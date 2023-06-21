Перспективы восстановительной терапии через призму возможностей одной мыши

Акомисы отличаются очень тонкой шкуркой. В случае малейшей опасности они часть этой шкурки – и довольно внушительную, больше половины, сбрасывают. А потом так же легко отращивают обратно. При этом обходятся без рубцов, шрамов и прочих дефектов. И ещё они могут восстанавливать не только саму кожу, но и нервную ткань, мышечные волокна, кровеносные сосуды, даже внутренние органы и… мозг.