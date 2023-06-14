Бельгиец инсценировал свою смерть, чтобы преподать близким урок, но его не все поняли

Житель Бельгии разыграл родных и близких, а когда те собрались на похороны, прилетел на церемонию на вертолёте.
45-летний Дэвид Бертен инсценировал свою смерть, чтобы посмотреть как на его кончину отреагируют родные и близкие. В последнее время, по словам бельгийца, он не ощущал тепла в своей большой семье и чувствовал себя забытым и заброшенным. "Меня никогда никуда не приглашают. Меня никто не видит. Мы все отдалились друг от друга", - сетовал он, наблюдая, как братья-сестёры и другие родные отдаляются друг от друга.
Тогда-то Бертен и придумал эту затею, с которой втайне поделился со своей женой и детьми. Они помогли осуществить план бельгийца, оповестив всех родственников о его смерти. Дети также оставили в соцсетях трогательные комментарии в духе "на кого ты нас, папа, покинул". К назначенному времени похорон на церемонию прибыли родные и друзья Бертена, а через время
как волшебник в голубом вертолёте с небес спустился сам герой дня.
Близкий друг Бертена Томас Фаут поделился видео, на котором он обнимает друга, подписав этот ролик эмоциональным "ты нас достал". "Клянусь, я плакал, а потом у меня был шок, приятель, мы тебя очень любим", - повторял он, несмотря на обман своего друга.
А вот некоторые из родных, которые и раньше были невысокого мнения о Бертене, увлекшимся Тик-Током ( и возможно запилившим этот пранк на самом деле ради лайков), разозлились. Кстати, затею блогера не поняли и его подписчики, посчитавшие, что розыгрыш выглядит слишком жестоким. Хотя сам шутник говорит, что идея была стоящей и удалась на все 100%. Даже те из родственников, кто не пришёл на похороны, после позвонили и заявили, что рады тому, что их близкий оказался жив. Верим, да.
Интересно, если бельгиец умрёт по-настоящему, кто придёт на его похороны?
Источник:
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
Тем более, что всё готово, все собрались.
--
Крутись как хочешь, но похороны завтра в три.
а вот если кто из гостей на таких то радостях этого покойничка да подсвечником приложит , да так , что он богу душу отдаст ....
судить за убийство покойника то как?
надругательство над трупом или убийство?
Спустя несколько месяцев...
- Теща моя дорогая... маааама.... любимая моя... Делай, что хочешь, выкручивайся, как хочешь, - ПОХОРОНЫ ЧЕРЕЗ ЧАС!
После его выходки - друзей, наверное, у него нет. Ну ты же умер, все.
Здравия и многая лета.