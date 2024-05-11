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Как живут самые бедные люди в Южной Корее

Как живут самые бедные люди в Южной Корее

Автор:
11 мая 2024 09:53
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: В Южной Корее   Жизнь   бедность   бедные люди   гошивоны   люди   
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Это крошечные квартирки общая площадь которых не превышает 5 кв. метров.

Сегодня же мне хочется рассказать об этом явлении чуть подробнее, поскольку в голове не укладывается, как вообще можно вести полноценную жизнь в комнате, которая больше напоминает коробку из-под обуви?!

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Тем не менее, гошивоны или гошители (goshitel или goshiwon) в Южной Корее считаются чуть ли не самым популярным типом бюджетного жилья, в котором проживают по большей части мигранты, рабочие с очень невысокими доходами и простые студенты.

Само понятие «Goshiwon» происходит из двух слов: Goshi (고시) – «экзамен» и won (원) «место» или «дом». История же возникновения в Южной Корее квартир размером с наперсток связана непосредственно с суровыми студенческими буднями и уходит своими корнями в 70-е годы прошлого столетия.

Именно тогда в крупных южнокорейских городах впервые появились дешевые комнаты, оснащенные лишь небольшой кроватью и рабочим столом – собственно, тем минимумом, который был необходим студентам для подготовки к важным экзаменам.

Чтобы в будущем претендовать на должность высокопоставленного государственного чиновника или же получить работу дипломата, многие корейские студенты вынуждены начинать подготовку к сложнейшим вступительным экзаменам заблаговременно: как правило, за 2-3 года до поступления в университет.

Ну а чтобы никакие посторонние дела не отвлекали их от учебы, в комнате не должно было быть ничего лишнего. Будущие студенты обязаны были заниматься только учебой, прерываясь лишь на еду и сон. Со временем гошивоны перестали считаться исключительно студенческим жильем, и маленькие комнатки все чаще стали арендовать работающие люди (и местные, и приезжие), бюджет которых не позволял им снять полноценную квартиру.

Как правило, располагаются гошивоны исключительно в больших городах, поскольку именно туда направляются люди в поисках лучшей жизни и более привлекательных предложений по работе. И, по понятным причинам, больше всего их в Сеуле – столице Южной Кореи. Стоимость аренды самого доступного столичного гошивона составляет 200 000–250 000 вон (порядка 17 000 рублей) в месяц, что, конечно же, намного дешевле, чем аренда даже самой простенькой однокомнатной квартиры все в том же Сеуле.

Чаще всего в таком гошивоне имеется кровать, письменный стол и шкаф для вещей, а вот все остальные «удобства» в виде душа и туалета делятся с другими жильцами. А их, поверьте, немало – более 20 человек на этаже. В самом бюджетном гошивоне нет окон и кухни, однако в Сеуле можно найти вариант с собственной кухней или хотя бы чем-то похожим на кухню, однако и стоимость аренды такой комнаты будет значительно выше.

В некоторых гошивонах функцию импровизированного свободного пространства выполняет крыша, на которой жители могут, например, отдохнуть, подышать свежим воздухом, перекусить с видом на город или развесить на просушку одежду после стирки.

Арендаторы нередко используют крышу как место для хранения дополнительных вещей: например, подушек и одеял. Однако из-за ненадлежащих условий хранения вещи быстро изнашиваются, портятся и просто приходят в негодность. Но делать нечего – другого хранилища у обитателей гошивонов нет.

Для сравнения, аренда максимально компактной «однушки» обходится корейским гражданам где-то в 24 миллиона вон (порядка 1 600 000 рублей) за двухлетний контракт «jeonse», который представляет собой крупный депозит, выплачиваемый в начале аренды вместо ежемесячной арендной платы.

Это огромные деньги, которые едва ли найдутся у взрослых работающих граждан Южной Кореи, не говоря уж о студентах или заезжих мигрантах. Поэтому гошивоны представляют собой единственный доступный вариант жилья для людей с очень скромными доходами.

Несмотря на то, что мы привыкли считать Южную Корею высокоразвитой, прогрессивной и, что самое главное, благополучной страной, количество гошивонов на ее территории с каждым годом становится только больше.

Так, согласно данным, опубликованным правительством Южной Кореи, в 2020 году в Сеуле насчитывалось порядка 8 000 жителей гошивонов, а в провинции Кенгидо - около 4 984 человек. Более того, гошивоны стали появляться и в более дорогих кварталах столицы, таких как Чунгдамдон и Дококдонг, и с ценником повыше - от 400 000 вон до 600 000 вон (около 40 000 рублей) в месяц.

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Метки: В Южной Корее   Жизнь   бедность   бедные люди   гошивоны   люди   
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14  комментариев
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9k
Allmaster Час назад
В любой стране есть свои гошивоны.
Меня как то занесло в одну общагу.
Для многодетных одиночек похоже.
Был поражен в каких условиях.
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9k
mbr 5 минут назад
Но рассказывать про ужосы нам будут о Серверной Кореи.
Южная ничем не лучше, там откровенный фашизм и рабство.
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1k
DimBr 12 минут назад
Жильё для жёсткого интроверта и социофоба)
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11k
Zhora 19 минут назад
И чё? Я уверен, что за 30-40 км от Сеула в те же деньги уже можно снять квартиру. Но они предпочли жить в конуре, но зато в столице. Это их выбор.

Это как в центре Москвы любая собачья конура будет сдаваться в аренду по цене квартиры где-нибудь в Мытищах.
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1k
K_II_T 23 минуты назад
Пусть учатся и изучают:
Как плохо, что Китай строит пустые города.

И что проблема "курицы и яйца" в жилье должна решаться через появление жилья в самом густонаселенном месте.
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21k
Александр Полчаса назад
А потом рассказывают как в северной херово живут
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2k
Павел Христенко 57 минут назад
Свободная страна . Живи как хочешь и где хочешь и ни кто тебе не указ.
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12k
harlamov Час назад
Да, обратная сторона капитализма.
Что бы кто-то жировал, нужны те, за счёт кого проходит эта роскошная жизнь.
Обычно это конечно жители стран третьего мира, которых грабят и прожигают их богатства, но и своих граждан всегда можно кинуть и отправить в трущобы. Такая уж психология у капиталиста. Хоть бабушку, хоть ребенка, хоть родного брата, но ограбить надо обязательно.
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2k
Александр Касаткин Час назад
эти люди живут похуже многих, но и получше многих, есть еще более плохие условия.

но вот в целом, в квартире главное не кол-во метров, а уют и комфорт
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Anarasius
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