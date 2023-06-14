Бельгиец инсценировал свою смерть, чтобы преподать близким урок, но его не все поняли

45-летний Дэвид Бертен инсценировал свою смерть, чтобы посмотреть как на его кончину отреагируют родные и близкие. В последнее время, по словам бельгийца, он не ощущал тепла в своей большой семье и чувствовал себя забытым и заброшенным. "Меня никогда никуда не приглашают. Меня никто не видит. Мы все отдалились друг от друга", - сетовал он, наблюдая, как братья-сестёры и другие родные отдаляются друг от друга.

Тогда-то Бертен и придумал эту затею, с которой втайне поделился со своей женой и детьми. Они помогли осуществить план бельгийца, оповестив всех родственников о его смерти. Дети также оставили в соцсетях трогательные комментарии в духе "на кого ты нас, папа, покинул". К назначенному времени похорон на церемонию прибыли родные и друзья Бертена, а через время как волшебник в голубом вертолёте с небес спустился сам герой дня.