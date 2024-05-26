Перфекционизм — это отдельный вид удовольствия: 19 идеальных фотографий

. Ниже представлены фото, которые с легкостью снимут любое напряжение, так как вещи и предметы, изображенные на них, символизируют собой гармонию.
Муравьям нужно употреблять воду регулярно. Насекомое может продержаться без жидкости не более 2-3 дней. Любопытно, что муравьи пьют значительно больше воды, чем любое другое существо более крупного размера.
Автор этого замечательного торта Динара Каско. Девушка является известным пекарем и журналистом. Её технология создания сладостей стала невероятно популярной. Она предполагает использование 3D-печати.
Змея умеет узнавать своего хозяина по запаху. Чтобы приручить такого питомца и завоевать его доверие, придётся потратить несколько месяцев. За это время человек должен продемонстрировать, что не является источником опасности.
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