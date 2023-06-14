В Госдуме решили запретить в России операции по смене пола

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал депутатам поддержать на сегодняшнем пленарном заседании законопроект, запрещающий смену пола в России. Очевидно сегодня, в первом чтении, его поддержат.

Законопроект нацелен на запрет смены пола по желанию пациента. При этом хирургическое вмешательство при лечении врождённых аномалий у детей допускается, но не одним врачом, а только "по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения". Перечень учреждений и сотрудников, принимающих такие решения, ещё предстоит определить.