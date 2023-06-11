"Невидимое" бомбоубежище под бывшей чайной фабрикой. Вход оказался... в мусорке

Сразу стоит отметить, что большинство гражданских и военных убежищ натренированный глаз прекрасно различает даже на спутниковых снимках. Про «полевые исследования» и вовсе говорить нечего. Наклонные входы, вентиляция и характерные контуры сразу выдают убежище и про поиски даже говорить смешно, вот же оно перед тобой!

Но с убежищем под старой чайной фабрикой была совсем другая история. Проще было бы признать, что его не существует, но свидетельства бывших заводчан указывали на обратное, вот только точного расположения никто так и не смог вспомнить.