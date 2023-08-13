FISHKINET
Сообщество Криминал 2053 поста • 353 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Дерзкое ограбление в подъезде многоквартирного дома

Дерзкое ограбление в подъезде многоквартирного дома

Автор:
13 августа 2023 10:27
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   криминал   люди   новости   ограбление   подъезд   цепочка   
500
1
2


На кадрах камер видеонаблюдения видно, как женщина входит в подъезд, а за ней бежит парень. Но дверь перед ним захлопывается. Однако он набирает какой-то номер на домофоне и просит открыть дверь. Ему открывают.


Проникнув в подъезд, он ловит жертву у лифта и, недолго думая, срывает с нее золотую цепочку. При этом женщина падает и ударяется головой о стену.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Видео   криминал   люди   новости   ограбление   подъезд   цепочка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

41155



Другие посты автора
Популярное в сообществах
14 советских плакатов, которые делались на полном серьёзе, но сегодня вызывают недоумение и улыбку
14 советских плакатов, которые делались на полном серьёзе, но сегодня вызывают...
Больной кот пришёл на порог семьи, надеясь, что ему помогут
Больной кот пришёл на порог семьи, надеясь, что ему помогут
Набирающие популярность в сообществах
Бродя по Санкт-Петербургу
Бродя по Санкт-Петербургу
АвтоВсячина
АвтоВсячина
В Китае раскрыли контрабандиста, незаконно перевозившего целый склад (2 фото)
В Китае раскрыли контрабандиста, незаконно перевозившего целый склад (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Я теперь тоже хочу

Лучшие демотиваторы
Баба без задницы как село без церкви

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#машина#интересно#США#Прикол#животные#картинки#Приколы#Россия
#Юмор#автомобили#СССР#истории#факты#подборка#новости#кино#Прошлое#в мире
#люди#автомир#интересное#Китай#Автовсячина#ДТП#сарказм#обман#деньги#фильм
Годы свадьбе не помеха: трогательная история любви двух пенсионеров Годы свадьбе не помеха: трогательная история любви двух пенсионеров Грабители застали супружескую пару врасплох Грабители застали супружескую пару врасплох 12 редких фотографий американских преступников прошлого 12 редких фотографий американских преступников прошлого Владелец магазина не позволил грабителю сбежать Владелец магазина не позволил грабителю сбежать Самокатчик сбил 8-летнего мальчика: ребёнок получил открытый перелом челюсти Самокатчик сбил 8-летнего мальчика: ребёнок получил открытый перелом челюсти В Москве разбойники ограбили проститутку В Москве разбойники ограбили проститутку

На что жалуетесь?

Вернуться