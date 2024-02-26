25 легендарных утерянных сокровищ, которые до сих пор не найдены

На протяжении веков из исторической летописи исчезло огромное количество бесценных сокровищ и шедевров. Подобные артефакты часто пропадают в результате кражи, исчезают при загадочных обстоятельствах во время войны или стихийного бедствия. Иногда они "всплывают" годы и столетия спустя, а иногда не всплывают вовсе.
В начале XVI века империя ацтеков в Мексике, управляемая Монтесумой, процветала. Но в 1519 году туда явились испанские конкистадоры во главе с Кортесом. Монтесума превратился в марионеточного правителя и умер в 1520 году при невыясненных обстоятельствах. Перед лицом восстания ацтеков Кортес и его войска попытались ускользнуть из столицы ацтеков Теночтитлана под покровом ночи 30 июня 1520 года с огромным грузом ацтекского золота. Но одно из их судов затонуло в высохшем канале, впадавшем в озеро Тескоко, в результате чего погибло множество испанцев и была потеряна часть золота.
Эта ночь носит название "La Noche Triste", или "Ночь печали". Испанцы вернулись через несколько месяцев, чтобы забрать затонувшее золото, но им удалось найти лишь его часть. Недавно один строитель раскопал многовековой золотой слиток в Мехико, на месте древней столицы ацтеков. Но большая часть золота до сих пор не найдена.
Янтарная комната была построена в XVIII веке в Екатерининском дворце в Царском Селе под Санкт-Петербургом. В комнате были позолоченные мозаики, зеркала и резьба, а также панели, изготовленные из янтаря весом около 450 кг. В 1941 году немцы разобрали и вывезли Янтарную комнату из захваченного Царского Села в Германию. С тех пор их никто не видел, и, возможно, сейчас они уничтожены. Сегодня в Екатерининском дворце находится воссозданная Янтарная комната.
3. Саркофаг Менкаура
Пирамида египетского фараона Менкаура — самая маленькая из трех пирамид, построенных в Гизе около 4 500 лет назад. В 1830-х годах английский военный офицер Говард Вайз исследовал пирамиды Гизы, временами используя разрушительные методы (наиболее известным из них является использование взрывчатки), чтобы проложить себе путь через сооружения.
Вайз сделал ряд открытий в Гизе, в том числе нашел в пирамиде Менкаура богато украшенный саркофаг. В 1838 году Вайз попытался переправить саркофаг в Англию на борту торгового судна "Беатрис", но корабль затонул во время путешествия и унес с собой ценный артефакт. Если когда-нибудь корабль найдут, есть шанс вернуть и саркофаг Менкаура.
4. Ковчег Завета
Согласно еврейской Библии (Танаху), Ковчег Завета представлял собой ларец, в котором хранились скрижали с выгравированными на них 10 заповедями. Сундук хранился в Иерусалимском храме в древнем Израиле, который, по преданию, построил царь Соломон. Этот храм, который иногда называют Первым храмом, был самым священным местом на Земле для еврейского народа, но он был разрушен в 587 году до н. э., когда армия из древнего Вавилона под предводительством царя Навуходоносора II завоевала Иерусалим и разграбила город. Неизвестно, что случилось с Ковчегом Завета, и его местонахождение давно является источником спекуляций.
Хондзё Масамунэ — меч, предположительно созданный Горо Нюдо Масамунэ, который жил с 1264 по 1343 год и считается величайшим мастером мечей в истории Японии. Меч назван в честь одного из его владельцев, Хондзё Сигэнага, который получил его в качестве приза после сражения в XVI веке. Позже меч попал во владение Токугавы Иэясу, который стал первым сёгуном Японии после победы в ряде войн в XVI веке.
Меч передавался из поколения в поколение вплоть до окончания Второй мировой войны, когда во время американской оккупации Японии он был передан американским властям, опасавшимся, что этот меч и другие подобные ему могут быть использованы против американцев. С этого момента он и пропал. Возможно, американские солдаты уничтожили меч вместе с другим захваченным японским оружием, а может быть, они привезли его в Америку, и тогда еще есть шанс, что он где-то появится.
Библиотека московских царей, по преданию, содержала обширную коллекцию древнегреческих текстов, а также текстов, написанных на множестве других языков. Правители Великого княжества Московского якобы построили библиотеку к 1518 году, а в XVI веке князь Андрей Курбский писал о встрече философа Максима (1475-1556) с великим князем Московским Василием III (1479-1533), во время которой великий князь показал Максиму огромное количество греческих книг.
Существуют утверждения, что Иван IV, более известный как Иван Грозный (1530-1584), каким-то образом спрятал тексты библиотеки. На протяжении веков предпринималось множество попыток найти эту библиотеку (Либерею), но они не увенчались успехом. Независимо от того, существовала ли Либерея, в архивах Москвы и Санкт-Петербурга находится множество древних текстов, написанных на греческом и других языках.
7. Драгоценности ирландской короны
Украденные в 1907 году из Дублинского замка драгоценности не были связаны с какой-либо коронационной церемонией. Эти были драгоценная звезда ордена Святого Патрика, бриллиантовая брошь и пять золотых ожерелий. Орден Святого Патрика был основан в 1783 году для награждения лиц, занимающих высокие посты в Ирландии, и ирландских пэров.
В 1783 году, когда были созданы эти "драгоценности короны", Ирландию контролировала Великобритания. Украшения были изготовлены из 394 камней, взятых из драгоценностей королевы Шарлотты, жены короля Георга III, и хранились в библиотеке. В том, что ограбление стало возможным, обвиняют слабую охрану. Кто украл драгоценности и что с ними случилось потом, остается загадкой.
В 1357 году корабль под названием "Сан-Висенте" отправился из Лиссабона (Португалия) в Авиньон (Франция) с сокровищами, принадлежащими Тибо де Кастильону, епископу Лиссабона, который недавно умер. Среди сокровищ были золото, серебро, кольца, гобелены, драгоценности, изящные тарелки и даже переносные алтари. В районе города Картахена на территории современной Испании на "Сан-Висенте" напали два хорошо вооруженных пиратских судна, команда которых захватила сокровища.
Один из пиратских кораблей был захвачен после того, как сел на мель. Однако другой, похоже, сумел скрыться. Что случилось с капитаном этого пиратского корабля, командой и украденными сокровищами, неизвестно.
9. "Праведные судьи"
Панно "Справедливые судьи" является частью Гентского алтаря — произведения искусства XV века, написанного Губертом и Яном ван Эйками в соборе Святого Баво в Генте, Бельгия. На панно изображены несколько персонажей, личности которых точно не установлены, верхом на лошадях. Вероятно, одним из персонажей является Филипп Добрый, который был герцогом Бургундии во время создания алтарного образа. Панно было похищено в 1934 году и до сих пор не найдено.
10. Флорентийский бриллиант
Желтый флорентийский бриллиант весом 137 каратов, вероятно, был привезен из Индии и попал в Европу в конце XV века. Как и когда он попал в Европу — вопрос спорный. По одной из версий, Карл Смелый, который был герцогом Бургундии в 1467-1477 годах, огранил его из более крупного алмаза и был настолько очарован флорентийским бриллиантом, что даже носил его с собой в бой и якобы был убит с ним.
После Первой мировой войны последний император Австро-Венгрии Карл I бежал с ним в Швейцарию, где положил его в банковское хранилище и доверил австрийскому юристу по имени Бруно Штайнер, который должен был помочь свергнутой королевской семье продать этот бриллиант и другие королевские драгоценности, пишет историк Гордон Брук-Шепард в книге "Некоронованный император: Жизнь и времена Отто фон Габсбурга" (Bloomsbury, 2007). Неясно, что произошло дальше. Известно, что в 1924 году Штайнер был арестован, обвинен в мошенничестве и оправдан. Возможно, "Флорентийский бриллиант" был перегранен и теперь представляет собой серию более мелких бриллиантов.
11. Менора из Второго храма
Примерно с 66 по 74 гг. н. э. еврейские повстанцы сражались против римской армии, пытаясь освободить Израиль от контроля Римской империи. В 70 г. н. э. повстанцы потерпели решающее поражение: Иерусалим был захвачен римскими войсками под командованием Тита, генерала, который впоследствии стал римским императором. Второй храм, в то время самый важный религиозный объект для еврейского народа, был разрушен, а римская армия увезла его сокровища в Древний Рим. Среди этих сокровищ была и храмовая менора — светильник с шестью ветвями.
Арка Тита, расположенная рядом с Колизеем в Риме, включает сцену, изображающую перенос меноры в Рим; в этой сцене менора предстает как массивный предмет, почти такой же большой, как солдаты, несущие ее. Судьба меноры после прибытия в Рим неясна.
Возможно, самый необычный свиток Мертвого моря, обнаруженный в Кумранских пещерах на Западном берегу реки Иордан, представляет собой текст, выгравированный на листе меди, в котором говорится о местонахождении огромного и ценного клада. Этот медный свиток, как его называют, находится в музее в Иордании. Вопрос о том, описывал ли древний автор свитка реальные или легендарные сокровища, вызывает споры среди ученых. Во время написания свитка, около 70 года н. э., римская армия разгромила еврейские отряды, восставшие против римского правления; римская армия взяла Иерусалим и разрушила Второй храм.
Некоторые ученые предполагают, что сокровища, упомянутые в Медном свитке, могут быть настоящими сокровищами, спрятанными до того, как римская армия разрушила храм. Другие ученые утверждают, что объем сокровищ, о которых говорится в Медном свитке, настолько велик, что это больше похоже на легенду.
13. Картины, похищенные из Музея Изабеллы Стюарт Гарднер
18 марта 1990 года двое воров, переодетых полицейскими, проникли в Музей Изабеллы Стюарт Гарднер в Бостоне, штат Массачусетс, и похитили 13 произведений искусства стоимостью около 500 миллионов долларов. Среди них были три работы голландского художника Рембрандта и пять работ французского художника Эдгара Дега.
Личности воров до сих пор неизвестны, а произведения искусства не найдены. Возможно, воры уже мертвы, а картины сильно повреждены или уничтожены. Несмотря на высокую стоимость этих произведений искусства, продать их непросто, поскольку они хорошо известны, и любой покупатель может легко определить, что они были украдены, и в итоге сам окажется под уголовным преследованием.
В 1923 году в пещере близ деревни Чжоукоудянь, расположенной недалеко от Пекина, были обнаружены окаменелости гоминида, которого иногда называют пекинским человеком прямоходящим (разновидность Homo erectus), жившего между 200 000 и 750 000 лет назад.
Окаменелости исчезли в 1941 году, во время японского вторжения в Китай, и сегодня их местонахождение неизвестно. Некоторые ученые предполагают, что окаменелости были потеряны в море во время транспортировки в США; другие считают, что они могут находиться под автостоянкой в Китае.
Источник Q, как его называют современные ученые, — это гипотетический текст первого века нашей эры, содержащий ряд изречений, приписываемых Иисусу. Если он существовал, ученые полагают, что источник Q был использован древними авторами для создания Евангелий от Матфея и Луки. Существование источника Q частично основано на том, что несколько отрывков в Евангелиях от Матфея и Луки идентичны.
Хотя Евангелие от Марка считается источником для евангелий от Матфея и Луки, некоторые отрывки, включенные в Евангелие от Матфея и Луки, отсутствуют в Евангелии от Марка. Некоторые ученые считают, что эти отрывки взяты из другого источника, который они называют Q-источником. ("Q" означает "quelle", что в переводе с немецкого означает "источник".) Проблема в том, что ни одна копия Q-источника, если он действительно существовал, не сохранилась. Некоторые последние исследования предполагают, что Евангелие от Маркиона, неканонический текст второго века, также может содержать части этого Q-источника.
Согласно легенде, в конце Второй мировой войны нацистские войска во главе с офицером СС Эрнстом Кальтенбруннером спрятали огромное количество золота в австрийском озере Топлиц, чтобы оно не досталось наступающим войскам союзников. С тех пор было проведено множество поисковых операций, но золотой клад так и не был найден.
Возможно, эта история — всего лишь легенда, и на самом деле никакого золота в озере не было; однако некоторые исследователи отмечают, что в озере плохая видимость и огромное количество бревен и мусора, что делает попытки найти золото сложными и опасными.
Итальянский художник Рафаэль Санти, которого часто называют просто Рафаэль, живший с 1483 по 1520 год, написал этот поразительный "Портрет молодого человека". Личность изображенного на картине человека и точная дата, когда Рафаэль создал ее, неизвестны. Картина принадлежала музею Чарторыйских в Кракове, Польша, в сентябре 1939 года, когда немецкая армия вторглась в Польшу. Нацистские чиновники прибрали картину к рукам, намереваясь выставить ее в будущем Фюрермузеуме в Линце, Австрия.
Фюрермузеум так и не был построен, а картину в последний раз видели в январе 1945 года в шале Ганса Франка в Нойхаусе на озере Шлирзее (Германия). Франк был нацистским чиновником в оккупированной Польше, ответственным за многочисленные военные преступления. После войны он предстал перед судом, был приговорен к смерти и казнен. А картина Рафаэля так и не была найдена.
В 1800 году польская княгиня Изабела Чарторыйская собрала так называемую королевскую шкатулку — коллекцию артефактов, принадлежавших королевским семьям, правившим страной. Среди этих артефактов были драгоценности, которые носили короли Польши, произведения искусства и другие памятные вещи. Польша перестала существовать как независимое государство в 1795 году, будучи разделенной между различными державами в регионе. А королевская шкатулка в итоге стала жертвой другой группы захватчиков — она была захвачена нацистской Германией после вторжения в Польшу в сентябре 1939 года. Содержимое шкатулки утрачено.
Известно, что Уильям Шекспир написал пьесу "Love's Labour's Won" ("Вознагражденные усилия любви", хотя до наших дней не дошло ни одной копии. Возможно, она является продолжением комедии "Love's Labour's Lost" ("Бесплодные усилия любви"), написанной Шекспиром в 1590-х годах. Документы 1590-х и 1600-х годов указывают на то, что пьеса "Love's Labour's Won" была опубликована к 1598 году и все еще продавалась в 1603 году, хотя ни одного сохранившегося экземпляра не было найдено. Об этом пишет Уильям Кэрролл, профессор Бостонского университета, в предисловии к переизданию "Love's Labour's Lost" (Cambridge University Press, 2009).
Некоторые ученые считают, что записи о "Вознагражденных усилиях любви" относятся к другой пьесе Шекспира под названием "Много шума из ничего", которая хорошо известна и исполняется по сей день. Одна из постановок Королевской Шекспировской компании даже переименовала спектакль (который можно посмотреть на YouTube) "Много шума из ничего" в "Вознагражденные усилия любви", основываясь на этой теории.
Эта мраморная "Маска фавна" приписывается итальянскому художнику Микеланджело ди Лодовико Буонарроти Симони, который жил с 1475 по 1564 год. Маска принадлежала музею Барджелло во Флоренции, но в 1944 году была украдена из замка Кастелло ди Поппи, расположенного в Тоскане.
Кто украл? Солдаты из 305-й дивизии немецкой армии, которая входила в состав 10-й армии Германии. Солдаты украли маску в период между 22 и 23 августа 1944 года и поместили ее в грузовик. Последний раз грузовик, в котором находились это и другие произведения искусства, видели 31 августа на территории Италии. А дальше он как в воду канул.
21. "Рождество Христово" Караваджо
Картина "Рождество со святым Франциском и святым Лаврентием" была создана в 1609 году итальянским художником Микеланджело Меризи да Караваджо, который жил с 1571 по 1610 год. На картине изображено рождение Христа, причем младенец Иисус лежит на стоге сена — сцена, которая, по мнению ученых, подчеркивает бедность его рождения.
Картина была украдена в 1969 году, когда она находилась в часовне в Палермо, на Сицилии, Италия. Картина не найдена до сих пор и неясно, кто ее украл. Долгое время предполагалось, что это сделали члены сицилийской мафии. В 2015 году в часовне, откуда был похищен оригинал, была открыта репродукция картины.
22. Пропавшие пасхальные яйца Фаберже, принадлежавшие Романовым
С 1885 по 1916 год ювелирная компания Fabergé, которой в то время руководил русский ювелир Петр Карл Фаберже, изготавливала богато украшенные "пасхальные яйца" для российской императорской семьи.
Эти яйца "стали высшим достижением знаменитого русского ювелирного дома и должны считаться последними великими заказами предметов искусства", — говорится на сайте компании Fabergé. "Десять яиц были изготовлены с 1885 по 1893 год, во время правления императора Александра III; еще 40 были созданы во время правления его сына Николая II, по два в год, одно для его вдовствующей матери, второе для его жены".
Революция 1917 года привела к казни Николая II и большей части семьи Романовых. После их смерти часть яиц пропала и до сих пор не найдена; по слухам, некоторые из них находятся в частных коллекциях по всему миру. Не исключено, что некоторые из них сейчас находятся в Соединенных Штатах — появились документы, свидетельствующие о том, что в конце холодной войны из Советского Союза в США были отправлены партии антиквариата и артефактов на сумму около 164 миллионов долларов.
Трофей Жюля Римэ — приз, который вручался команде-победительнице чемпионата мира по футболу. Трофей, названный в честь Жюля Римэ, основателя Кубка мира, был изваян Абелем Лафлером и представлял собой богиню победы, держащую над головой восьмиугольный сосуд, изготовленный из золота с основой из полудрагоценных камней.
Впервые трофей был вручен в 1930 году на первом Кубке мира и переходил от победителя к победителю каждые четыре года, но в 1970 году Бразилия выиграла соревнования в третий раз. Согласно правилам ФИФА, первая команда, которая выиграет Кубок мира трижды, получит трофей Жюля Римэ в постоянное владение. Поэтому кубок был отправлен в Бразилию, и был создан новый трофей Кубка мира.
В 1983 году кубок был украден в Рио-де-Жанейро, и с тех пор его никто не видел. Возможно, воры переплавили кубок, который был сделан в основном из золота и весил около 6,1 килограмма.
Это не первый случай кражи кубка Жюля Римэ. В 1966 году трофей был похищен из методистского зала в Лондоне. Трофей был найден через неделю, когда его обнаружили собака по кличке Пиклз и ее хозяин Дэвид Корбетт, которые нашли его лежащим на одной из улиц южного Лондона, завернутым в газету и бечевку. Вор или воры, совершившие это ограбление, так и не были найдены.
На картине Микеланджело "Леда и лебедь" изображена сцена из античной мифологии, в которой бог Юпитер, приняв облик лебедя, соблазняет Леду, царицу Спарты. Согласно мифу, Елена Троянская была одним из их отпрысков. Оригинал картины Микеланджело утрачен, сохранилось лишь небольшое количество копий, сделанных другими людьми.
На копиях видно, что картина Микеланджело была весьма эротичной: полностью обнаженная Леда занимается сексом с Юпитером, который изображен в виде лебедя. Неизвестно, как именно пропала картина Микеланджело, но есть вероятность, что кто-то посчитал ее эротическую природу слишком сильной и в какой-то момент она была уничтожена.
25. Фильм "Жизнь генерала Вильи"
"Жизнь генерала Вильи" — потерянный фильм, рассказывающий о мексиканском революционном генерале Франсиско "Панчо" Вилье (1878-1923), который вел ряд сражений против лидеров Мексики. Хотя фильм был сильно беллетризован, в него вошли кадры реальных сражений, в которых участвовали войска Вильи. Сам Вилья подписал контракт с Mutual Film Corporation (создателем фильма), который позволял кинематографистам снимать его и реальные сражения, которые вели его войска, в обмен на долю в доходах от фильма. Хотя фильм был выпущен и показан публике, в настоящее время он утерян.
Вскоре после выхода фильма Вилья стал врагом Соединенных Штатов, когда его войска перешли границу Нью-Мексико и убили нескольких американцев. Американская военная экспедиция в Мексику в 1916 году не смогла его выследить, хотя в 1923 году на него было совершено покушение, возможно, по заказу некоторых мексиканских лидеров.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Винтажная техника: первые роботы 20 века
- 13 самых древних произведений искусства в мире
- 17 занимательных фактов, которые могут изменить ваше представление о мире
- 30 фотографий, которые могут что-то добавить к вашим знаниям о прошлом
- 26 уникальных артефактов, созданных руками людей прошлого
гнида. Сегодняшние дни
Даже википедия об этом знает: Иерусали мский храм (ивр. ב ית ה מ ק ד ש , бет ха-микдаш[1], מ ק ד ש , микдаш[1], בית יהוה [2], היכל יהוה [2], משכן יהוה [2]) культовое сооружение, которое являлось центром религиозной жизни еврейского народа между X веком до н. э. и I веком н. э.