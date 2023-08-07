Вес имеет значение: торговлю обяжут указывать цену товара за килограмм и литр. Госдума в октябре может ужесточить требования к продаже продуктов

Торговлю обяжут указывать стоимость продукции за килограмм или литр. Законопроект получил поддержку правового управления Госдумы и может быть принят в октябре. Это поможет избежать случаев, когда продавцы снижают вес товара при сохранении размера упаковки и отпускной цены, а также уменьшают количество продукта в упаковке без изменения цены, например, продавая девять яиц в упаковке вместо десяти.
Не вводить в заблуждение
Госдума в октябре рассмотрит в первом чтении законопроект «О внесении изменения в статью 10 закона РФ «О защите прав потребителей». Им предлагается обязать торговые сети и магазины указывать цену за единицу измерения товара — за 1 кг или 1 л. Законопроект получил положительный отзыв правового управления ГД и рекомендован к рассмотрению, следует из документа, с которым ознакомились «Известия».
В профильном комитете по промышленности и торговле подтвердили, что законопроект будет рассмотрен в осеннюю сессию и может быть принят в первом чтении в октябре.
— Россияне привыкли по традиции покупать эталон объема или веса товара, например литр кефира или определенное количество яиц в упаковке. Однако сегодня можно увидеть, что цена за товар не меняется или становится немного дешевле, а вот количество продукции сокращается. Например, вместо десяти яиц в упаковке продается девять, вместо 1 л — 900 или 800 мл, — пояснил необходимость принятия законопроекта его автор вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
По его словам, такая ситуация вызывает раздражение и недоверие потребителей.
— После принятия законопроекта мы будем вносить изменения в КоАП, чтобы предусмотреть наказание за невыполнение данного закона, — отметил депутат.
Обязательство магазина указывать не просто цену за товар, но и стоимость пропорционально весу, объему или количеству повысит информированность потребителей, полагает зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.
— Людям будет проще выбирать ту или иную марку, исходя из соображения цена–качество. Условно, два пакета молока стоят одинаково, но в одном ровно литр, а в другом 950 мл. Значит, вторая марка дороже. Но с первого взгляда это неочевидно. Так что указывать кроме стоимости товара и цену за конкретный объем логично, — сказал депутат.
Он обратил внимание на то, что некоторые торговые сети и так это делают, хотя пока закон их и не обязывает.
— Полагаю, что у тех производителей, которые пытаются хитрить с ценами, намерение узаконить такую практику вызовет критическую реакцию. Но на работе добросовестных предприятий это отразиться не может. Люди как покупали хлеб, молоко, мясо, макароны и другие продукты, так и продолжат вне зависимости от фасовки. Но потребители будут более осознанно выбирать торговую марку. Проиграют лишь те, кто хочет обмануть, — подчеркнул Каплан Панеш.
— Проект федерального закона направлен для подготовки официального отзыва в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, — сообщили в пресс-службе кабмина.
Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев сообщил, что в Ассоциации компаний розничной торговли в курсе данной инициативы.
— Действующее законодательство РФ по защите прав потребителей и правила продажи товаров уже регламентируют порядок информирования покупателей о стоимости товара, его характеристиках. А для непродовольственных товаров и товаров, отпускаемых на вес, те же нормы требуют указывать стоимость за единицу веса или объема. Применение предложенных норм приведет к усложнению информации о ценах для покупателей и росту издержек розничных операторов, — заявил он.
По его словам, предприятия торговли получают готовые к продаже продукты от производителей в упаковке и по стоимости веса, указанного на ней.
— В связи с этим представляется весьма затруднительным пересчитывать вручную в абсолютные килограммы и литры стоимость товаров в «мелкой упаковке» непосредственно на предприятии торговли. Это приведет к значительному удорожанию процессов выкладки товаров и изготовления ценников, — отметил Игорь Караваев.
Он обратил внимание на то, что крупные торговые сети для дополнительного привлечения потребителей и так размещают на ценниках расфасованных продовольственных товаров цены за единицу товара и за 1 кг такой продукции. Также на этикетках расфасованных и упакованных продовольственных товаров, например кондитерской, овощной, колбасной, мясной, рыбной продукции и так далее, производителями и продавцами зачастую указываются и цена за килограмм, объем и стоимость единицы расфасованного товара.
— Полагаем, что и в дальнейшем подобная практика не должна быть обязательным требованием, а может использоваться в качестве конкурентных преимуществ для привлечения потребителей, — сообщил он.
«Известия» направили запросы в крупнейшие торговые сети страны, в том числе в «Ашан», «Ленту», «Окей», X5 Group и другие.
За и против
Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ заявил, что инициатива заслуживает поддержки.
— Мы этого добивались от правительства, когда только готовились правила продажи товаров по договору розничной купли-продажи. Это был конец 2020 года. Была очень серьезная дискуссия по этому вопросу в рамках рабочей группы по регуляторной гильотине в сфере торговли. Тогда представители бизнеса проголосовали против этого и убедили не вносить эти изменения, — пояснил он.
По его словам, в итоге в правилах сейчас говорится, что на товаре необходимо указывать его наименование, вес, цену за единицу измерения товара или вес, дату фасования.
— А мы добивались, чтобы вместо «или» было «и». Так делали в финской сети гипермаркетов Prisma, пока она не ушла из России, а также в «Ашане». Ведь для потребителя очень удобно, когда есть возможность сравнивать, потому что всё больше людей сегодня выбирают то, что дешевле. Как правило, они покупают привычные продукты, например, я всегда покупал масло 200 г в пачке, но сейчас оно уже есть и по 170–180 г, — отметил эксперт.
При этом Петр Шелищ убежден, что если норма появится в законе, а не в правилах, то это требование будет сложнее игнорировать.
Другой точки зрения придерживается глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов.
— У законопроекта есть позитивные стороны. Потребитель будет четко понимать, сколько стоит конкретный товар за килограмм или литр, и ему будет проще сравнивать с аналогичными продуктами на полке. С другой стороны, его реализация приведет к тому, что на ценнике увеличится количество информации, которая будет хуже читаться и восприниматься, — отметил общественник.
По его мнению, если и решать эту проблему, то нужно вносить изменения не в закон, а в правила продажи товаров по договору розничной купли-продажи, которые устанавливаются постановлением правительства.
Источник:
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Но требование к продаванам указать цену за литр или кГ делает все эти ухищрения типа банки пива 0.45 бессмысленными. Т.к. это всё делается для маскировки удорожания продукта!
Как можно, оперируя такими исходными данными, как "привыкли по традиции" принимать подобные решения? Традиций было много и они были в разное время разными. Большинство продуктов вообще продавалось на развес и в розлив без привязки к красивой упаковке.
Впрочем, если профильное ведомство(!) пишет "ЦЕНА за товар не меняется или становится немного ДЕШЕВЛЕ", то профессионализм данного ведомства вызывает очень большие сомнения.
С другой стороны, конечно, для молодого поколения, которое не в состоянии произвести в уме простейшие подсчёты, данный законопроект, возможно, будет полезен. Иной пользы найти невозможно. Хоть в литры переведи, хоть в пинты, хоть галлоны, хоть в попугаи или мартышки - фактическая длинна удава от этого не изменится.
Кроме зря потраченных денег на эту инициативу ничего не изменится.
Просто сетевые магазины напечатают лишнюю строчку.
А краска принтерная дорогая - импортная, значит, сука, цену себестоимости поднимут.
Идиёты, или нас за идиотов держут.
Жидкое указывать в килограммах, а сыпучее - в литрах...