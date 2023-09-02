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Интересные снимки известных людей

Интересные снимки известных людей

Автор:
02 сентября 2023 21:48
Метки: Музыка   СССР   история   кино   фото   
325
30

Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей!

Фотографии известных людей, сделанные в 80-е годы.

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: Музыка   СССР   история   кино   фото   
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8  комментариев
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81k
Доктор Джонс 4 часа назад
Просто интересно, что это такое на самом видном месте?
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81k
Доктор Джонс 4 часа назад
Что это за аппарат?
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Юганск

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