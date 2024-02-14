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«У нас есть день Петра и Февроньи»: «Коммунисты России» захотели признать святого Валентина фейковым персонажем

«У нас есть день Петра и Февроньи»: «Коммунисты России» захотели признать святого Валентина фейковым персонажем

Автор:
14 февраля 2024 17:23
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Госдума   Коммунисты России   Сергей Малинкович   отмена   праздник   святой валентин   
1876
5

И предложили «начать законодательное наступление на этот так называемый праздник».

День святого Валентина, он же день всех влюблённых - популярный праздник у католиков и протестантов. В 1990-х стал отмечаться и у нас. Теперь за него решила взяться партия «Коммунисты России« и её глава - Сергей Малинкович.

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Недавно он ругался с гадалками и ясновидящими - лидер коммунистической партии называл их шарлатанами и предлагал запретить телепередачи с участием этих колдунов и шаманов.

Сейчас Малинкович ополчился на святого Валентина. Он считает его целиком фейковым персонажем, а католический праздник вообще никак не пересекается с нашим православием.

Навязанный российской молодёжи в свое время западными медиа «день всех влюбленных» является избыточным и сомнительным праздником, так как в России есть традиционные праздники 8 марта и 23 февраля, есть и День семьи, любви и верности - День Петра и Февронии.

Поэтому Госдума РФ должна принять специальный закон, объявляющий этого выдуманного персонажа фейком… Сомнительный праздник «валентинов день» на деле нужен не влюбленным, у которых и так на душе праздник каждый день, а коммерсантам, ежегодно 14 февраля навязывающим гражданам свою безвкусную продукцию.

Малинкович полагает, что образы сердечек не стоит использовать в коммерческих целях:

Нельзя допустить далее, чтобы торговцы на всех углах сбывали сердечки, человеческое сердце - не товар.

А если предприниматели хотят зарабатывать на тематической продукции в этот день, тогда их надо обложить дополнительным налогом:

На сбыт же коммерсантами иной тематической продукции, приуроченной к западному празднику (портреты «лжевалентина», различные надписи, сувениры) необходимо наложить специальный налог, а собранные средства направлять в оборонные статьи государственного бюджета.

В Госдуме предложение об отмене святого Валентина пока не прокомментировали.


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Метки: Госдума   Коммунисты России   Сергей Малинкович   отмена   праздник   святой валентин   
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40  комментариев
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33k
Ashabad Час назад
Это не коммунист. Настоящие коммунисты в принципе атеисты, им что праздник св.Валентина, что Петры и февронии - одинаково есть глупость.
Кроме того , коммунисты не запрещают религии административными методами, а борются с ними идеологическими методами. Например, Ленин (вопреки общему мнению) не призывал уничтожать религию, особенно путём запрещения. Он об этом явно и недвусмысленно писал в выступлении на III съезде комсомола (по-моему там, точно не помню).
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291
Ви 18 минут назад
Мля, ну какая им разница, праздник то все равно не официальный. Выходных нет, поздравлений от президента нет. Какая то имитация деятельности. Коммунисты уже не те. Поддельные.
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51k
Элек Мек 19 минут назад
Вопрос к коммунистам-кто разрушал церкви,расстреливал и репрессировал священнослужителей?
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15k
ron 23 минуты назад
А я сегодня принес супруге цветы, и мне по.х.ер на фейковость этого персонажа! Не стОит он этих битв.
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5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 23 минуты назад
Ненужное отомрет само...
Мы 20 лет воспитывали молодежь на этом празднике, это надо понимать..."нельзя вот так просто ВЗЯТЬ И ОТМЕНИТЬ." ))
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14k
Терапевт Полчаса назад
Поздравляю с международным днем компьютерщика!
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13k
Григорий Бабкин Полчаса назад
Это не религиозный праздник. Это день памяти гейдораса, который женил гейдорасов. В России, вообще-то, реклама гомосеков подсудна. А этот, так называемый "праздник" не запрещён. Его и придумали в пиндостане обдолбанные хиппи, которым было пох*уй, мальчик, девочка, какая в жопу разница. Празднуйте! Только потом не обижайтесь, форшмак дело такое. Сегодня человек, а завтра - тварь опущенная.
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7k
Андрей Крылов Полчаса назад
Это персонаж не фейковый, но далеко не нашего народа герой. И кто празднует день "святого" , не у нас, Валентина (исторически потворствующего весьма извращенным всем способам "любви") либо идиоты, либо враги. Аминь. :)
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1k
raael13 Полчаса назад
Как в стране может быть две "коммунистические партии" ? Во главе этих партий поставили таких персонажей, что просто не оставляют альтернатив на выборах. Видимо хотят, чтобы все пошли и проголосовали сами знаете за кого
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22k
alexis Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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11k
Борис Карабанов 39 минут назад
Я так понимаю, что энергичная работа по дискредитации самого понятия "партия коммунистов" успешно продолжается до полной победы, как на Западе, - до отождествления с ругательством и непотребством.
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992
adssaf afasffdsga 40 минут назад
Ну как обычно - косно, странно и непонятно. Впрочем, ни от чего, называбщего себя коммунистов, нынче ждать и не стоит... Для тех, кому интересна нормальная аргументация против праздника: https://spb-tsargrad-tv.turbopages.org/spb.tsargrad.tv/s/articles/kto-takoj-svjatoj-valentin-i-chto-ne-tak-s-prazdnikom-vseh-vljublennyh_960112https://spb-tsargrad-tv.turbopages.org/spb.tsargrad.tv/s/articles/kto-takoj-svjatoj-valentin-i-chto-ne-tak-s-prazdnikom-vseh-vljublennyh_960112
Царьград тоже не лучшее что есть, но там исследование провели и ссылки на источники оставили, а не тупо попытались криками и импульсивностью толпу на травить.
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18k
Сергей 43 минуты назад
А Патриарху Московскому он тоже хочет порекомендовать исключить дни памяти Валентина Римского и Валентина Интересного?
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55k
Опиум для народа 51 минуту назад
Всё, что нужно знать об этом говне - псевдокоммунисте:
В октябре 2023 года Малинкович заявил, что экстрасенсы могут навести порчу на «Коммунистов России», он рассказал о том, что в партии обсудили возможность покушения или «коллективного наведения порчи» после поданного иска к председателю партии от эзотерика и бизнес-тренера Лилии Апукаевой.
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76
Al908 59 минут назад
Вот тут согласен с депутатом
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17k
a_komolow Час назад
День святого [мат]
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58k
Мойша Час назад
И всего то объявили великомучеником за то что был христианином, сочетал ПАРЫ (м+ж) и был казнен. Католик (с православной точки зрения - еретик )
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28k
ПаганецЪ Час назад
Это что за оппортунисты-соглашатели? Настоящие коммунисты должны считать фейковыми всех персонажей из сборника сказок, включая главных.
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11k
Владимир 2 часа назад
>> Нельзя допустить далее, чтобы торговцы на всех углах сбывали сердечки, человеческое сердце - не товар
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28k
Lehoia 2 часа назад
Я ничего не путаю? Это депутат и лидер партии?
Скажите, я один вижу дегенерата со свистящей флягой?
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August

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