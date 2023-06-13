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Уборная на орбите: как и где космонавты ходят в туалет

Уборная на орбите: как и где космонавты ходят в туалет

Автор:
13 июня 2023 10:28
Сообщество : Космос
Метки: интересно   космос   познавательно   туалет   факты   фото   
1671
8

Туалет - оно место вроде как непривычное, в слух о котором не говорят обычно. Но в то же время - ну никак человека без отхожего места, без уборной.

Тема, кстати, не особо известная - все знают, как там покорители Вселенной из разных тюбиков настоящим борщом славно питаются. А вот как Скрипочка с Геннадием Падалкой ходят по-маленькому или большому - мало кто знает. Но интересно же!

Проблема с туалетом возникла сразу же с разработкой первых космических кораблей в начале 1960-х годов. Причем первыми решили сей деликатный вопрос именно наши доблестные инженеры.

У Юрия Гагарина в его «Востоке» уже имелось особое ассенизационно-санитарное устройство (АСУ), что позволяло первому космонавту Земли сделать и большие и маленькие дела. Прямо на рабочем месте, как говорится. Впрочем, как считается, Юрию Алексеевичу оные девайсы не особо пригодились - не так долго пробыл в космосе.

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Первым же космонавтом, точно сделавшим в космосе и большое и малое дело, считается Валерий Быковский, летавший на орбиту в 1963-м году.

  • У меня космический стул случился, - исправно доложил тогда на Землю Валерий.
  • СтуК, что за космический стуК? Кто там Вам стучит? - неверно расслышав, переполошись в ЦУПе. А когда поняли, что случился все же стуЛ, дружно расхохотались...

Американцы же с межпланетным туалетом изрядно помучались. Их инженеры долго не могли сей момент обмозговать. Первый американский астронавт Алан Шеппард просто делал дела прямо в скафандр. И даже "Аполлоны" н Луну летали без нормального туалета. С подгузниками. Пакетами. С вот такой штукой, которая клеилась сами понимаете куда.

Иногда штука эта, несмотря на добротный клей, отклеивалась. И в космосе случались забавные курьезы.

Современные космические туалеты

Сегодня на тех же корабле "Союз", на МКС, есть вполне себе привычная уборная. Такие же как у нас дома. Но с поправкой на местные условия.

Сделан космический унитаз по принципу пылесоса. То бишь, понятная часть человеческого тела состыковывается с унитазом. Там при помощи мощного воздушного насоса создается вакуум, которые все отходы просто отсасывает.

Космические унитазы еще и оснащены особыми креплениями для ног, чтоб космонавту не отлететь в самый деликатный момент. Плюс оборудованы сиденьем, четко подогнанным под личную пятую точку каждого космонавта. Все ради того, чтоб не одна вредная капелька не сбежала и не начала по обитаемой капсуле плавать. :)

И да, особое устройство тут же фильтрует воздух, очищает его от вредных бактерий и противных запахов. Ибо воздух этот тут же возвращается в кабину - им еще дышать и дышать.

В общем, такая хитрая штука - не случайно стоит может хороший космический унитаз аж под 80 млн рублей!

На американских шаттлах система отличается - тут есть специальная воронка со шлангом, которая тоже понятно куда крепится. Потому заокеанский астронавт может и стоя свое дело делать.

А что же происходит с отходами "производства"? Нет, никуда на Луну их не отправляют.

Твердые отходы попадают в особые мешки, которые космонавты просто собирают в специальные контейнеры. И вместе с другим мелким мусором грузят в грузовые космические корабли "Прогресс", чтоб оные сгорели в верхних слоях атмосферы.

Жидкие же отходы могут после расщепления и очищения использоваться в так называемом замкнутом цикле орбитальной станции. То есть, с помощью дезинфицирующей жидкости снова стать водой. Правда, все же уже не питьевой.

***

Впрочем, самим космонавтам, особенно заокеанским, космические туалеты все равно кажутся сложными и неприятными штуками.

  • Худшее, что я в космосе видела - это туалет, - призналась как-то в интервью астронавтка Пегги Уилсон.

Эх, душка Пегги, это ты еще в Сибири в туалет зимой в минус тридцать не бегала - который в старой дырявой будке на краю двора. :)

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Метки: интересно   космос   познавательно   туалет   факты   фото   
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4  комментария
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18k
Вася 3 часа назад
и весь пост, просто для того, чтобы приплести очередной раз "невзначай" "аполлоны" и "лунную миссию".. Ух куда только темку не пихают, чуть ли не намёками
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20k
Вишенка Крокодилова 43 минуты назад
Туалет - место непривычное???
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4k
Vlamir 2 часа назад
Астронавтки, я помню, с дрелью в туалеты ходят и дырки сверлят!
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168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 3 часа назад
там наверно воняет как в плацкартном вагоне возле толчка..да космонавты сами об этом говорят.
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GoodNeon

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