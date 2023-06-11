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"Невидимое" бомбоубежище под бывшей чайной фабрикой. Вход оказался... в мусорке

"Невидимое" бомбоубежище под бывшей чайной фабрикой. Вход оказался... в мусорке

Автор:
11 июня 2023 09:28
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: бомбоубежище   в мире   заброшка   интересно   удивительно   фото   
3066
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Если есть завод, значит есть и бомбоубежище под ним. С городскими защитными сооружениями это правило работало с точностью в 95%, но и оставшиеся 5% бывает удаётся найти…

Сразу стоит отметить, что большинство гражданских и военных убежищ натренированный глаз прекрасно различает даже на спутниковых снимках. Про «полевые исследования» и вовсе говорить нечего. Наклонные входы, вентиляция и характерные контуры сразу выдают убежище и про поиски даже говорить смешно, вот же оно перед тобой!


Но с убежищем под старой чайной фабрикой была совсем другая история. Проще было бы признать, что его не существует, но свидетельства бывших заводчан указывали на обратное, вот только точного расположения никто так и не смог вспомнить.

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Фабрику закрыли 20 лет назад, а учения по ГО в пищевой промышленности проводили редко. Ничего странного в том, что даже старожилы производства ни разу не были в убежище — нет.

Как несложно догадаться, сейчас на месте чайной фабрики — торговый центр. Территория открытая и приблизительно раз в год, при посещении данного ТЦ я возвращался к вопросу (куда его спрятали?) и наворачивал несколько кругов по территории. Но не находил ничего, даже отдаленно напоминающего защитное сооружение.

Вот делать мне нечего? — тоже иногда задаюсь том же вопросом. Но люди разные и всех свои интересы. Мне, как краеведу, на «Малой Родине» — любопытен буквально каждый подвал, если у него есть хоть намёк на историческую ценность. А заброшенное убежище — легко может стать ящиком с сокровищами, с кучей документации и старых вещей.

Но достаточно предыстории. Искали мы хоть долго, но не интенсивно. За годы поисков группа из пары энтузиастов разрослась почти до дюжины интересующихся историей и им сочувствующих. Вот одному из неофитов и удалось найти зацепку, а дальше совместными усилиями догадка подтвердилась и заброшенное убежище чайной фабрики было посещено.

В чём же секрет «невидимости»? Всё дело в том, что после приватизации фабрики — территорию начали осваивать и убежище укатали в асфальт. Все внешние признаки срыли: засыпали входы и вентиляцию, а единственный оставшийся лаз скрывался за мусоркой.

Неудивительно, что заваленный досками вход за баками с мусором никто не мог найти. Да и кто в здравом уме будет там смотреть?

В остальном же бункер представляет из себя типовой проект отдельно-стоящего защитного сооружения на 150 человек, третьего класса защиты с системой фильтрации воздуха, но без аварийных источников питания.

Десятки ящиков с имуществом ГО практически нетронуты — уникальный случай. Про место действительно забыли на долгие годы, возможно, мы первые кто спустился в него за эти 10 лет.

Строительные работы на поверхности не прошли бесследно и в комнатах высокая влажность. Мебель рассохлась и повсюду завалы из трухлявых обломков — ходить тяжело, не говоря уже о фотосъёмке.

И на этом бы история закончилась, но остались два нюанса… Во-первых, склад СИЗ в одной из комнат явно рассчитан на большее количество людей, чем расчётное число укрываемых. Во-вторых, другая часть убежища отдана под класс ГО и мест для размещения людей нет.

Укрытия на территории завода должны были вмещать всю рабочую смену, но здесь персонал фабрики не поместится, да и противогазы принесли откуда-то ещё… А значит, есть другое убежище — поиски продолжаются!

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Метки: бомбоубежище   в мире   заброшка   интересно   удивительно   фото   
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2  комментария
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27k
timberium 5 часов назад
А где фото входа то? Уже можно разместить, раз всё вынесли ;)
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2k
Геннадьич 3 часа назад
Высокая влажность и мебель рассохлась.
Что то тут не так.
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