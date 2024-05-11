Как живут самые бедные люди в Южной Корее

Чаще всего в таком гошивоне имеется кровать, письменный стол и шкаф для вещей, а вот все остальные «удобства» в виде душа и туалета делятся с другими жильцами. А их, поверьте, немало – более 20 человек на этаже. В самом бюджетном гошивоне нет окон и кухни, однако в Сеуле можно найти вариант с собственной кухней или хотя бы чем-то похожим на кухню, однако и стоимость аренды такой комнаты будет значительно выше.