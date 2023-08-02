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Девушка бросила своего парня после просмотра фильма «Барби»

Девушка бросила своего парня после просмотра фильма «Барби»

Автор:
02 августа 2023 07:31
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   барби   в мире   люди   отношения   фильм   
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23-летняя девушка решила расстаться со своим молодым человеком и выгнать его из своей квартиры после просмотра фильма о Барби. Девушке надоели его взгляды на женщин и феминистские темы.

Фильмы могут разрушать целые семьи. Во всяком случае такой фильм, как «Барби». По крайней мере, как минимум одну пару. Своей личной трагедией поделилась пользовательница reddit. Девушка является большой поклонницей Греты Гервиг, которая сняла «Барби». Ее парню нравится Райан Гослинг. Собственно, больше о фильме он ничего не знал.

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«Я знала о том, что фильм поднимает феминистские темы, и надеялась, что мой парень проникнется ими. Но по ходу просмотра он становился всё мрачнее, а мне из-за его реакции становилось все более грустно. Мы молча вышли из кинотеатра и не разговаривали, пока не сели в машину. Он сказал, что был глубоко оскорблен фильмом и что я должна была идти в кино со своими подругами, а не с ним», — пишет девушка.

Она утверждает, что это стало последней каплей, и она попросила молодого человека собрать вещи и уйти из ее квартиры.

«У нас были проблемы с его странными комментариями по поводу женщин, ЛГБТК-сообщества и других вещах. Но это было последней каплей. Я устала постоянно иметь дело с его неуважением, поэтому сказала, что всё кончено.»

«Все равно больше ни секунды не хочу с тобой жить», — отреагировал парень, собрал вещи и ушел. «Хуже всего, что он, кажется, пропал без вести… Не могу поверить, что все это произошло из-за чертового фильма про Барби», — сокрушается девушка.

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Метки: Жизнь   барби   в мире   люди   отношения   фильм   
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12  комментариев
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56k
zloykoyot 57 минут назад
"Не могу поверить, что все это произошло из-за чертового фильма про Барби», сокрушается девушка." Да нет, это произошло из-за того, что ты при3,14зднутая на всю башку кукушка. Странно что пацан от тебя ранее не свалил.
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17k
K7OO 2 минуты назад
Да, крутейшая история. Даже жаль, что это просто реклама говнофильма для тупорылых.
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1k
Карл Колбасов 15 минут назад
Повезло парню что расстался с этой дурой. Она бы его [мат].
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15k
Мистер Фикс 18 минут назад
Молодец мужик.
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59k
Александр 36 минут назад
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15k
FatZilla Час назад
Мужику повезло, а мог бы с ней официально в брак вступить, а потом обнаружить что у неё в голове. И пришлось бы алименты платить (в США, вроде даже жёнам алименты платят, а не только детям)
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1k
Бэмсяра Час назад
а где якубеня с сосиской?)))
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2k
Victor Час назад
рад за парня. все лучше, чем потом бы она всю жизнь ему мозг 2.71бала
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4k
Еркен 2 часа назад
Интересно люди вечно требующие уважение к себе или к своим взглядам, сами понимают что надо проявлять уважение и к тем, у кого другое мнение?
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9k
Гомерчик 2 часа назад
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