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Перфекционизм — это отдельный вид удовольствия: 19 идеальных фотографий

Перфекционизм — это отдельный вид удовольствия: 19 идеальных фотографий

Автор:
26 мая 2024 08:46
Сообщество : ФотоМир
Метки: идеально   кадр   перфекционизм   подборка   удовольствие   фото   
1072
20

. Ниже представлены фото, которые с легкостью снимут любое напряжение, так как вещи и предметы, изображенные на них, символизируют собой гармонию.

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Муравьям нужно употреблять воду регулярно. Насекомое может продержаться без жидкости не более 2-3 дней. Любопытно, что муравьи пьют значительно больше воды, чем любое другое существо более крупного размера.

Автор этого замечательного торта Динара Каско. Девушка является известным пекарем и журналистом. Её технология создания сладостей стала невероятно популярной. Она предполагает использование 3D-печати.

Змея умеет узнавать своего хозяина по запаху. Чтобы приручить такого питомца и завоевать его доверие, придётся потратить несколько месяцев. За это время человек должен продемонстрировать, что не является источником опасности.


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Метки: идеально   кадр   перфекционизм   подборка   удовольствие   фото   
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5  комментариев
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5k
Tuskub 39 минут назад
направление крышки и ручки чашки - этио не для "перфекциониста" - бесит )) ..да и линии на столе не совпадают с общим направлением ))
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3k
Froll 3 минуты назад
Морковь ещё и чистая.
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Musteline
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1558 постов (1518 в горячем)

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