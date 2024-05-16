Самые страшные трущобы мира: как они выглядят, и кто в них живёт

Так уж получилось, что, не имея возможности заработать на собственное жилье, бедные египтяне устремили свой взор на древнее кладбище, которое в результате подарило им не только крышу над головой, но и средства к существованию. Дело в том, что многие мужчины, жители некрополя, зарабатывают на жизнь рытьем могил и уходом за чужими надгробиями.