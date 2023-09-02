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Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей!
Фотографии известных людей, сделанные в 80-е годы.
Интересного вам просмотра!
2.
Юрий Соломин, Элина Быстрицкая, Иван Любезнов, Виктор Борцов, Роман Филиппов, Елена Цыплакова, Виталий Соломин и Нелли Корниенко, 1982 год
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4.
Людмила Сенчина исполняет роль доброй феи в советско-американском детском мюзикле «Дитя мира», 1986 год
8.
Ведущие телемоста Москва - София: советский актер Дмитрий Харатьян и болгарская студентка Вилетта Георгиева, 1985 год
9.
Евгений Петросян и ансамбль «Каламбур»: С. Федосова, Е. Степаненко, М. Перепечай, Г. Сазоновой, И. Руха, в спектакле «Как вы поживаете?», 1986 год
12.
Старший тренер сборной СССР по хоккею Виктор Тихонов, Армен Джигарханян и тренер сборной СССР по хоккею Владимир Юрзинов в Новогорске, 1984 год
13.
Виктор Цой, актриса Нина Ильина и режиссер Рашид Нугманов на кинофестивале «Золотой Дюк», 1988 год
15.
Кинорежиссер Николай Губенко за работой, 1987 год
В период с 1987 года по 1989 год Губенко был главным режиссером и художественным руководителем Театра на Таганке.
19.
Вячеслав Зайцев работает над костюмом чемпионки мира по фигурному катанию Натальи Бестемьяновой, 1987 год
20.
Ведущий конкурса красоты «Московская красавица-88» Леонид Якубович с участницей конкурса, 1988 год
26.
Николай Фоменко, Андрей Заблудовский и Максим Леонидов во время выступления на гала-концерте во Дворце спорта «Динамо», 1987 год
"Из песни слова не выкинешь"...
28.
Режиссер Сергей Герасимов и артистка Тамара Макарова у себя дома, 1980 год
Тамара Макарова была спутницей и музой выдающегося советского кинорежиссёра Сергея Герасимова. Рука об руку они прошли большой творческий путь.
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