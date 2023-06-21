Мрачные фото о том, как живут в самом бедном районе Камбоджи

Каждый раз, как только люди слышат гудок поезда, они сразу же собирают свою самодельную лавочку, хватают в охапку детей и уходят с путей. После того, как поезд промчится мимо, все снова встает на свои места: дети возвращаются к играм, а взрослые — к торговле своими скромными товарами.