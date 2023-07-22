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Американский гробовщик рассказал, что же можно унести с собой в могилу

Американский гробовщик рассказал, что же можно унести с собой в могилу

Автор:
22 июля 2023 07:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   грудь   интересные факты   силикон   силиконовая грудь   смерть   
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Начинаем эту субботу с действительно важных новостей!

После того как импланты стали неотъемлемой частью современных модниц и модников, уже как-то сложно представить себе гламурных кицо без силикона. Грудь, попы, губы, короче говоря не человек, а силиконовая банка. Но что же происходит после того, как носитель идеальных частей тела умирает?


Гробовщик из Арканзаса (США), рассказал, что происходит с имплантами после смерти их хозяина. Даже если тело бальзамируют, то импланты не убирают.

«Если вас бальзамируют, бальзамирующая жидкость сохранит ткань и замедлит процесс разложения. Но если ты не забальзамирован, ты разложишься очень быстро. А сиськи все равно останутся. Они не собираются разлагаться».


“Жидкость для бальзамирования обезвоживает вас, и ваша кожа сморщивается, но ваши [поддельные] сиськи останутся прежними, а кожа вокруг них сморщится и в конечном итоге разложится”.


Ну а если учесть, что имплант, изготовленный с применением силикона, имеет срок годности порядка 200 лет, то будущих археологов ждут очень интересные скелеты. Так что сиськи смело можно забрать с собой в могилу.


И вот еще вам интересный факт с утра пораньше, при кремации, если крематорий работает круглосуточно, импланты из тела не удаляют. Силикон при нагревании взрывается и оседает на стенках печи, но на 7-8 кремацию огонь его уничтожит полностью.




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Метки: Видео   грудь   интересные факты   силикон   силиконовая грудь   смерть   
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Copycat 21 минуту назад
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Лаврентий 17 секунд назад
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