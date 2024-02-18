Камбоджийский "утилизатор" превращает тонны пластиковых бутылок в мётлы

На небольшом складе в столице Камбоджи группа рабочих превращает пластиковые бутылки из отходов в ленты, которые становятся щетиной для метел. Они выпускают по 500 штук в день.
За последние 11 месяцев они перерабатывали около 40 тонн выброшенных пластиковых бутылок, около 5000 бутылок в день, "перерабатывая" их в метлы, которые, по их словам, более прочны, чем обычные щетки.
Они продаются по цене 10 000 риелей (2,50 доллара) и 15 000 риелей (3,75 доллара) каждая.
Пластиковые полоски от пустых бутылок собираются в жгут на машине, затем размягчаются в горячей воде и равномерно нарезаются для вшивания металлической проволокой в концы бамбуковой палки.
41-летний камбоджийский предприниматель Хас Кеа хочет сократить загрязнение окружающей среды пластиком в своем районе, в городе, где ежедневно образуется до 38 000 тонн всех видов отходов, по данным департамента охраны окружающей среды.
Примерно пятая часть этого объема — одноразовый пластик, который попадает на свалки и водные пути.
Источник:
- Объём микропластика в мировом океане утроился с 2000-х годов
- В Зимбабве группы женщин похищают мужчин на 2 дня с одной безумной целью
- Мрачные фото о том, как живут в самом бедном районе Камбоджи
- Индульгенция по-камбоджийски: зачем жители Камбоджи строят песчаные холмы
- Остров мусора в Тихом океане