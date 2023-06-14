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В Госдуме решили запретить в России операции по смене пола

В Госдуме решили запретить в России операции по смене пола

Автор:
14 июня 2023 13:37
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Госдума   видео   законопроект   операция   охрана здоровья   смена пола   
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А также менять пол в документах, не прибегая к хирургическому вмешательству.

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал депутатам поддержать на сегодняшнем пленарном заседании законопроект, запрещающий смену пола в России. Очевидно сегодня, в первом чтении, его поддержат.


Законопроект нацелен на запрет смены пола по желанию пациента. При этом хирургическое вмешательство при лечении врождённых аномалий у детей допускается, но не одним врачом, а только "по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения". Перечень учреждений и сотрудников, принимающих такие решения, ещё предстоит определить.

Помимо прочего, в новом законопроекте предусмотрен ещё один запрет, но уже для органов ЗАГС. В случае принятия поправок в закон "Об актах гражданского состояния" там не смогут вносить в документы изменения на основе справок о смене пола, выданных медицинскими организациями. Такие справки за 30-60 тысяч рублей с удовольствием выписывают частные клиники, отмечал спикер Госдумы Володин на одном из заседаний.


Можно предположить, что с большой долей вероятности закон примут и во втором, и в третьем чтениях. По словам экс спикера Госдумы Петра Толстого, инициативу поддерживают более 400 парламентариев.

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Метки: Госдума   видео   законопроект   операция   охрана здоровья   смена пола   
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10  комментариев
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57k
alertol Час назад
а если я до этого закона уже ламинат купил, это ещё законно?
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1k
Mil-ast 3 минуты назад
Нужно думе запретить принимать идиотские законы
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65
Александр Портениер 52 минуты назад
Вопрос аудитории Если отрезать пи.......н и заявить что ты женщина можно-ли выйти на пенсию на пять лет раньше?
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31k
Ego sum qui sum Час назад
твоюж, только дома полы поменять собрался...
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1k
Николай Час назад
Зачем запрещать?!, пусть режут гениталии, чтоб больше не размножались, даже случайным образом, и сразу в дурку в обязательном порядке, с лишением водительских прав, разрешения на оружие, и т.д.
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6k
workmen77 2 часа назад
Надо же, в коим то веке, депутаты озаботились снижением рождаемости и жизни населения. А сокращение расходов на медицину, снижение требований к безопасности автомобилей и СВО - не снижает то, о чем они так заботятся? Но видимо в их голове угроза рождаемости только исходит от трансгендеров и гомосеков.
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