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Поэтесса и телеведущая, повлиявшая на «Песню года» и становление песенной культуры

Поэтесса и телеведущая, повлиявшая на «Песню года» и становление песенной культуры

Автор:
20 июня 2023 10:39
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Музыка   СССР   Становление   Татьяна Коршилова   история   передача   песня   поэзия   стихи   телевидение   
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Эта женщина повлияла не только на становление популярной советской передачи. Татьяна Коршилова успела бы сделать для отечественной культуры ещё много, но всё изменил случай.

Таня Иванова родилась в 1946 в творческой семье. Все её родные, так или иначе, были связаны с искусством. Супругом девушки тоже стал артист – либреттист, режиссёр-постановщик Николай Николаевич Коршилов, с которым она познакомилась в Московском театре оперетты, где работала заведующей литературным отделом.

С 60-х девушка начала работать в журналистике, а 70-х попала на телевидение. Она работала редактором, сценаристом и в разное время вела популярные передачи, среди которых «С песней по жизни», «Шире круг» и, конечно, «Песня года». Именно благодаря Татьяне Петровне граждане СССР смогли  познакомиться с такими достойными зарубежными исполнителями как Джо Дассен, Мирей Матье, «Бони-М», оркестр Поля Мориа и не только. Во время съёмок цикла «С песней по жизни» ей пришлось немало поездить по стране. Она помогла найти исполнителей, которые впоследствии заняли достойное место на эстраде. Среди  них Роза Рымбаева, Надежда Чепрага и другие.

Писать Татьяна начала с детства, а в юности, ещё во время учёбы в школе, уже печаталась. Это увлечение осталось навсегда, несмотря на смену рода деятельности.

За время работы в сфере журналистики и на телевидении женщина познакомилась со многими представителями творческой среды. Среди них был и композитор Евгений Птичкин – автор более чем ста песен, который писал в основном для кинофильмов. Татьяна показала ему своё стихотворение «Сон-трава» и попросила оценить. Мэтру оно понравилось. И когда он работал над песнями к фильму «Опасные друзья», то положил его на музыку.

Так появилось знаковое произведение в творчестве Коршиловой, которое люди знают как «У беды глаза зелёные…». В фильме песню исполнил солист группы «Аякс» Сергей Беликов, а потом она вошла в репертуар Валентины Толкуновой и получила ещё массу перепевок.

Среди работ поэтессы были и другие положенные на музыку стихи: «Цветёт черемуха к похолоданию» (Татьяна Петрова), «Этот май» (Евгений Мартынов), «Это я была» (Валентина Толкунова).

Татьяна также писала тексты, стихи и сценарии для театральных постановок и мюзиклов.

Роковую роль сыграл именно разъездной характер работы Коршиловой. Осенью 1982 года женщина поехала в Суздаль на съёмки очередной телепередачи. 4 сентября случилось несчастье: автомобиль, в котором ехала поэтесса, попал в аварию. Женщина скончалась, неделю не дожив до своего 36-летия.

Проникновенность и оригинальность в сочетании с лёгкостью подачи программ, в которых принимала участие Коршилова, отмечали как эксперты, так и зрители. Сама Татьяна, хоть и не была профессиональным музыкантом, но шла по жизни рука об руку с этим искусством. И сделала очень много для становления отечественной культуры. Только, к сожалению, её личная песня оказалась слишком короткой.

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Метки: Музыка   СССР   Становление   Татьяна Коршилова   история   передача   песня   поэзия   стихи   телевидение   
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