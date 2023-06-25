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Сотовый спутник смог передать данные из космоса на обычный телефон

Сотовый спутник смог передать данные из космоса на обычный телефон

Автор:
25 июня 2023 10:09
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Телефон   в мире   новости   передача данных   спутник   фото   эксперимент   
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Компания AST SpaceMobile сообщила об успешной организации обмена данными между спутником BlueWalker 3 и типовыми смартфонами.

Эксперимент проводился на Гавайях, в ходе установки связи была достигнута скорость загрузки 10 Мбит/с. Это открывает новую веху в использовании Интернета и добавляет огромное количество проблем астрономам.

Эксперимент проводился при помощи американского оператора связи AT&T, но помимо него все больше компаний в США интересуются идеей прямого подключения мобильного телефона к спутнику для доступа в Интернет. Ранее для этого требовались специально модифицированные телефоны, а первые успехи с обычными аппаратами были достигнуты именно AST SpaceMobile в этом году. Теперь обмен данными на приемлемых скоростях доступен и для обычных телефонов, а на следующем этапе авторы эксперимента хотят достичь передачи данных на уровне стандарта 5G.

BlueWalker 3 является экспериментальным спутником, созданным специально для отработки технологии прямого подключения к телефонам с низкой орбиты. У него одна из самых больших антенн площадью 65 кв.м., из-за чего объект очень яркий в черноте космоса. Это изрядно мешает астрономам, и даже сложно представить, что будет, когда технология станет массовой и многие операторы связи запустят аналогичные спутники.

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Метки: Телефон   в мире   новости   передача данных   спутник   фото   эксперимент   
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10  комментариев
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12k
Евгений 2 часа назад
Телефон это не только приёмник, но и передатчик. Чтоб передать радиосигнал на большое расстояние (до спутника), нужен нехилый излучатель. В своё время, я обучался на оператора РЛС. Так вот, своими глазами видел, как во время её работы, люминисцентные лампы, светились сами по себе. Что-то мне подсказывает, что работать с таким телефоном, будет не полезно для здоровья.
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11k
Властелин Полчаса назад
Будем все дружно перед сном наблюдать за Ираном
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4k
Александр 49 минут назад
ОБЫЧНЫЙ ТЕЛЕФОН здорового человека.
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6
iannik Час назад
Полная статья на Habr.com ,,Компания сотовой спутниковой связи смогла передать 4G-сигнал из космоса на Землю,,
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15k
ss 2 часа назад
Позвольте усомниться. Если в приём смартом сигнала со спутника ещё как-то можно поверить, то вот в приём спутником сигнала со смарта верится с трудом. Для этого мощность сигнала (да ещё без направленной антенны) у смартфона должна быть такой силы, что мозги будут закипать раньше, чем загрузится сайт среднего "веса".
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