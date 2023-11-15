Тётя-киборг. Что ж такого?

Она стала биологическим киборгом и попала в Книгу рекордов Гиннесса. А чего добился ты?
Если человек очень уж увлечётся каким-то процессом или действом, то это может отразиться на психике. Или внешности. Или том и другом сразу. Так произошло и с Анастейшей Синн из Техачапи (Калифорния).
Профессия (а трудится креативная 48-летняя дама каскадёром и реализует себя как иллюзионистка) обязывает к всякого рода странностям. Но Анастейша превзошла коллег и вставила в тело более 50 имплантов.
Первые чипы как раз нужны были женщине для работы. С помощью имплантов она демонстрировала публике «чудеса»: находила металлические предметы «силой мысли», ощущала электричество и даже проводила измерение радиационного фона.
Синн, что называется, вошла во вкус и стала обладательницей 52 имплантов, половина из которых – это чипы. Для того чтобы зафиксировать рекорд, ей пришлось сделать рентгеновский снимок и на практике показать, для чего нужна та или иная модификация.
В перечень штуковин, обеспечивающих ей необычные способности, входят:
- динамик в ухе, на который она выводит музыку;
- магниты в руках для поиска металлических предметов;
- чипы в руках позволяют набирать номер телефона родных, открывать дверь, включать компьютер и не только.
В память об умершем муже – фокуснике и комике Джоне Эдварде Селесе женщина установила в области сердца чип, при сканировании которого запускается мелодия, которая звучала во время их свадьбы.
Безумие и отвага – это про Линн. Многие вмешательства она проводила при помощи подпольного хирурга и медсестры. Ни о каких специализированных клиниках и наблюдении речи не идёт. А большую часть ввела сама или при помощи подруги.
Правда, не все планы удалось воплотить. К примеру, от идеи вставить мини-компьютер в ногу пришлось отказаться из-за необходимости использования опасной литиевой батареи. Накладка получилась и с зубами киборга: стоматолог так в итоге не понял, чего от него хочет эксцентричная клиентка. Но родные к тому времени уже удалил, и Анастейша заимела дополнительных проблем с лицом из-за того, что полгода прожила без зубов.
Впрочем, в чувстве юмора женщине тоже не откажешь. Анастейша шутит, что легко поставит ещё один рекорд – по максимальному количеству разово удалённых имплантов. Если она когда-нибудь решится откатить себя до заводских настроек.
Источник:
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Может -каждый зуб как клавиша пианино-
идешь себе и языком на зубах Баха играешь ??
Динамик в ухе уже есть !