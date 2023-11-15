Тётя-киборг. Что ж такого?

Профессия (а трудится креативная 48-летняя дама каскадёром и реализует себя как иллюзионистка) обязывает к всякого рода странностям. Но Анастейша превзошла коллег и вставила в тело более 50 имплантов.

Первые чипы как раз нужны были женщине для работы. С помощью имплантов она демонстрировала публике «чудеса»: находила металлические предметы «силой мысли», ощущала электричество и даже проводила измерение радиационного фона.