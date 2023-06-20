Поэтесса и телеведущая, повлиявшая на «Песню года» и становление песенной культуры

Среди работ поэтессы были и другие положенные на музыку стихи: «Цветёт черемуха к похолоданию» (Татьяна Петрова), «Этот май» (Евгений Мартынов), «Это я была» (Валентина Толкунова).

Татьяна также писала тексты, стихи и сценарии для театральных постановок и мюзиклов.