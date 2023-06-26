Интересные и малоизвестные факты о фильме "Пятый элемент"

Фотографии со съёмок и интересные факты о любимом многими фантастическом боевике "Пятый элемент", вышедшем в уже далеком 1997 году.
1. Мила Йовович не прошла прослушивание на роль Лилу. Режиссер Люк Бессон сказал, что она слишком ярко накрашена и совсем не похоже на то, что он ищет. Но когда он встретил ее снова уже в другом образе, то он понял, что именно она должна сыграть Лилу.
2. Певицу Диву Плавалагуну сыграла гражданская жена Люка Бессона Майвен Ле Беско, с которой режиссер начал отношения, когда ей было всего 15 лет, а ему уже 32 года. Но во время съемок у Бессона начался роман с Милой Йовович, что стало причиной развода режиссера и исполнительницы роли Дивы.
3. Кстати, изначально Плавалагуну должна была сыграть другая актриса, но в итоге она покинула площадку прямо перед началом съемок. Поэтому Бессон и взял на эту роль свою гражданскую жену.
4. Актеры, которых поместили в костюмы мондошаванов, ничего не видели, поэтому они не могли передвигаться. Чтобы решить эту проблему, пришлось поставить внутрь их костюмов камеры и мониторы.
5. Мы могли бы и не увидеть этот фильм, так как пленка с отснятыми материалами выпала из самолета, после чего по ней проехался грузоподъемник. К счастью, сами материалы не пострадали.
6. Роль Руби Рода изначально предполагалась для певца Принца, да и вообще образ ведущего изначально был основан на образе Принца и Майкла Джексона. Но певец отказался из-за слишком плотного графика, а также из-за того, что ему не понравились костюмы. Зато Крис Такер просто превосходно справился с этой ролью.
7. Гэри Олдман согласился сыграть Зорга даже не прочитав сценарий. Он был готов сняться в любом фильме Люка Бессона, так как тот помог ему с финансированием его фильма "Не глотать" и даже стал сопродюсером данной ленты.
8. Для первой четверти фильма Мила Йовович красила волосы в рыжий цвет. Но затем у нее начались проблемы с волосами (они стали выпадать), из-за чего было решено прекратить постоянное окрашивание и обойтись париком.
9. Люк Бессон начал свою работу над сценарием к этому фильму, когда ему было всего 16 лет. Более того, по его задумке это была трилогия. Снять же фильм по своему сценарию ему удалось чуть более 20 лет спустя. Естественно, сценарий был переработан, но сама идея и суть остались. Но в итоге он решил не делать из фильма трилогию, а слепить все в один проект.
10. Язык, на котором разговаривает Лилу был придуман самим Люком Бессоном и Милой Йовович, и состоял примерно из 450 слов. Ближе к концу съемочного процесса они даже разговаривали на нем между собой.
11. Имя Плавалагуна для певицы было придумано не случайно. Данное имя переводится с сербского как "Голубая лагуна" (именно поэтому у певицы такой цвет кожи). Выбор же имени связан с тем, что "Голубая лагуна" является любимым местом отдыха Люка Бессона. Более того, в 1991 году вышел фильм с тем же названием, где главную роль исполнила Мила Йовович.
12. Люк Бессон настоял на том, чтобы фильм был яркий и светлый, так как он был сыт по горло вечной тьмой и потемками с тусклым освещением в фантастических фильмах.
Именно по этой же причине режиссер попросил французского модельера сделать костюмы для фильма более яркими и интересными, чтобы они вызывали чувство радости и хорошее настроение.
13. Многие не заметили, но фильм "Пятый элемент" стал одним из немногих фильмов, где главный герой и злодей ни разу не встретились. Да, действительно, Корбен Даллас ни разу не встретился с Зоргом за весь фильм.
14. Бюджет фильма был сильно ограничен, поэтому Люк Бессон даже и не рассчитывал, что он сможет заполучить Брюса Уилиса на главную роль. Но во время встречи Уилис сказал, что если сценарий ему понравится, то он согласится на сокращенный гонорар. Так и вышло.
Источник:
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Когда то один из кинокритиков написал о нём-"Безвкусная конфета в яркой обложке,уже через пару лет о нём и не вспомнят".Он явно ошибся.Фильм определённо прошёл проверку временем.
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А такие ещё остались?
Знаем мы в каком образе он ее потом встретил...
В таком, что потом женится пришлось.
Почему вместо Руби Рода картинка помощника Зорга?