Собака «усыновила» детеныша северного оленя в российской Арктике

Издание Baza опубликовало кадры, на которых ненецкая лайка кормит молоком олененка вместе со своими новорожденными щенками.
На видео владельцы животного удивляются увиденной сцене и просят друг друга говорить тише, чтобы не спугнуть олененка.
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Как уточняется, собаке пришлось заменить малышу мать после того, как родившая его олениха убежала вместе с остальным стадом.
Нашедший олененка житель Таймыра рассказал, что брошенные детеныши у этих животных не редкость — материнский инстинкт у северных оленей порой просыпается с задержкой.
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