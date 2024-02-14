«У нас есть день Петра и Февроньи»: «Коммунисты России» захотели признать святого Валентина фейковым персонажем

И предложили «начать законодательное наступление на этот так называемый праздник».
День святого Валентина, он же день всех влюблённых - популярный праздник у католиков и протестантов. В 1990-х стал отмечаться и у нас. Теперь за него решила взяться партия «Коммунисты России« и её глава - Сергей Малинкович.
Недавно он ругался с гадалками и ясновидящими - лидер коммунистической партии называл их шарлатанами и предлагал запретить телепередачи с участием этих колдунов и шаманов.
Сейчас Малинкович ополчился на святого Валентина. Он считает его целиком фейковым персонажем, а католический праздник вообще никак не пересекается с нашим православием.
Навязанный российской молодёжи в свое время западными медиа «день всех влюбленных» является избыточным и сомнительным праздником, так как в России есть традиционные праздники 8 марта и 23 февраля, есть и День семьи, любви и верности - День Петра и Февронии.
Поэтому Госдума РФ должна принять специальный закон, объявляющий этого выдуманного персонажа фейком… Сомнительный праздник «валентинов день» на деле нужен не влюбленным, у которых и так на душе праздник каждый день, а коммерсантам, ежегодно 14 февраля навязывающим гражданам свою безвкусную продукцию.
Малинкович полагает, что образы сердечек не стоит использовать в коммерческих целях:
Нельзя допустить далее, чтобы торговцы на всех углах сбывали сердечки, человеческое сердце - не товар.
А если предприниматели хотят зарабатывать на тематической продукции в этот день, тогда их надо обложить дополнительным налогом:
На сбыт же коммерсантами иной тематической продукции, приуроченной к западному празднику (портреты «лжевалентина», различные надписи, сувениры) необходимо наложить специальный налог, а собранные средства направлять в оборонные статьи государственного бюджета.
В Госдуме предложение об отмене святого Валентина пока не прокомментировали.
Источник:
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Кроме того , коммунисты не запрещают религии административными методами, а борются с ними идеологическими методами. Например, Ленин (вопреки общему мнению) не призывал уничтожать религию, особенно путём запрещения. Он об этом явно и недвусмысленно писал в выступлении на III съезде комсомола (по-моему там, точно не помню).
Мы 20 лет воспитывали молодежь на этом празднике, это надо понимать..."нельзя вот так просто ВЗЯТЬ И ОТМЕНИТЬ." ))
Царьград тоже не лучшее что есть, но там исследование провели и ссылки на источники оставили, а не тупо попытались криками и импульсивностью толпу на травить.
В октябре 2023 года Малинкович заявил, что экстрасенсы могут навести порчу на «Коммунистов России», он рассказал о том, что в партии обсудили возможность покушения или «коллективного наведения порчи» после поданного иска к председателю партии от эзотерика и бизнес-тренера Лилии Апукаевой.
Более того - как раз католики и не отмечают его память, а православные - отмечают. Так что он больше православный. )
Скажите, я один вижу дегенерата со свистящей флягой?