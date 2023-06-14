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Бельгиец инсценировал свою смерть, чтобы преподать близким урок, но его не все поняли

Бельгиец инсценировал свою смерть, чтобы преподать близким урок, но его не все поняли

Автор:
14 июня 2023 15:17
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: prank   Бельгия   видео   инсценировка смерти   похороны   разыграл   смерть   
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Житель Бельгии разыграл родных и близких, а когда те собрались на похороны, прилетел на церемонию на вертолёте.

45-летний Дэвид Бертен инсценировал свою смерть, чтобы посмотреть как на его кончину отреагируют родные и близкие. В последнее время, по словам бельгийца, он не ощущал тепла в своей большой семье и чувствовал себя забытым и заброшенным. "Меня никогда никуда не приглашают. Меня никто не видит. Мы все отдалились друг от друга", - сетовал он, наблюдая, как братья-сестёры и другие родные отдаляются друг от друга.


Тогда-то Бертен и придумал эту затею, с которой втайне поделился со своей женой и детьми. Они помогли осуществить план бельгийца, оповестив всех родственников о его смерти. Дети также оставили в соцсетях трогательные комментарии в духе "на кого ты нас, папа, покинул". К назначенному времени похорон на церемонию прибыли родные и друзья Бертена, а через время как волшебник в голубом вертолёте с небес спустился сам герой дня.



Близкий друг Бертена Томас Фаут поделился видео, на котором он обнимает друга, подписав этот ролик эмоциональным "ты нас достал". "Клянусь, я плакал, а потом у меня был шок, приятель, мы тебя очень любим", - повторял он, несмотря на обман своего друга.



А вот некоторые из родных, которые и раньше были невысокого мнения о Бертене, увлекшимся Тик-Током ( и возможно запилившим этот пранк на самом деле ради лайков), разозлились. Кстати, затею блогера не поняли и его подписчики, посчитавшие, что розыгрыш выглядит слишком жестоким. Хотя сам шутник говорит, что идея была стоящей и удалась на все 100%. Даже те из родственников, кто не пришёл на похороны, после позвонили и заявили, что рады тому, что их близкий оказался жив. Верим, да.


Интересно, если бельгиец умрёт по-настоящему, кто придёт на его похороны?


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Метки: prank   Бельгия   видео   инсценировка смерти   похороны   разыграл   смерть   
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23  комментария
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15k
Smiley 2 часа назад
Нужно было не обнимать, а хоронить.
Тем более, что всё готово, все собрались.
--
Крутись как хочешь, но похороны завтра в три.
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3k
Walther 9 минут назад
@издюлей-то хоть дали?
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4k
foggen2 Полчаса назад
Мальчик,который кричал "Волки!!!!!".....
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231
устал я от вас 45 минут назад
Волки, волки...
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1k
Демьян 46 минут назад
Ссылка youtu.be
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10k
GRuslan 50 минут назад
Не приглашают его никуда бл.ть. Такие сентиментальные дяди появляются от беззаботной жирной жизни. Как баба ведёт себя, которой не хватает внимания.
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1k
SmartCat101 56 минут назад
почтенная публика!!!! вопросс имею :
а вот если кто из гостей на таких то радостях этого покойничка да подсвечником приложит , да так , что он богу душу отдаст ....
судить за убийство покойника то как?
надругательство над трупом или убийство?
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16k
Голос Вселенной 59 минут назад
- Зять, дорогой мой любимый зять. Делай, что хочешь, выкручивайся, как хочешь, но похорони меня возле Кремлевской стены...
Спустя несколько месяцев...
- Теща моя дорогая... маааама.... любимая моя... Делай, что хочешь, выкручивайся, как хочешь, - ПОХОРОНЫ ЧЕРЕЗ ЧАС!
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25k
Михаил Сметанкин Час назад
Да если бы у меня друг инициировал свою смерть, я бы его убил бы!
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7k
Marlboro Час назад
45... походу у мужика кризис среднего возраста.
После его выходки - друзей, наверное, у него нет. Ну ты же умер, все.
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10k
Бритва Час назад
как можно настолько заскучать, имея жену, детей и вертолёт?
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1k
ChePaev 2 часа назад
типа, крутись теперь как хочешь, но все уже оплачено и похороны твои завтра))
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958
ruslan d 2 часа назад
Хорошо , что никто с горя не слег с нервным срывом ...
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49k
Сергей 2 часа назад
Блин , ну дебил....развет таким шутят?
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2k
RaiJu 2 часа назад
Значит что-то в тебе, а не в других. Мне бы было жалко родителей, я лишний раз не хочу их беспокоить.
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
Блин, думал Шурман кони двинул.
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