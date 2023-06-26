"Как правильно заходить в хату": бывшие заключённые за деньги учат будущих тюремным порядкам

Ольга Симонова рассказывает, как она 10 суток провела в ШИЗО на сладком чае, как смогла простить себя и как не попала на 1 сентября к своему сыну. Инфоцыганка обещает объяснить не только то, как вести себя на зоне, но и то, как жить после.