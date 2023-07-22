Американский гробовщик рассказал, что же можно унести с собой в могилу

Гробовщик из Арканзаса (США), рассказал, что происходит с имплантами после смерти их хозяина. Даже если тело бальзамируют, то импланты не убирают.

«Если вас бальзамируют, бальзамирующая жидкость сохранит ткань и замедлит процесс разложения. Но если ты не забальзамирован, ты разложишься очень быстро. А сиськи все равно останутся. Они не собираются разлагаться».