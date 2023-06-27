26 уникальных артефактов, созданных руками людей прошлого

Дошедшие до нас артефакты древности и более поздние творения искусных мастеров до сих пор поражают воображение. Благодаря им удаётся приоткрыть завесу тайны над некоторыми страницами истории и перенестись в далёкие легендарные времена.
1. «Книга о животных» («Китаб аль-хайаван») арабского писателя и богослова Аль-Джахиза. Аббасидский халифат, средневековый золотой век ислама, 776-868 гг.
3. Эркер с Тритоном, греческим морским богом во дворце Пена в Сан-Педро-де-Пенаферрим (муниципалитет Синтра, Португальская Ривьера)
5. Ожерелье из Грузии, ок. 100–200 гг. н. э.: футляр для амулета с головой барана из аметиста, флакон для духов, украшенный гранатами, цепочка из золота
8. Бронзовый ритуальный сосуд с четырьмя рожками. Китай, династия Западная Чжоу, 1000-900 век до н. э. Использовался для подношения пищи духам умерших
9. Императорская корона Священной Римской империи. Оттон III («Чудо мира») был коронован им в 994 году папой Григорием V. Крест был добавлен в начале 11 века, а арка ок. 1030 г.
10. Фигурка фараона Хуфу, или Хеопса (высота около 8 см). Одно из немногих известных изображений человека, заказавшего строительство великой пирамиды
12. Позолоченный серебряный футляр для инструментов придворного хирурга начала XVI века, сделанный в Лондоне. Подвешивался на поясе
13. Рондель с римской виллы, Сент-Мэри, Дорсет, 4 век н. э., с мозаикой, изображающей Христа
14. Бронзовый топор с узором, изображающим таоте — легендарное чудовище. Китай, династия Шан, 13-11 вв. до н. э.
Неовавилонская империя достигла своего расцвета во время правления Навуходоносора II. Во время его правления Вавилон стал великолепным городом. Поскольку камень было трудно достать, здания возводили из формованных кирпичей с красочной глазурью.
17. Золотая чаша-солонка «Русалка», украшенная 184 рубинами, бриллиантами и двумя кусочками агата. Франция или Флоренция, XVI век
18. Римский рельеф с изображением тропея. Тропеи (трофеи) были военными монументами, воздвигавшимися греками и римлянами в честь победы в битве
20. Цуба (гарда) японского меча, работа мастера Мурасакибары Тошиёши (1829—1890 гг.). Мастерство изготовления цуб в Японии было передаваемым по наследству ремеслом
22. Рельеф с изображением охотничьей собаки, Ассирийская империя, ок. 645 г. до н. э. Северный дворец Ниневии. Ритуальная охота царя Ашшурбанипала (годы правления 668 — ок. 627 до н. э.)
23. Скипетр лорда-мэра Лондона из золота и каменного хрусталя. Подарен Генрихом V в период с 1415 по 1421 год в знак признания предоставления городом 10 000 марок, которые помогли одержать победу при Азенкуре
25. Дубовая плаха, использованная для последней публичной казни на Тауэр-Хилл в Лондоне в 1745 году
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Забавные случаи, когда соус стал неожиданным оружием
- 15 старых фотографий, которые показывают, как изменился мир
- «Дорогой, я ошиблась»
- У школьного сторожа сломалась машина — и коллеги решили его обрадовать
А потом похоже кому-то моча стукнула в голову и появился запрет...