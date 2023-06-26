Интересные и малоизвестные факты о фильме "Пятый элемент"

Именно по этой же причине режиссер попросил французского модельера сделать костюмы для фильма более яркими и интересными, чтобы они вызывали чувство радости и хорошее настроение.

13. Многие не заметили, но фильм "Пятый элемент" стал одним из немногих фильмов, где главный герой и злодей ни разу не встретились. Да, действительно, Корбен Даллас ни разу не встретился с Зоргом за весь фильм.