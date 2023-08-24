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Удивительная женщина Холли Берри

Удивительная женщина Холли Берри

Автор:
24 августа 2023 11:20
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Мужья   алименты   дети   знаменитости   отношения   развод   холли берри   
1449
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Актриса платит алименты уже двум бывшим мужьям при том, что дети от них опекаются совместно и живут попеременно, то с мамой, то с папой.

Причина такого решения весьма интересна — ее доход больше, чем доходы мужей и чтобы они могли обеспечить детям достойные условия, женщина обязана платить деньги им.

Первому супругу она раньше платила по 16 тысяч долларов в месяц, сейчас ей удалось добиться снижения суммы выплат до 8 тысяч долларов.


Ещё одному бывшему муженьку полагается всё те же 8 тысяч долларов и 4,3% от гонораров певицы, которые будут превышать 2 млн. долларов.

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Метки: Мужья   алименты   дети   знаменитости   отношения   развод   холли берри   
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4  комментария
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27k
Мрачный мачо 43 минуты назад
"...4,3% от гонораров певицы" Она фигуристка
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5k
Атомный Крот Полчаса назад
Халли Берри несет нового мужа домой.
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285
Arts Sitnikov Час назад
"...и 4,3% от гонораров певицы,.."????? Афтар забудь комбинации клавиш Ctrl+C и Ctrl+V, сука...
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