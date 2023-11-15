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Тётя-киборг. Что ж такого?

Тётя-киборг. Что ж такого?

Автор:
15 ноября 2023 10:44
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Анастейша Синн   возможность   имплант   компьютер   медицина   модификация   наука   тело   чип   эксцентричность   
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Она стала биологическим киборгом и попала в Книгу рекордов Гиннесса. А чего добился ты?

Если человек очень уж увлечётся каким-то процессом или действом, то это может отразиться на психике. Или внешности. Или  том и другом сразу. Так произошло и с Анастейшей Синн из Техачапи (Калифорния).

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Профессия (а трудится креативная 48-летняя дама каскадёром и реализует себя как иллюзионистка) обязывает к всякого рода странностям. Но Анастейша превзошла коллег и вставила в тело более 50 имплантов.

Первые чипы как раз нужны были женщине для работы. С помощью имплантов она демонстрировала публике «чудеса»: находила металлические предметы «силой мысли», ощущала электричество и даже проводила измерение радиационного фона.

Синн, что называется, вошла во вкус и стала обладательницей 52 имплантов, половина из которых – это чипы. Для того чтобы зафиксировать рекорд, ей пришлось сделать рентгеновский снимок и на практике показать, для чего нужна та или иная модификация.

В перечень штуковин, обеспечивающих ей необычные способности, входят:

  • динамик в ухе, на который она выводит музыку;
  • магниты в руках для поиска  металлических предметов;
  • чипы в руках позволяют набирать номер телефона родных, открывать дверь, включать компьютер и не только.

В память об умершем муже – фокуснике и комике Джоне Эдварде Селесе женщина установила в области сердца чип, при сканировании которого запускается мелодия, которая звучала во время их свадьбы.

Безумие и отвага – это про Линн. Многие вмешательства она проводила при помощи подпольного хирурга и медсестры. Ни о каких специализированных клиниках и наблюдении  речи не идёт. А большую часть ввела сама или при помощи подруги.

Правда, не все планы удалось воплотить. К примеру, от идеи вставить мини-компьютер в ногу пришлось отказаться из-за необходимости использования опасной литиевой батареи. Накладка получилась и с зубами киборга: стоматолог так в итоге не понял, чего от него хочет эксцентричная клиентка. Но родные к тому времени уже удалил, и Анастейша заимела дополнительных проблем с лицом из-за того, что полгода прожила без зубов.

Впрочем, в чувстве юмора женщине тоже не откажешь. Анастейша шутит, что легко поставит ещё один рекорд – по максимальному количеству разово удалённых имплантов. Если она когда-нибудь решится откатить себя до заводских настроек.

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Метки: Анастейша Синн   возможность   имплант   компьютер   медицина   модификация   наука   тело   чип   эксцентричность   
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9  комментариев
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17k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
От тетка, счетчик Гейгера ей в зад))
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49k
Aleksandr 41 минуту назад
Ссылка youtu.be
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4k
Ditmar Von Riddel 55 минут назад
Вот что с бабой сделал недойоб...
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6k
Евгений Д Час назад
А с зубами то что хотела ?
Может -каждый зуб как клавиша пианино-
идешь себе и языком на зубах Баха играешь ??
Динамик в ухе уже есть !
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628
ruslan d 2 часа назад
Давно мечтаю , чтоб можно было как в Киберпанке
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2k
hammog 2 часа назад
Она теперь невыездная. Рамку хрен пройдёт)
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