Фотограф запечатлел статую Христа-Искупителя, держащую луну





Вероятно, вам уже попадалась эта фотография. 4 июня сего года бразильский фотограф Leonardo Sens запечатлел полную Луну прямо над статуей Христа-Искупителя (что стоит на вершине горы Корковаду в Рио-де-Жанейро), при этом подгадав момент и место съёмки так, что Христос кажется прямо-таки держащим Луну.Фотография смотрится очень необычно, поэтому вполне естественно сомнение из разряда «А не фотошоп ли это?».

