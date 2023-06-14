<<Лингвисты назвали 5 древнейших языков, на которых говорят по сей день>>

В список попали иврит, арамейский, тамильский, китайский и греческий языки. Они являются одними из древнейших языков, на которых в той или иной форме говорят и сегодня. Конечно, многие языки эволюционировали с течением времени. Например, на греческом языке говорят уже более 3000 лет. Но древним философам, которые говорили на греческом “койне” (распространённая форма греческого языка, возникшая в постклассическую античную эпоху), было бы трудно понять современных греков, и наоборот. То же самое с ивритом, которому также более 3000 лет. Иврит на улицах современного Израиля сильно отличается от того, каким он был 3000 лет назад даже в одном и том же регионе.