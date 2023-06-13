Уборная на орбите: как и где космонавты ходят в туалет

Тема, кстати, не особо известная - все знают, как там покорители Вселенной из разных тюбиков настоящим борщом славно питаются. А вот как Скрипочка с Геннадием Падалкой ходят по-маленькому или большому - мало кто знает. Но интересно же!

Проблема с туалетом возникла сразу же с разработкой первых космических кораблей в начале 1960-х годов. Причем первыми решили сей деликатный вопрос именно наши доблестные инженеры.

У Юрия Гагарина в его «Востоке» уже имелось особое ассенизационно-санитарное устройство (АСУ), что позволяло первому космонавту Земли сделать и большие и маленькие дела. Прямо на рабочем месте, как говорится. Впрочем, как считается, Юрию Алексеевичу оные девайсы не особо пригодились - не так долго пробыл в космосе.