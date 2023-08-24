Удивительная женщина Холли Берри

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Актриса платит алименты уже двум бывшим мужьям при том, что дети от них опекаются совместно и живут попеременно, то с мамой, то с папой.
Причина такого решения весьма интересна — ее доход больше, чем доходы мужей и чтобы они могли обеспечить детям достойные условия, женщина обязана платить деньги им.
Первому супругу она раньше платила по 16 тысяч долларов в месяц, сейчас ей удалось добиться снижения суммы выплат до 8 тысяч долларов.
Ещё одному бывшему муженьку полагается всё те же 8 тысяч долларов и 4,3% от гонораров певицы, которые будут превышать 2 млн. долларов.
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