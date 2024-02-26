25 легендарных утерянных сокровищ, которые до сих пор не найдены

В начале XVI века империя ацтеков в Мексике, управляемая Монтесумой, процветала. Но в 1519 году туда явились испанские конкистадоры во главе с Кортесом. Монтесума превратился в марионеточного правителя и умер в 1520 году при невыясненных обстоятельствах. Перед лицом восстания ацтеков Кортес и его войска попытались ускользнуть из столицы ацтеков Теночтитлана под покровом ночи 30 июня 1520 года с огромным грузом ацтекского золота. Но одно из их судов затонуло в высохшем канале, впадавшем в озеро Тескоко, в результате чего погибло множество испанцев и была потеряна часть золота.

Эта ночь носит название "La Noche Triste", или "Ночь печали". Испанцы вернулись через несколько месяцев, чтобы забрать затонувшее золото, но им удалось найти лишь его часть. Недавно один строитель раскопал многовековой золотой слиток в Мехико, на месте древней столицы ацтеков. Но большая часть золота до сих пор не найдена.