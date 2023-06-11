Фотограф запечатлел статую Христа-Искупителя, держащую луну

Мужчина пытался сделать редкий снимок почти три года. И наконец-то у него это получилось!
Вероятно, вам уже попадалась эта фотография. 4 июня сего года бразильский фотограф Leonardo Sens запечатлел полную Луну прямо над статуей Христа-Искупителя (что стоит на вершине горы Корковаду в Рио-де-Жанейро), при этом подгадав момент и место съёмки так, что Христос кажется прямо-таки держащим Луну.Фотография смотрится очень необычно, поэтому вполне естественно сомнение из разряда «А не фотошоп ли это?».
Резюме: почти наверняка — нет, это не фотошоп! Во-первых, информация об этом снимке разошлась довольно широко даже по более-менее серьёзным сайтам; во-вторых, ряд моих сделанных буквально на коленке прикидок (из геометрии и астрономии) тоже говорит о том, что «всё сходится»!
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