Дерзкое ограбление в подъезде многоквартирного дома

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На кадрах камер видеонаблюдения видно, как женщина входит в подъезд, а за ней бежит парень. Но дверь перед ним захлопывается. Однако он набирает какой-то номер на домофоне и просит открыть дверь. Ему открывают.
Проникнув в подъезд, он ловит жертву у лифта и, недолго думая, срывает с нее золотую цепочку. При этом женщина падает и ударяется головой о стену.
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