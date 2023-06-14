<<Лингвисты назвали 5 древнейших языков, на которых говорят по сей день>>

Мы начали общаться с помощью языков где-то от 50 000 до 2 миллионов лет назад. С тех пор язык стал определяющей чертой человеческого существования и главным средством коммуникации. Недавно лингвисты рассказали, на каких древнейших языках и их формах люди разговаривают до сих пор.
Как определили лингвисты, люди начали общаться с помощью языков от 50 000 до 2 миллионов лет назад. В какой-то момент истории язык стал определяющей чертой человеческого существования. Что касается древних языков, отследить их происхождение и историю можно только по текстам и письменам, которые сохранились и дошли до нас из древности. Недавно лингвисты в очередной раз выяснили, какие древнейшие языки всё ещё используются в мире.
В список попали иврит, арамейский, тамильский, китайский и греческий языки. Они являются одними из древнейших языков, на которых в той или иной форме говорят и сегодня. Конечно, многие языки эволюционировали с течением времени. Например, на греческом языке говорят уже более 3000 лет. Но древним философам, которые говорили на греческом “койне” (распространённая форма греческого языка, возникшая в постклассическую античную эпоху), было бы трудно понять современных греков, и наоборот. То же самое с ивритом, которому также более 3000 лет. Иврит на улицах современного Израиля сильно отличается от того, каким он был 3000 лет назад даже в одном и том же регионе.
Тамильский язык - тоже довольно древний. Это самый южный из дравидийских языков, но сейчас он является одним из 22 государственных языков Индии. Древнейший из дошедших до нас тамильских текстов, Толкаппиям, написан джайнским монахом около 200 года нашей эры. Это классический литературный язык, но на нём всё ещё говорят миллионы людей в индийском штате Тамилнад, а также Шри-Ланке, Малайзии и Сингапуре. Что касается других языков, арабский зародился в 8 веке до н.э., архаичная форма китайского существует 3000 лет, а санскриту - также более 3000 лет. Также интерес представляет эускера - древний язык Страны Басков, а также литовский и латышский языки, дифференциация между которыми началась в первом веке н. э.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
----------
<<В список попали иврит, арамейский, тамильский, китайский и греческий языки.>>
----------
какляцкую мову пропустили. щас потомки древних укров вонь поднимут что их и тут притесняют, и теперь им должны за это оскорбление денег заплатить
==================
Еще бы.
Ведь 3 тысячи лет назад в Палестине, как и 2000 лет назад там же говорили на арамейском.
А иврит был языком иудейских священников.
А дальше рецепт копчёного в мидиях птеродактиля,но неразборчиво......
Это литувисы писали? Ну пусть и пясдуют обратно в историческую родину Индию.