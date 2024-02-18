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Камбоджийский "утилизатор" превращает тонны пластиковых бутылок в мётлы

Камбоджийский "утилизатор" превращает тонны пластиковых бутылок в мётлы

Автор:
18 февраля 2024 10:53
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: в мире   камбоджи   отходы   пластиковые бутылки   утилизатор   фото   
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На небольшом складе в столице Камбоджи группа рабочих превращает пластиковые бутылки из отходов в ленты, которые становятся щетиной для метел. Они выпускают по 500 штук в день.

За последние 11 месяцев они перерабатывали около 40 тонн выброшенных пластиковых бутылок, около 5000 бутылок в день, "перерабатывая" их в метлы, которые, по их словам, более прочны, чем обычные щетки.

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Они продаются по цене 10 000 риелей (2,50 доллара) и 15 000 риелей (3,75 доллара) каждая.

Пластиковые полоски от пустых бутылок собираются в жгут на машине, затем размягчаются в горячей воде и равномерно нарезаются для вшивания металлической проволокой в концы бамбуковой палки.

41-летний камбоджийский предприниматель Хас Кеа хочет сократить загрязнение окружающей среды пластиком в своем районе, в городе, где ежедневно образуется до 38 000 тонн всех видов отходов, по данным департамента охраны окружающей среды.


Примерно пятая часть этого объема — одноразовый пластик, который попадает на свалки и водные пути.

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Метки: в мире   камбоджи   отходы   пластиковые бутылки   утилизатор   фото   
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4  комментария
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1k
D. K 2 часа назад
А потом использованные метлы перерабатываются в пластиковые бутылки.
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3k
Kom9ipa Час назад
Хотел сократить загрязнение, а сам засерает еще больше микрочастицами.
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58k
zloykoyot Час назад
Угу. Молодцы. Перерабатывают большие куски пластика в пластиковую пыль, которая потом оседает в воде, в лёгких и в грунте.
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