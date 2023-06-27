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26 уникальных артефактов, созданных руками людей прошлого

26 уникальных артефактов, созданных руками людей прошлого

Автор:
27 июня 2023 13:53
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   Предметы из прошлого   древние артефакты   древность   история   мастерство   факты   шедевры   
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Дошедшие до нас артефакты древности и более поздние творения искусных мастеров до сих пор поражают воображение. Благодаря им удаётся приоткрыть завесу тайны над некоторыми страницами истории и перенестись в далёкие легендарные времена.

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Неовавилонская империя достигла своего расцвета во время правления Навуходоносора II. Во время его правления Вавилон стал великолепным городом. Поскольку камень было трудно достать, здания возводили из формованных кирпичей с красочной глазурью.



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   Предметы из прошлого   древние артефакты   древность   история   мастерство   факты   шедевры   
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6  комментариев
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Борис Карабанов 41 минуту назад
Ничего не меняется:
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9k
Garpia121 17 минут назад
Странное дело. Раньше люди, по рассказам истории, примитивные и темные были, без инструментов, такое делали. Теперь умные и прогрессивные, делают хайтек. Китайский бронзовый сосуд на морскую мину похож.
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46k
Aleksandr Полчаса назад
"Золотой век ислама"...и Аллах был не против изображений людей и животных.
А потом похоже кому-то моча стукнула в голову и появился запрет...
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31k
Ego sum qui sum 42 минуты назад
Уникальность плахи в том, что на ней была последняя казнь? Лишняя она тут, а так пост хороший
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