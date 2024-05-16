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Самые страшные трущобы мира: как они выглядят, и кто в них живёт

Самые страшные трущобы мира: как они выглядят, и кто в них живёт

Автор:
16 мая 2024 09:27
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   бедность   в мире   люди   трущобы   фото   
1295
28

Трущобы – это не просто районы, где проживают самые бедные слои населения. В настоящее время трущобами запросто можно назвать социальное явление, которое существует во многих развитых странах и доставляет их правительствам немало хлопот, поскольку считается рассадником преступности.

Безусловно, власти прекрасно осведомлены о существовании данной проблемы, однако решить ее радикально, так сказать, раз и навсегда, не могут. Уж слишком большое количество человек проживает в трущобах!

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Так, к примеру, в Макао, местные чиновники предприняли попытку снести незаконные постройки из картона и палок. Ответом на эти действия стала волна протестов.

А в Каракасе, столице Венесуэлы, власти уже давно пытаются приструнить бездомных, оккупировавших недостроенный 45-этажный небоскреб «Башня Давида». Пока безрезультатно… И подобных примеров по всему миру предостаточно! Предлагаю взглянуть хотя бы на некоторые из них.

Итак, самыми известными трущобами или, лучше сказать, фавелами считаются бедные районы в Бразилии, а конкретно в Рио-де-Жанейро. Фавелы Росинья, несмотря на весьма милое название (в переводе «росинья» означает «маленькая ферма»), представляют собой одни из самых крупных и известных трущоб Южной Америки.

Только по официальным данным население Росиньи составляет порядка 100 000 человек, и это исключительно коренные бразильцы. Если брать в расчет нелегалов, эта цифра окажется куда значительнее!

Первые незаконные постройки на этом месте появились еще в 40-х годах, и их главной отличительной особенностью стало то, что большинство домов было сделано из камня, когда как в других трущобах при сооружении жилья использовался металл.

Да и в целом фавелы Росинья можно назвать, своего рода, «элитными трущобами», поскольку там проведена канализация, есть общественный транспорт и даже… внимание…известный на весь мир ресторан быстрого питания! Вот только и другие, сопутствующие жизни в трущобах, аспекты тоже имеются: незаконная торговля запрещенными препаратами, грабежи и проституция – всем этим «богаты» фавелы Росинья.

Уникальные в буквальном смысле этого слова трущобы находятся в египетском Каире, а уникальность их заключается в том, что расположены они в "Городе мертвых" - древнем арабском некрополе, то есть на кладбище. Жители этих египетских трущоб не стали заморачиваться и возводить даже некое подобие домов, а поселились прямо среди гробниц, склепов и мавзолеев.

По неподтвержденным данным на территории "Города мертвых" проживает более 1 млн человек, среди которых достаточно большое количество маленьких детей.

Так уж получилось, что, не имея возможности заработать на собственное жилье, бедные египтяне устремили свой взор на древнее кладбище, которое в результате подарило им не только крышу над головой, но и средства к существованию. Дело в том, что многие мужчины, жители некрополя, зарабатывают на жизнь рытьем могил и уходом за чужими надгробиями.

Скажем прямо, будни жителей Города мертвых с точки зрения стороннего обывателя выглядят более чем сюрреалистично. Судите сами: между могилами, где обычно царит тишина и умиротворение, бегают дети, работают импровизированные базары, женщины стирают белье и готовят еду… а где-то совсем рядом проходит церемония захоронения или кто-то из родственников пришел навестить своего усопшего. В общем, история удивительная!

Власти Египта попытались предпринять вялую попытку решить проблему жителей некрополя и уже даже решили обеспечить всех неимущих хотя бы скромным, но жильем.

Однако, когда к решению вопроса подошли более предметно, вдруг выяснилось, что в Городе мертвых проживает слишком много людей, и предоставить жилье всем нуждающимся просто невозможно!

Одни из крупнейших в Азии трущоб под названием Дхарави расположены, как нетрудно догадаться, в Индии, в городе Мумбаи, и это самый настоящий город в городе! Трущобы Дхарави занимают площадь в 215 гектаров, на которых проживает более 1 млн человек.

Изначально на месте трущоб находилось мангровое болото, высохшее из-за мусора и гниющей древесины – место, прямо скажем, нежилое. Однако к нему со временем стали стекаться жители деревень, которые хотели работать в Мумбаи, но не имели возможности обзавестись приличным жильем.

Со временем «палаточный лагерь», который предусматривался как временная мера, превратился в самое что ни на есть постоянное поселение. Постоянное, но отнюдь не благополучное. В хижинах, размеры которых не превышают 10 метров, проживают от 5 до 10 человек. Никакой канализации, никакого душа и туалета, а все необходимые процедуры жители трущоб проводят на берегу реки.

В трущобах Дхарави работают мини-фабрики и предприятия, экспортирующие продукцию по всей стране, так что обитателей этого удивительного места сложно назвать лентяями. Правда, получают они за свой труд сущие копейки – не более 2 долларов в день. Но никто не жалуется.

Более того, индийцы не привыкли жаловаться на жизнь и принимают свою судьбу такой, какая она есть, поскольку знают: жизнь на земле – всего лишь ступенька на пути к лучшему миру и лучшей жизни.

Еще один «лидер» среди трущоб - район Оранги, расположенный в городе Карачи, что в Пакистане. В настоящий момент нет точных данных о том, какое количество людей проживает в этом районе, однако официальные источники говорят о 700 000 человек, а неофициальные – о 2,5 млн.

Трущобы Оранги появились относительно недавно – всего 15 лет назад, и по сравнению с другими, более бедными районами, выглядят относительно неплохо.

Например, в Оранги есть канализация, которую местные жители провели на собственные средства, а также доступ к питьевой воде. Не регулярный, но все же…Однако страдают жители района из-за отсутствия необходимых товаров и услуг. Плохая репутация и разгул преступности сделали свое дело, и сегодня в Оранги практически невозможно получить медицинскую помощь или банально постричься.

В пригороде африканского Кейптауна также имеется крупный район трущоб под названием Хайелитша. Появился он в 1985 году, и в настоящее время считается одним из самых крупных в мире!

На территории Хайелитша проживает порядка 500 000 человек, большинство из которых - жертвы африканского апартеида, пришедшегося на послевоенные годы. Много в трущобах и многодетных семей, вынужденных влачить жалкое полуголодное существование, обрекая своих детей на очень неоднозначное будущее.

Обитатели Хайелитша проживают в самодельных лачугах, которые зачастую вынуждены делить с огромными крысами. Также в районе высокий уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией и СПИДом и 80%-ый уровень безработицы.

Есть трущобы и в популярном у туристов Бангкоке, столице Таиланда. Район носит название Клонг Тоей, однако местные, при упоминании этого района, частенько добавляют слово «вонючий». Все потому, что дома в самых старых и самых больших трущобах Бангкока, Клонг Тоей, расположены вдоль железной дороги, рядом с каналом с очень грязной и…вонючей водой.

Сегодня в этих трущобах проживает более 100 000 человек – в основном, это рабочие-мигранты, выходцы из стран Юго-Восточной Азии, и малоимущие семьи с детьми. Однако еще в середине прошлого века и внешний облик Клонг Тоей, и проживающий здесь контингент был более, так сказать, приличным.

В домах, которые сегодня в большинстве своем заселены криминальными элементами, раньше жили работники местного порта. В настоящий момент Клонг Тоей называют центром тайской мафии, а значит, что концентрация преступности в этом районе очень и очень высока.

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Метки: Жизнь   бедность   в мире   люди   трущобы   фото   
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148k
parallax Час назад
Мрак.
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2k
Dema 7 минут назад
Охренеть там по ходу вонища стоит.
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308
Ли Харви Освальд Полчаса назад
Где Мытищи, где Люберцы, где Бирюлёво?
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2362 поста (2321 в горячем)

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