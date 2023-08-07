Вес имеет значение: торговлю обяжут указывать цену товара за килограмм и литр. Госдума в октябре может ужесточить требования к продаже продуктов

— Россияне привыкли по традиции покупать эталон объема или веса товара, например литр кефира или определенное количество яиц в упаковке. Однако сегодня можно увидеть, что цена за товар не меняется или становится немного дешевле, а вот количество продукции сокращается. Например, вместо десяти яиц в упаковке продается девять, вместо 1 л — 900 или 800 мл, — пояснил необходимость принятия законопроекта его автор вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

По его словам, такая ситуация вызывает раздражение и недоверие потребителей.

— После принятия законопроекта мы будем вносить изменения в КоАП, чтобы предусмотреть наказание за невыполнение данного закона, — отметил депутат.

Обязательство магазина указывать не просто цену за товар, но и стоимость пропорционально весу, объему или количеству повысит информированность потребителей, полагает зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

— Людям будет проще выбирать ту или иную марку, исходя из соображения цена–качество. Условно, два пакета молока стоят одинаково, но в одном ровно литр, а в другом 950 мл. Значит, вторая марка дороже. Но с первого взгляда это неочевидно. Так что указывать кроме стоимости товара и цену за конкретный объем логично, — сказал депутат.