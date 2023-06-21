Мрачные фото о том, как живут в самом бедном районе Камбоджи

Даже в самой бедной стране люди бедны по-разному.
Даже в самых бедных странах есть район, который живет хуже всех. Именно в таком районе и побывал фотограф Стефф Грубер (Steff Gruber). Находится он в Пномпене, камбоджийской столице, и называется «Шестой километр».
Его второе название — Railway Community или дословно «Железнодорожное сообщество». Люди тут живут в самодельных домах, которые стоят на вытянутом участке вдоль железнодорожных путей и больше напоминают шалаши.
В этих лачугах обычно одна комната, и в таких условиях живут примерно 300 семей. Железная дорога соединяет три района Пномпеня, но именно «Шестой километр» — самый бедный район.
Часть местных жителей зарабатывает на продаже различных вещей. Они раскладывают свои товары прямо у порога своей лачуги вдоль путей, подкладывая под них ткань.
Жизнь тут вертится возле железной дороги: на рельсах постоянно играют дети, ходят животные и сами местные жители.
Каждый раз, как только люди слышат гудок поезда, они сразу же собирают свою самодельную лавочку, хватают в охапку детей и уходят с путей. После того, как поезд промчится мимо, все снова встает на свои места: дети возвращаются к играм, а взрослые — к торговле своими скромными товарами.
Стефф Грубер приехал в этот район не из праздного любопытства, он хочет, чтобы о проблемах железнодорожного сообщества узнали во всем мире.
Фотограф снимает это поселение с 2019 года, и недавно у него стартовала выставка при поддержке журнала All About Photo, которая так и называется Railway Community.
У камбоджийцев, живущих вдоль путей, огромное количество проблем, начиная от недостатка воды и еды, заканчивая санитарией. Однако самая острая проблема в том, что даже этот крохотный дом они могут потерять.
Власти Пномпеня планируют построить вдоль железнодорожной линии широкую трассу и создать дренажную систему. Это значит одно: людям необходимо покинуть эти территории.
Однако никто не знает, куда именно переселить эти 300 семей, ведь вряд ли им предоставят жилье. За последние четыре десятилетия из Пномпеня выселили 40 тысяч человек. Все они были просто изгнаны из столицы в ходе строительства инфраструктуры. Возможно, жителей Railway Community ждет такая же участь.
Неудивительно, что с таким уровнем жизни Пномпень стал одной из самых дешевых столиц в мире, и именно за это город любят путешественники.
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