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Собака «усыновила» детеныша северного оленя в российской Арктике

Собака «усыновила» детеныша северного оленя в российской Арктике

Автор:
21 июня 2023 18:57
Сообщество : Животные
Метки: Ferae   Таймыр   детеныш   олень   собака   
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Издание Baza опубликовало кадры, на которых ненецкая лайка кормит молоком олененка вместе со своими новорожденными щенками.

На видео владельцы животного удивляются увиденной сцене и просят друг друга говорить тише, чтобы не спугнуть олененка.


Как уточняется, собаке пришлось заменить малышу мать после того, как родившая его олениха убежала вместе с остальным стадом.


Нашедший олененка житель Таймыра рассказал, что брошенные детеныши у этих животных не редкость — материнский инстинкт у северных оленей порой просыпается с задержкой.

Источник:

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Метки: Ferae   Таймыр   детеныш   олень   собака   
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2  комментария
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74k
Viktor 4 часа назад
У зверей, как у людей, тоже бывает - родила, да и хрен с ним!
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2k
Артур Котовой 5 часов назад
Присосался к кормушке буквально
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
16584



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