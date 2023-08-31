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17 идеальных десертов, которые вызывают бурю гастрономических эмоций

17 идеальных десертов, которые вызывают бурю гастрономических эмоций

Автор:
31 августа 2023 21:20
Сообщество : Еда
Метки: Идеальные   аппетитные   буря   десерты   шедевры   эмоций   
807
18

Десерты - это шедевры кулинарного мира - аппетитные, соблазнительные и невероятно сытные. Они бывают разных форм, размеров и текстур: от хрустящего шоколадного печенья до тающих во рту тортов. Пользователи решили поделиться своими произведениями кулинарного искусства, и глядя на всё это аппетитное великолепие, очень сложно не мечтать, съесть хотя бы кусочек...

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Метки: Идеальные   аппетитные   буря   десерты   шедевры   эмоций   
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2  комментария
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861k
А.Берестенко 56 минут назад
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Владимир 16 минут назад
>> Я испекла черничный пирог на пазле
Распечатала.
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