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Перспективы восстановительной терапии через призму возможностей одной мыши

Перспективы восстановительной терапии через призму возможностей одной мыши

Автор:
21 июня 2023 12:27
Сообщество : Наука
Метки: акомис   восстановление   иглистая мышь   клетка   медицина   наука   перспектива   регенерация   ткань   
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Мыши существа не самые полезные. Многие так вообще впадают в ужас при виде полёвки или домового мышонка. Но в природе существует один очень необычный и перспективный с позиции медицины вид, требующий внимательного изучения.

Речь об акомисах, населяющих Азию, Африку, Крит и Кипр. Эти меховые комочки внешне почти не отличаются от собратьев по цеху. Только покрупнее размером. Да шерстинки у них обособленные и остренькие, что придаёт сходство с ежом и подарило ещё одно нестандартное название – иглистая мышь.

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Но необычная шерсть – это мелочи по сравнению с возможностями этой хвостатой мелочи. Они обладают невероятными способностями в области самовосстановления. Нет, ящерицы, саламандры и черви, способные даже отрастить заново тело, это здорово. Даже люди могут похвастаться способностью восстанавливать костный мозг и печень. Но эти представители рода Acomys (от греч. acme – заострённый наконечник) настоящие чемпионы в сфере самовосстановления.

Акомисы отличаются очень тонкой шкуркой. В случае малейшей опасности они часть этой шкурки – и довольно внушительную, больше половины, сбрасывают. А потом так же легко отращивают обратно. При этом обходятся без рубцов, шрамов и прочих дефектов. И ещё они могут восстанавливать не только саму кожу, но и нервную ткань, мышечные волокна, кровеносные сосуды, даже внутренние органы и… мозг.

При этом речь идёт не просто о заживлении, а о полном восстановлении повреждённого участка, фрагмента или органа. Который полностью восстанавливает функции и продолжает полноценно работать.

Акомисы полны и других сюрпризов. При ограниченных ресурсах они способны впадать в состояние, близкое к анабиозу, могут долгое время обходиться без воды, что позволяет им выживать в сложных условиях.

А способность к регенерации мышам обеспечивают особые гены, которые входят в состав клеток ткани мозга и соединительной ткани. Принцип их действия напоминает развитие эмбриона. Ген направляется в повреждённую область и наращивает её с восстановлением функций.

Таким образом, эти маленькие создания открывают перед человечеством невероятные перспективы в такой сфере как регенерационная медицина. Только представьте – возможность не просто излечения, а практически полного восстановления самых разных органов и систем, вплоть до головного мозга. Конечно, это долгий процесс и колоссальный труд. Но иглистые мыши фактом своего существования доказали, что это возможно.

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Метки: акомис   восстановление   иглистая мышь   клетка   медицина   наука   перспектива   регенерация   ткань   
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2  комментария
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10k
au3 Час назад
"обеспечивают особые гены, которые входят в состав клеток ткани мозга и соединительной ткани. Принцип их действия напоминает развитие эмбриона. Ген направляется в повреждённую область и наращивает её с восстановлением функций."

Офигел мрачно .... Не только геном в отдельных тканях разных, но еще и гены мигрируют по телу ....
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