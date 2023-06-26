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"Как правильно заходить в хату": бывшие заключённые за деньги учат будущих тюремным порядкам

"Как правильно заходить в хату": бывшие заключённые за деньги учат будущих тюремным порядкам

Автор:
26 июня 2023 13:24
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: Прикол   Юмор   блогеры   заключённые   интересное   инфоцыгане   курс   фото   хата   
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Инфоцыгане выходят на новый уровень. Теперь сидевшие блогеры рассказывают о том, как вести себя в хате. Учитывая последние события, может быть очень полезно многим блогерам!

В сети появился новый курс, от дамы, которая пять лет провела в колонии общего режима. Откинувшись, она решила рассказать другим о своём опыте.

В описании инфопродукта сообщается, что курс подходит ни для всех и создан для того, чтобы люди были готовы ко всему.

Ольга Симонова рассказывает, как она 10 суток провела в ШИЗО на сладком чае, как смогла простить себя и как не попала на 1 сентября к своему сыну. Инфоцыганка обещает объяснить не только то, как вести себя на зоне, но и то, как жить после.

Ольга Симонова в 2012 году была осуждена по статье "Убийство" (ст. 105 ч. 1 УК РФ). По версии следствия, Ольга убила собственного мужа кухонным ножом. Женщина рассказывала, что пытаясь защититься от побоев мужа, ударила его кухонным ножом. Суд не признал действия Ольги превышением самообороны и осудил её на шесть лет за умышленное убийство. Выйдя из тюрьмы, Ольга решила рассказывать миру о своём опыте.

Всего за тысячу рублей Ольга поможет не сойти с ума, пройти ШИЗО и начать жить полноценной жизнью.

Важно! Если вы столкнулись со сложной жизненной ситуацией, обратитесь к проверенным специалистам, а не к инфоцыганам.

Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   блогеры   заключённые   интересное   инфоцыгане   курс   фото   хата   
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8  комментариев
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9k
SuperTroll 58 минут назад
Блогерок-фарерок."Чефир марафон", скинтесь мамке на грев, внатуре
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4k
Natalia 11 секунд назад
"не мы такие, жизнь такая". Нет, именно мы. Все идет из головы. Всегда есть "звоночки", которые люди с низкой самооценкой игнорируют, первый удар, который прощают, измена, которую оправдывают, нелюбимая жизнь в нелюбимом городе с нелюбимой работой.
Готовиться к отсидке вместо того, чтобы очистить голову от мусора у профессионального психотерапевта - конечно, сильно...
Мы не виноваты лишь в самообороне при нападении на улице или еще где или дети, испытавшие насилие, не виноваты.
А взрослый человек не должен подвергать себя и семью опасности, живя с тираном или психопатом.
Ну а если в доме ребенок, а папа или мама бьют, пьют, неадекватно себя ведут, то второй родитель просто не имеет право на сопли/слабость/оправдания.
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62k
doker 13 минут назад
У меня проблем с законом нет.

Но так считаю Я. Закон считает по другому. Я же в России - сегодня законопослушный гражданин, а завтра... Завтра - новые ЗАКОНЫ от ГОСДУРЫ или СФ во главе с "ВАЛЬКОЙ - СТАКАН"!
Если не посадили - значит не выгодно.
Мне платят 20т.р. пенсии - смысл сажать меня есть? Охранник стоит дороже...
Дальше арифметики наш бизнес и власть не ушли - это хорошо. Всем наплевать на меня - максимум минусов насуют на "фишьках". Мягкий знак для москвичей.
Простите, москвичи, ну вы реально "мягкие".
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3k
poбт 18 минут назад
а на какой из двух стульев садится есть ответ, мне это покоя не дает
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805
adssaf afasffdsga 23 минуты назад
Колония общего режима? Всего-то? За убийство? И учит ауешных придурков? Ну это не дело - пускай до особого режима даже не пытается.
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57k
alertol Полчаса назад
возможно обрушу её бизнес, но бесплатно расскажу... человеком надо оставаться и на воле и за решеткой
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2k
Alex 46 минут назад
Да уж...
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3k
PtDragon 52 минуты назад
Надеюсь, эти знания ей самой не раз пригодятся как и остальным инфоциганам!
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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