Перспективы восстановительной терапии через призму возможностей одной мыши

Мыши существа не самые полезные. Многие так вообще впадают в ужас при виде полёвки или домового мышонка. Но в природе существует один очень необычный и перспективный с позиции медицины вид, требующий внимательного изучения.
Речь об акомисах, населяющих Азию, Африку, Крит и Кипр. Эти меховые комочки внешне почти не отличаются от собратьев по цеху. Только покрупнее размером. Да шерстинки у них обособленные и остренькие, что придаёт сходство с ежом и подарило ещё одно нестандартное название – иглистая мышь.
Но необычная шерсть – это мелочи по сравнению с возможностями этой хвостатой мелочи. Они обладают невероятными способностями в области самовосстановления. Нет, ящерицы, саламандры и черви, способные даже отрастить заново тело, это здорово. Даже люди могут похвастаться способностью восстанавливать костный мозг и печень. Но эти представители рода Acomys (от греч. acme – заострённый наконечник) настоящие чемпионы в сфере самовосстановления.
Акомисы отличаются очень тонкой шкуркой. В случае малейшей опасности они часть этой шкурки – и довольно внушительную, больше половины, сбрасывают. А потом так же легко отращивают обратно. При этом обходятся без рубцов, шрамов и прочих дефектов. И ещё они могут восстанавливать не только саму кожу, но и нервную ткань, мышечные волокна, кровеносные сосуды, даже внутренние органы и… мозг.
При этом речь идёт не просто о заживлении, а о полном восстановлении повреждённого участка, фрагмента или органа. Который полностью восстанавливает функции и продолжает полноценно работать.
Акомисы полны и других сюрпризов. При ограниченных ресурсах они способны впадать в состояние, близкое к анабиозу, могут долгое время обходиться без воды, что позволяет им выживать в сложных условиях.
А способность к регенерации мышам обеспечивают особые гены, которые входят в состав клеток ткани мозга и соединительной ткани. Принцип их действия напоминает развитие эмбриона. Ген направляется в повреждённую область и наращивает её с восстановлением функций.
Таким образом, эти маленькие создания открывают перед человечеством невероятные перспективы в такой сфере как регенерационная медицина. Только представьте – возможность не просто излечения, а практически полного восстановления самых разных органов и систем, вплоть до головного мозга. Конечно, это долгий процесс и колоссальный труд. Но иглистые мыши фактом своего существования доказали, что это возможно.
Источник:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
Офигел мрачно .... Не только геном в отдельных тканях разных, но еще и гены мигрируют по телу ....