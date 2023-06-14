В Госдуме решили запретить в России операции по смене пола

А также менять пол в документах, не прибегая к хирургическому вмешательству.
Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал депутатам поддержать на сегодняшнем пленарном заседании законопроект, запрещающий смену пола в России. Очевидно сегодня, в первом чтении, его поддержат.
Законопроект нацелен на запрет смены пола по желанию пациента. При этом хирургическое вмешательство при лечении врождённых аномалий у детей допускается, но не одним врачом, а только "по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения". Перечень учреждений и сотрудников, принимающих такие решения, ещё предстоит определить.
Источник:
Помимо прочего, в новом законопроекте предусмотрен ещё один запрет, но уже для органов ЗАГС. В случае принятия поправок в закон "Об актах гражданского состояния" там не смогут вносить в документы изменения на основе справок о смене пола, выданных медицинскими организациями. Такие справки за 30-60 тысяч рублей с удовольствием выписывают частные клиники, отмечал спикер Госдумы Володин на одном из заседаний.
Можно предположить, что с большой долей вероятности закон примут и во втором, и в третьем чтениях. По словам экс спикера Госдумы Петра Толстого, инициативу поддерживают более 400 парламентариев.
Источник:
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста