Девушка бросила своего парня после просмотра фильма «Барби»

Она утверждает, что это стало последней каплей, и она попросила молодого человека собрать вещи и уйти из ее квартиры.

«У нас были проблемы с его странными комментариями по поводу женщин, ЛГБТК-сообщества и других вещах. Но это было последней каплей. Я устала постоянно иметь дело с его неуважением, поэтому сказала, что всё кончено.»