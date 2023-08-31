17 идеальных десертов, которые вызывают бурю гастрономических эмоций

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Десерты - это шедевры кулинарного мира - аппетитные, соблазнительные и невероятно сытные. Они бывают разных форм, размеров и текстур: от хрустящего шоколадного печенья до тающих во рту тортов. Пользователи решили поделиться своими произведениями кулинарного искусства, и глядя на всё это аппетитное великолепие, очень сложно не мечтать, съесть хотя бы кусочек...
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