«У нас есть день Петра и Февроньи»: «Коммунисты России» захотели признать святого Валентина фейковым персонажем

Поэтому Госдума РФ должна принять специальный закон, объявляющий этого выдуманного персонажа фейком… Сомнительный праздник «валентинов день» на деле нужен не влюбленным, у которых и так на душе праздник каждый день, а коммерсантам, ежегодно 14 февраля навязывающим гражданам свою безвкусную продукцию.

Малинкович полагает, что образы сердечек не стоит использовать в коммерческих целях:

Нельзя допустить далее, чтобы торговцы на всех углах сбывали сердечки, человеческое сердце - не товар.

А если предприниматели хотят зарабатывать на тематической продукции в этот день, тогда их надо обложить дополнительным налогом: