, не согласился с запретом, утверждая, что в самом фильме «относительно мало крови». Он подробно рассказал об одной сцене, в частности, когда персонаж Пэм вешают на мясной крюк, сказав: «Вы не видите проникновения. Вы не видите брызг крови. Камера показывает её тело, подвешенное над ванной... Люди не видят текущей крови, но сами всё додумывают».
15. Фильм «Прирожденные убийцы» (1994) был запрещён в Ирландии, потому что там появились убийцы-подражатели, вдохновлённые картиной
Совет по цензуре Ирландии изначально не назвал истинную причину запрета. Кроме того, выпуск фильма в Великобритании был отложен до следующего года, потому что Британский совет по классификации фильмов не был уверен в том, что его следует показывать.
Оливер Стоун, режиссер фильма, защищал свое детище, объясняя, что это «сатира на то, как средства массовой информации могут превращать серийных убийц в знаменитостей».
16. Фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» (2022) был запрещён в Саудовской Аравии, Катаре, Кувейте, Иордании и Египте, поскольку в нём фигурирует лесбиянка
17. И, наконец, все фильмы братьев Маркс были запрещены в Германии, потому что их создатели были евреями
Братья Маркс вместе сняли более дюжины фильмов на протяжении 20–40-х годов, и хотя их мать, Миене Шенберг, родилась в Дорнуме (деревня в Германии), их фильмы в этой стране были запрещены.
Ирландия также запретила фильм братьев Маркс «Обезьяньи проделки» (1931) почти на 70 лет — до 2000 года, опасаясь, что он «спровоцирует ирландцев на анархию»
Более известный фильм братьев Маркс «Утиный суп» (1933) был запрещён в Италии на протяжении более десяти лет по приказу Бенито Муссолини, потому что картина высмеивала диктаторов, и Муссолини расценивал это как личное оскорбление.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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если в зеленом слонике в начале фильма хотя бы трешевые цитаты были, в конце там такой же звездец почти как и в многоножке и я могу понять зачем слоника смотрят, то вот зачем многоножек понять не могу
до блевотни уже это радужность. Раньше как-то не ак агрессивно было.