Девушка бросила своего парня после просмотра фильма «Барби»

23-летняя девушка решила расстаться со своим молодым человеком и выгнать его из своей квартиры после просмотра фильма о Барби. Девушке надоели его взгляды на женщин и феминистские темы.
Фильмы могут разрушать целые семьи. Во всяком случае такой фильм, как «Барби». По крайней мере, как минимум одну пару. Своей личной трагедией поделилась пользовательница reddit. Девушка является большой поклонницей Греты Гервиг, которая сняла «Барби». Ее парню нравится Райан Гослинг. Собственно, больше о фильме он ничего не знал.
«Я знала о том, что фильм поднимает феминистские темы, и надеялась, что мой парень проникнется ими. Но по ходу просмотра он становился всё мрачнее, а мне из-за его реакции становилось все более грустно. Мы молча вышли из кинотеатра и не разговаривали, пока не сели в машину. Он сказал, что был глубоко оскорблен фильмом и что я должна была идти в кино со своими подругами, а не с ним», — пишет девушка.
Она утверждает, что это стало последней каплей, и она попросила молодого человека собрать вещи и уйти из ее квартиры.
«У нас были проблемы с его странными комментариями по поводу женщин, ЛГБТК-сообщества и других вещах. Но это было последней каплей. Я устала постоянно иметь дело с его неуважением, поэтому сказала, что всё кончено.»
«Все равно больше ни секунды не хочу с тобой жить», — отреагировал парень, собрал вещи и ушел. «Хуже всего, что он, кажется, пропал без вести… Не могу поверить, что все это произошло из-за чертового фильма про Барби», — сокрушается девушка.
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