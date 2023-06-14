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Лингвисты назвали 5 древнейших языков, на которых говорят по сей день

Лингвисты назвали 5 древнейших языков, на которых говорят по сей день

Автор:
14 июня 2023 21:58
Сообщество : Факты
Метки: в мире   древние языки   интересно   интересное   факт   факты   фото   язык   языки   
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Мы начали общаться с помощью языков где-то от 50 000 до 2 миллионов лет назад. С тех пор язык стал определяющей чертой человеческого существования и главным средством коммуникации. Недавно лингвисты рассказали, на каких древнейших языках и их формах люди разговаривают до сих пор.

Как определили лингвисты, люди начали общаться с помощью языков от 50 000 до 2 миллионов лет назад. В какой-то момент истории язык стал определяющей чертой человеческого существования. Что касается древних языков, отследить их происхождение и историю можно только по текстам и письменам, которые сохранились и дошли до нас из древности. Недавно лингвисты в очередной раз выяснили, какие древнейшие языки всё ещё используются в мире.

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В список попали иврит, арамейский, тамильский, китайский и греческий языки. Они являются одними из древнейших языков, на которых в той или иной форме говорят и сегодня. Конечно, многие языки эволюционировали с течением времени. Например, на греческом языке говорят уже более 3000 лет. Но древним философам, которые говорили на греческом “койне” (распространённая форма греческого языка, возникшая в постклассическую античную эпоху), было бы трудно понять современных греков, и наоборот. То же самое с ивритом, которому также более 3000 лет. Иврит на улицах современного Израиля сильно отличается от того, каким он был 3000 лет назад даже в одном и том же регионе.

Тамильский язык - тоже довольно древний. Это самый южный из дравидийских языков, но сейчас он является одним из 22 государственных языков Индии. Древнейший из дошедших до нас тамильских текстов, Толкаппиям, написан джайнским монахом около 200 года нашей эры. Это классический литературный язык, но на нём всё ещё говорят миллионы людей в индийском штате Тамилнад, а также Шри-Ланке, Малайзии и Сингапуре. Что касается других языков, арабский зародился в 8 веке до н.э., архаичная форма китайского существует 3000 лет, а санскриту - также более 3000 лет. Также интерес представляет эускера - древний язык Страны Басков, а также литовский и латышский языки, дифференциация между которыми началась в первом веке н. э.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в мире   древние языки   интересно   интересное   факт   факты   фото   язык   языки   
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12  комментариев
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13k
Shtoppi Час назад
<<Лингвисты назвали 5 древнейших языков, на которых говорят по сей день>>
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<<В список попали иврит, арамейский, тамильский, китайский и греческий языки.>>
----------
какляцкую мову пропустили. щас потомки древних укров вонь поднимут что их и тут притесняют, и теперь им должны за это оскорбление денег заплатить
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18k
Дмитрий 9 минут назад
Свой последний ролик тов. Энциклоп посвятил как раз тамильскому языку. Кто интересуется -- очень рекомендую.
Ссылка www.youtube.com
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1k
Николай 15 минут назад
йа ниплоха знайу олбанскей
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7k
rutt 21 минуту назад
Как же, все знаем "Древние литовские и латышские пасаки в трёх томах.
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18k
Сергей Полчаса назад
Есть очень древние цивилизации, от которых осталась письменность. Но расшифровать ее пока не получается. Но письменность вторична по отношению к речи. Вроде как антропологи определяют способность к речи при помощи изучения строения нижней челюсти... Однако шимпанзе вполне могут осваивать язык жестов, и кто знает... Жесты -тоже язык и для него на хрен не нужна членораздельная речь. Сравнительная лингвистика умеет определять самый древний язык из тех, что существуют сейчас в более-менее живом виде, а совсем "мертвых" языков без письменности на может знать никто
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1k
Nick Полчаса назад
Я умею говорить и понимать на кошачьем. А он по-древнее нашего человеческого будет :)
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31k
albedo Полчаса назад
Иврит на улицах современного Израиля сильно отличается от того, каким он был 3000 лет назад даже в одном и том же регионе.
==================
Еще бы.
Ведь 3 тысячи лет назад в Палестине, как и 2000 лет назад там же говорили на арамейском.
А иврит был языком иудейских священников.
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7k
Дмитрий 40 минут назад
Мда. Тут недалече есть тема, где самые "старые" обнаруженные следы, принадлежащие предку человека, оценены в 135-500 т. лет. Интересно! Если следам максимум 500 т. лет, как и кто узнал, что "общаться" стали 2 млн.(!) лет назад? Ну просто так. Вопрос с поверхности так сказать.
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10k
au3 46 минут назад
"Также интерес представляет эускера - древний язык Страны Басков, а также литовский и латышский языки, дифференциация между которыми началась в первом веке н. э."

Это литувисы писали? Ну пусть и пясдуют обратно в историческую родину Индию.
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