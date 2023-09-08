Глиняные человечки: необычная теория происхождения жизни на Земле

И это правильно, поскольку помимо регенерирующих и противовоспалительных свойств за счёт кристаллической структуры глина способна обмениваться с кожей полезными компонентами и поглощать продукты распада.

Владимир Иванович Вернадский – выдающийся учёный обратил на эту простую субстанцию внимание ещё в начале прошлого века. И пришёл к выводу, что в составе глины присутствуют те же микро- и макроэлементы, что и в человеческом организме. Даже в идентичных пропорциях.