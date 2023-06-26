"Как правильно заходить в хату": бывшие заключённые за деньги учат будущих тюремным порядкам

Инфоцыгане выходят на новый уровень. Теперь сидевшие блогеры рассказывают о том, как вести себя в хате. Учитывая последние события, может быть очень полезно многим блогерам!
В сети появился новый курс, от дамы, которая пять лет провела в колонии общего режима. Откинувшись, она решила рассказать другим о своём опыте.
В описании инфопродукта сообщается, что курс подходит ни для всех и создан для того, чтобы люди были готовы ко всему.
Ольга Симонова рассказывает, как она 10 суток провела в ШИЗО на сладком чае, как смогла простить себя и как не попала на 1 сентября к своему сыну. Инфоцыганка обещает объяснить не только то, как вести себя на зоне, но и то, как жить после.
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Ольга Симонова в 2012 году была осуждена по статье "Убийство" (ст. 105 ч. 1 УК РФ). По версии следствия, Ольга убила собственного мужа кухонным ножом. Женщина рассказывала, что пытаясь защититься от побоев мужа, ударила его кухонным ножом. Суд не признал действия Ольги превышением самообороны и осудил её на шесть лет за умышленное убийство. Выйдя из тюрьмы, Ольга решила рассказывать миру о своём опыте.
Всего за тысячу рублей Ольга поможет не сойти с ума, пройти ШИЗО и начать жить полноценной жизнью.
Важно! Если вы столкнулись со сложной жизненной ситуацией, обратитесь к проверенным специалистам, а не к инфоцыганам.
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Готовиться к отсидке вместо того, чтобы очистить голову от мусора у профессионального психотерапевта - конечно, сильно...
Мы не виноваты лишь в самообороне при нападении на улице или еще где или дети, испытавшие насилие, не виноваты.
А взрослый человек не должен подвергать себя и семью опасности, живя с тираном или психопатом.
Ну а если в доме ребенок, а папа или мама бьют, пьют, неадекватно себя ведут, то второй родитель просто не имеет право на сопли/слабость/оправдания.
Но так считаю Я. Закон считает по другому. Я же в России - сегодня законопослушный гражданин, а завтра... Завтра - новые ЗАКОНЫ от ГОСДУРЫ или СФ во главе с "ВАЛЬКОЙ - СТАКАН"!
Если не посадили - значит не выгодно.
Мне платят 20т.р. пенсии - смысл сажать меня есть? Охранник стоит дороже...
Дальше арифметики наш бизнес и власть не ушли - это хорошо. Всем наплевать на меня - максимум минусов насуют на "фишьках". Мягкий знак для москвичей.
Простите, москвичи, ну вы реально "мягкие".