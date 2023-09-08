Глиняные человечки: необычная теория происхождения жизни на Земле

В разных культурах и религиях есть упоминания о том, что первые разумные существа – люди были слеплены богами из глины. Почему нет, ведь материал доступный, податливый и перспективный. Впрочем, последнее доказали уже учёные современности.
В соответствии с македонскими мифами, хороших, достойных и выдающихся людей боги делали вручную. Дабы подчеркнуть их индивидуальность и уникальность. А когда возиться с этим делом надоедало, то использовали формы. Заготовки по ним получались не то чтобы из рук вон плохие. Но со специфическими особенностями: у кого ухо на затылок съехало, у кого руки кривые. А кому и душа чёрная в тело успела впрыгнуть.
Хотя это чистой воды легенды, некоторые народы, к примеру, африканские племена, до сих пор верят, что так оно и было.
Использование глины не только в строительстве и гончарном деле началось с глубокой древности. Маски Клеопатры – маски красоты применяют и современные красавицы, в арсенале которых масса фабричных дорогих средств.
И это правильно, поскольку помимо регенерирующих и противовоспалительных свойств за счёт кристаллической структуры глина способна обмениваться с кожей полезными компонентами и поглощать продукты распада.
Владимир Иванович Вернадский – выдающийся учёный обратил на эту простую субстанцию внимание ещё в начале прошлого века. И пришёл к выводу, что в составе глины присутствуют те же микро- и макроэлементы, что и в человеческом организме. Даже в идентичных пропорциях.
И уже совсем недавно, в нашем веке биофизик из Калифорнийского университета Хелен Хансма сделала интересное предположение: тончайшие пластинки из слюдяной глины могли выступать в качестве ёмкостей, в которых и происходило зарождение жизни.
Для органических молекул такая среда оказалась идеальной. Она обеспечивала молекулам защиту и комфортные условия, одновременно позволяя просачиваться воде и другим важным компонентам.
В качестве разумного довода Хансма использовала ещё один любопытный момент: вода может свободно двигаться между слоями слюдяной глины, тем самым отдавая энергию для базовых биохимических процессов. То есть молекулы сталкиваются друг с другом, что приводит к образованию белков и нуклеиновых кислот.
Слюдяная глина – одна из самых древних на планете. И даже в наши дни между слоями можно обнаружить органические молекулы и даже живые клетки.
Конечно, это только теория. Но заслуживающая внимания. И вполне может быть, что всё живое и мы – люди результат активности обычной глины. Связь между наукой и мифологией есть. Надо только её найти.
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